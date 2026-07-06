الدرعية يعيّن الكندي بيل مانينغ رئيساً تنفيذياً للنادي

أعلن نادي الدرعية تعيين الكندي بيل مانينغ رئيساً تنفيذياً للنادي، في إطار تعزيز هيكله الإداري، استعداداً لانطلاق أول مواسمه في «دوري روشن» السعودي للمحترفين.

ويمتلك مانينغ سجلاً يمتد لأكثر من 25 عاماً في الإدارة الرياضية، تنقل خلاله بين عدد من أبرز الدوريات الاحترافية في أميركا الشمالية؛ إذ شغل مناصب تنفيذية في الدوري الأميركي لكرة القدم، ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إلى جانب الدوري الكندي لكرة القدم.

وسبق لمانينغ رئاسة أندية تورونتو إف سي وريال سولت ليك، إضافة إلى تورونتو أرغونوتس، كما تُوّج بجائزة أفضل مدير تنفيذي في الدوري الأميركي لكرة القدم مرتين، نظير نجاحاته في قيادة المشاريع الرياضية والتجارية.

ويأتي تعيين مانينغ امتداداً لتحركات إدارة الدرعية لتدعيم منظومتها الإدارية بكفاءات ذات خبرة دولية، تزامناً مع استعدادات النادي لخوض أول مشاركة في «دوري روشن»، في ظل مشروع يستهدف بناء منظومة رياضية وتجارية مستدامة.