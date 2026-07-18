ترينكاو: سأقاتل من أجل جماهير الأهلي

أعلن النادي الأهلي تعاقده رسمياً مع الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو قادماً من سبورتنغ لشبونة، بعقد يمتد لأربعة مواسم، وذلك ضمن تحركاته الهادفة إلى تعزيز صفوف الفريق الأول استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

وأبدى ترينكاو سعادته بالانضمام إلى الأهلي، مؤكداً أن ارتداء شعار النادي يمثل محطة مهمة في مسيرته الاحترافية، وقال: أشعر بفخر كبير بانضمامي إلى الأهلي، وأدرك قيمة هذا النادي وتاريخه وجماهيريته. وما شاهدته من شغف جماهير الأهلي كان أحد أبرز الأسباب التي شجعتني على خوض هذه التجربة، وأعد الجميع بأن أقاتل مع زملائي من أجل تحقيق الإنجازات وإسعاد الجماهير.

ويأتي التعاقد مع ترينكاو في إطار استراتيجية الإدارة الأهلاوية الرامية إلى تدعيم الفريق بعناصر تمتلك الجودة والخبرة الأوروبية، بما يتماشى مع المشروع الفني الذي يقوده الجهاز الفني للمنافسة على مختلف البطولات، وفي مقدمتها دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

ويملك اللاعب البرتغالي، البالغ من العمر 26 عاماً، مسيرة احترافية حافلة، بعدما دافع عن ألوان سبورتينغ لشبونة، وبرشلونة الإسباني، ووولفرهامبتون الإنجليزي، وسبورتينغ براغا البرتغالي، مكتسباً خبرات واسعة في أبرز الدوريات الأوروبية.

وخلال مسيرته الاحترافية، شارك ترينكاو في 327 مباراة رسمية، سجل خلالها 62 هدفاً، وقدم 57 تمريرة حاسمة، في أرقام تعكس حضوره المؤثر هجومياً وقدرته على صناعة الفرص وترجيح كفة فريقه.

كما يملك سجلاً حافلاً بالبطولات، إذ توج مع منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية (2024 - 2025)، وحقق مع سبورتينغ لشبونة لقب الدوري البرتغالي في موسمين متتاليين (2023 - 2024 و2024 - 2025)، إضافة إلى كأس البرتغال (2024 - 2025)، فيما سبق له الفوز بكأس ملك إسبانيا مع برشلونة موسم (2020 - 2021)، وكأس الدوري البرتغالي موسم (2019 - 2020).

وعلى المستوى الفردي، أنهى ترينكاو موسم (2025 - 2026) متصدراً قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف في الدوري البرتغالي، في مؤشر يعكس قيمته الفنية كأحد أبرز صناع اللعب في الكرة الأوروبية.

ويعوّل الأهلي على الصفقة الجديدة لإضافة المزيد من الحلول الهجومية، في ظل تطلعات النادي لمواصلة حضوره القوي على الصعيدين المحلي والقاري، بعد أن عزز صفوفه مبكراً بعدد من العناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.