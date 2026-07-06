أعلنت إدارة نادي القادسية، الاثنين، التعاقد مع اللاعب محمد القحطاني بشراء بقية عقده من نادي الهلال بعقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2030. وانتظر اللاعب قرار مدرب الهلال الإيطالي سيموني إنزاغي بشأنه قبل قرار الرحيل بعد أن أنهى تجربة قصيرة مع نادي التعاون في الموسم الماضي شارك من خلالها في 13 مباراة، وسجل هدفاً وحيداً. وكان اللاعب محمد القحطاني «مواليد 2002» قد ظهر مع قائمة الهلال التي شاركت في صيف الموسم الماضي في بطولة كأس العالم للأندية، إلا أنه لم يجد الفرصة بعدها في المشاركة مع الفريق، وغادر للتعاون قبل أن تكون القادسية هي المحطة الجديدة له بناءً على توصية من المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز. ويعد القحطاني اللاعب الثاني الذي يشتري القادسية بقية عقده من الهلال، حيث سبقه في الموسم الماضي اللاعب الدولي مصعب الجوير الذي قدم موسماً كبيراً مع القادسية، وأسهم في وصول الفريق لرابع الترتيب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والظهور في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا.
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القادسية يضم قحطاني الهلال رسمياً حتى «2030» https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5292893-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2030
القادسية يضم قحطاني الهلال رسمياً حتى «2030»
القادسية يضم قحطاني الهلال رسمياً حتى «2030»
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