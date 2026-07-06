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الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يعيّن الكندي بيل مانينغ رئيساً تنفيذياً للنادي

الكندي بيل مانينغ رئيساً تنفيذياً لنادي الدرعية (نادي تورونتو إف سي)
الكندي بيل مانينغ رئيساً تنفيذياً لنادي الدرعية (نادي تورونتو إف سي)
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الدرعية يعيّن الكندي بيل مانينغ رئيساً تنفيذياً للنادي

الكندي بيل مانينغ رئيساً تنفيذياً لنادي الدرعية (نادي تورونتو إف سي)
الكندي بيل مانينغ رئيساً تنفيذياً لنادي الدرعية (نادي تورونتو إف سي)

أعلن نادي الدرعية تعيين الكندي بيل مانينغ رئيساً تنفيذياً للنادي، في إطار تعزيز هيكله الإداري، استعداداً لانطلاق أول مواسمه في «دوري روشن» السعودي للمحترفين.

ويمتلك مانينغ سجلاً يمتد لأكثر من 25 عاماً في الإدارة الرياضية، تنقل خلاله بين عدد من أبرز الدوريات الاحترافية في أميركا الشمالية؛ إذ شغل مناصب تنفيذية في الدوري الأميركي لكرة القدم، ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إلى جانب الدوري الكندي لكرة القدم.

وسبق لمانينغ رئاسة أندية تورونتو إف سي وريال سولت ليك، إضافة إلى تورونتو أرغونوتس، كما تُوّج بجائزة أفضل مدير تنفيذي في الدوري الأميركي لكرة القدم مرتين، نظير نجاحاته في قيادة المشاريع الرياضية والتجارية.

ويأتي تعيين مانينغ امتداداً لتحركات إدارة الدرعية لتدعيم منظومتها الإدارية بكفاءات ذات خبرة دولية، تزامناً مع استعدادات النادي لخوض أول مشاركة في «دوري روشن»، في ظل مشروع يستهدف بناء منظومة رياضية وتجارية مستدامة.

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الرياضة رياضة سعودية

النصر يودع نجمه الكرواتي بروزوفيتش

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يرحل عن النصر (نادي النصر)
الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يرحل عن النصر (نادي النصر)
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النصر يودع نجمه الكرواتي بروزوفيتش

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يرحل عن النصر (نادي النصر)
الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يرحل عن النصر (نادي النصر)

أعلن نادي النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم رسمياً رحيل نجم خط وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، مسدلاً الستار على حقبةٍ فنيةٍ حافلةٍ بالعطاء داخل المستطيل الأخضر. وعبر رسالةٍ وداعيةٍ مؤثرة بثها الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس»، مؤكداً بذلك تقديره العميق للدور المحوري الذي اضطلع به النجم الكرواتي منذ انضمامه لصفوف الفريق.

لم تكن التغريدة الوداعية مجرد إعلانٍ روتيني؛ بل تضمنت مقطع فيديو استعراضياً احترافياً، رصد من خلاله النادي أبرز المحطات الفنية لبروزوفيتش، مسلطاً الضوء على تمريراته الدقيقة، وأهدافه الحاسمة، وجهده البدني الذي جعله «المحرك» الفعلي لخط وسط النصر. هذا الفيديو كان توثيقاً لرحلة لاعبٍ نجح في أن يكون ركيزةً أساسيةً ومساهماً بارزاً في العديد من الإنجازات والانتصارات التي حققها الفريق خلال فترة وجوده.

وانضم مارسيلو بروزوفيتش إلى النصر في صيف عام 2023 قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقةٍ كبرى وُصفت حينها بأنها إحدى أهم صفقات تدعيم خط الوسط في الدوري السعودي للمحترفين. وخلال مسيرته بقميص «الأصفر»، أبان بروزوفيتش عن احترافيةٍ عالية وقدرةٍ فائقة على قراءة اللعب والتحكم في إيقاع المباريات، مما جعله عنصراً لا غنى عنه في حسابات الأجهزة الفنية المتعاقبة، ومحط إعجاب الجماهير على حد سواء.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن رحيل بروزوفيتش يأتي مع نهاية عقده الرسمي، الذي امتد لـ3 سنوات، واختتم في صيف 2026، مما يمنحه الحرية الكاملة في تحديد وجهته الكروية المقبلة بوصفه لاعباً حراً. وفي المقابل، تستعد إدارة النصر للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية للبحث عن بديلٍ بمواصفاتٍ عالمية لتعويض الفراغ الذي سيتركه «النجم» الكرواتي، وذلك تماشياً مع طموحات النادي المتجددة في المنافسة على جميع الأصعدة المحلية والقارية.

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القادسية يضم قحطاني الهلال رسمياً حتى «2030»

اللاعب محمد القحطاني (نادي القادسية)
اللاعب محمد القحطاني (نادي القادسية)
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القادسية يضم قحطاني الهلال رسمياً حتى «2030»

اللاعب محمد القحطاني (نادي القادسية)
اللاعب محمد القحطاني (نادي القادسية)

أعلنت إدارة نادي القادسية، الاثنين، التعاقد مع اللاعب محمد القحطاني بشراء بقية عقده من نادي الهلال بعقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2030. وانتظر اللاعب قرار مدرب الهلال الإيطالي سيموني إنزاغي بشأنه قبل قرار الرحيل بعد أن أنهى تجربة قصيرة مع نادي التعاون في الموسم الماضي شارك من خلالها في 13 مباراة، وسجل هدفاً وحيداً. وكان اللاعب محمد القحطاني «مواليد 2002» قد ظهر مع قائمة الهلال التي شاركت في صيف الموسم الماضي في بطولة كأس العالم للأندية، إلا أنه لم يجد الفرصة بعدها في المشاركة مع الفريق، وغادر للتعاون قبل أن تكون القادسية هي المحطة الجديدة له بناءً على توصية من المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز. ويعد القحطاني اللاعب الثاني الذي يشتري القادسية بقية عقده من الهلال، حيث سبقه في الموسم الماضي اللاعب الدولي مصعب الجوير الذي قدم موسماً كبيراً مع القادسية، وأسهم في وصول الفريق لرابع الترتيب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والظهور في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا.

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البرتغالي برونو لاج مدرباً لـ«الدرعية»

برونو لاج (الشرق الأوسط)
برونو لاج (الشرق الأوسط)
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البرتغالي برونو لاج مدرباً لـ«الدرعية»

برونو لاج (الشرق الأوسط)
برونو لاج (الشرق الأوسط)

أعلن نادي الدرعية، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدرب البرتغالي برونو لاج لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد من «الدوري السعودي للمحترفين».

وكشف النادي عن التعاقد، عبر صورة نشرها في حساباته الرسمية حملت عبارة «ملفى السّعد»، وأرفقها بتعليق جاء فيه: «عدنا للسعد.. هداج راوي بـ جيّة برونو لاج، نصنع مع المدرب البرتغالي برونو لاج مجداً جديداً لأرض الملوك والأبطال».

وجاء التعاقد مع لاج في ظل ما يملكه من خبرة تدريبية على مستوى الكرة الأوروبية، بعد مسيرة امتدت لسنوات في البرتغال وإنجلترا.

وسبق للاج قيادة بنفيكا في فترتين، وكانت آخِر محطاته التدريبية مع النادي البرتغالي، كما تولّى تدريب «وولفر هامبتون واندررز» في «الدوري الإنجليزي الممتاز»، قبل أن يبدأ أولى تجاربه في الكرة السعودية مع «الدرعية».

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