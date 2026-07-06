النصر يودع نجمه الكرواتي بروزوفيتش

أعلن نادي النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم رسمياً رحيل نجم خط وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، مسدلاً الستار على حقبةٍ فنيةٍ حافلةٍ بالعطاء داخل المستطيل الأخضر. وعبر رسالةٍ وداعيةٍ مؤثرة بثها الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس»، مؤكداً بذلك تقديره العميق للدور المحوري الذي اضطلع به النجم الكرواتي منذ انضمامه لصفوف الفريق.

لم تكن التغريدة الوداعية مجرد إعلانٍ روتيني؛ بل تضمنت مقطع فيديو استعراضياً احترافياً، رصد من خلاله النادي أبرز المحطات الفنية لبروزوفيتش، مسلطاً الضوء على تمريراته الدقيقة، وأهدافه الحاسمة، وجهده البدني الذي جعله «المحرك» الفعلي لخط وسط النصر. هذا الفيديو كان توثيقاً لرحلة لاعبٍ نجح في أن يكون ركيزةً أساسيةً ومساهماً بارزاً في العديد من الإنجازات والانتصارات التي حققها الفريق خلال فترة وجوده.

وانضم مارسيلو بروزوفيتش إلى النصر في صيف عام 2023 قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقةٍ كبرى وُصفت حينها بأنها إحدى أهم صفقات تدعيم خط الوسط في الدوري السعودي للمحترفين. وخلال مسيرته بقميص «الأصفر»، أبان بروزوفيتش عن احترافيةٍ عالية وقدرةٍ فائقة على قراءة اللعب والتحكم في إيقاع المباريات، مما جعله عنصراً لا غنى عنه في حسابات الأجهزة الفنية المتعاقبة، ومحط إعجاب الجماهير على حد سواء.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن رحيل بروزوفيتش يأتي مع نهاية عقده الرسمي، الذي امتد لـ3 سنوات، واختتم في صيف 2026، مما يمنحه الحرية الكاملة في تحديد وجهته الكروية المقبلة بوصفه لاعباً حراً. وفي المقابل، تستعد إدارة النصر للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية للبحث عن بديلٍ بمواصفاتٍ عالمية لتعويض الفراغ الذي سيتركه «النجم» الكرواتي، وذلك تماشياً مع طموحات النادي المتجددة في المنافسة على جميع الأصعدة المحلية والقارية.