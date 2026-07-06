القادسية يضم قحطاني الهلال رسمياً حتى «2030»

البرتغالي برونو لاج مدرباً لـ«الدرعية»

أعلن نادي الدرعية، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدرب البرتغالي برونو لاج لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد من «الدوري السعودي للمحترفين».

وكشف النادي عن التعاقد، عبر صورة نشرها في حساباته الرسمية حملت عبارة «ملفى السّعد»، وأرفقها بتعليق جاء فيه: «عدنا للسعد.. هداج راوي بـ جيّة برونو لاج، نصنع مع المدرب البرتغالي برونو لاج مجداً جديداً لأرض الملوك والأبطال».

وجاء التعاقد مع لاج في ظل ما يملكه من خبرة تدريبية على مستوى الكرة الأوروبية، بعد مسيرة امتدت لسنوات في البرتغال وإنجلترا.

وسبق للاج قيادة بنفيكا في فترتين، وكانت آخِر محطاته التدريبية مع النادي البرتغالي، كما تولّى تدريب «وولفر هامبتون واندررز» في «الدوري الإنجليزي الممتاز»، قبل أن يبدأ أولى تجاربه في الكرة السعودية مع «الدرعية».