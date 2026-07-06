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الرياضة رياضة سعودية

القادسية يضم قحطاني الهلال رسمياً حتى «2030»

اللاعب محمد القحطاني (نادي القادسية)
اللاعب محمد القحطاني (نادي القادسية)
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القادسية يضم قحطاني الهلال رسمياً حتى «2030»

اللاعب محمد القحطاني (نادي القادسية)
اللاعب محمد القحطاني (نادي القادسية)

أعلنت إدارة نادي القادسية، الاثنين، التعاقد مع اللاعب محمد القحطاني بشراء بقية عقده من نادي الهلال بعقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2030. وانتظر اللاعب قرار مدرب الهلال الإيطالي سيموني إنزاغي بشأنه قبل قرار الرحيل بعد أن أنهى تجربة قصيرة مع نادي التعاون في الموسم الماضي شارك من خلالها في 13 مباراة، وسجل هدفاً وحيداً. وكان اللاعب محمد القحطاني «مواليد 2002» قد ظهر مع قائمة الهلال التي شاركت في صيف الموسم الماضي في بطولة كأس العالم للأندية، إلا أنه لم يجد الفرصة بعدها في المشاركة مع الفريق، وغادر للتعاون قبل أن تكون القادسية هي المحطة الجديدة له بناءً على توصية من المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز. ويعد القحطاني اللاعب الثاني الذي يشتري القادسية بقية عقده من الهلال، حيث سبقه في الموسم الماضي اللاعب الدولي مصعب الجوير الذي قدم موسماً كبيراً مع القادسية، وأسهم في وصول الفريق لرابع الترتيب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والظهور في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا.

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«الشرق الأوسط» (ميامي (الولايات المتحدة))
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البرتغالي برونو لاج مدرباً لـ«الدرعية»

برونو لاج (الشرق الأوسط)
برونو لاج (الشرق الأوسط)
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البرتغالي برونو لاج مدرباً لـ«الدرعية»

برونو لاج (الشرق الأوسط)
برونو لاج (الشرق الأوسط)

أعلن نادي الدرعية، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدرب البرتغالي برونو لاج لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد من «الدوري السعودي للمحترفين».

وكشف النادي عن التعاقد، عبر صورة نشرها في حساباته الرسمية حملت عبارة «ملفى السّعد»، وأرفقها بتعليق جاء فيه: «عدنا للسعد.. هداج راوي بـ جيّة برونو لاج، نصنع مع المدرب البرتغالي برونو لاج مجداً جديداً لأرض الملوك والأبطال».

وجاء التعاقد مع لاج في ظل ما يملكه من خبرة تدريبية على مستوى الكرة الأوروبية، بعد مسيرة امتدت لسنوات في البرتغال وإنجلترا.

وسبق للاج قيادة بنفيكا في فترتين، وكانت آخِر محطاته التدريبية مع النادي البرتغالي، كما تولّى تدريب «وولفر هامبتون واندررز» في «الدوري الإنجليزي الممتاز»، قبل أن يبدأ أولى تجاربه في الكرة السعودية مع «الدرعية».

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رياضة رياضة سعودية كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

أوساكا يعلن رحيل «فيسينغ»... والمدرب الألماني في طريقه لـ«الاتحاد»

المدرب الألماني سيحضر لقيادة الاتحاد السعودي في الموسم الجديد (نادي أوساكا)
المدرب الألماني سيحضر لقيادة الاتحاد السعودي في الموسم الجديد (نادي أوساكا)
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أوساكا يعلن رحيل «فيسينغ»... والمدرب الألماني في طريقه لـ«الاتحاد»

المدرب الألماني سيحضر لقيادة الاتحاد السعودي في الموسم الجديد (نادي أوساكا)
المدرب الألماني سيحضر لقيادة الاتحاد السعودي في الموسم الجديد (نادي أوساكا)

أعلن نادي غامبا أوساكا الياباني مغادرة مدربه الألماني ينس فيسينغ للفريق، من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة بتوقيع عقد مع نادٍ خارج اليابان، مؤكداً عدم مرافقة المدرب لمعسكر الفريق الإعدادي المقام حالياً في النمسا.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن كلاً من المدرب المساعد هاري بفال، ومدرب اللياقة البدنية تيمو روزنبرغ، غادرا الفريق أيضاً، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية خلال الفترة المقبلة بعد استكمال الإجراءات الرسمية.

ووفقاً لمعلومات «الشرق الأوسط»، فإن فيسينغ أنهى اتفاقه مع نادي الاتحاد لتولي القيادة الفنية للفريق الأول بعقد يمتد لموسمين، في انتظار الإعلان الرسمي من النادي السعودي على أن يرافق فيسينغ الفريق في معسكره في ماربيا الإسبانية منتصف الشهر الحالي.

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: التعاون يقترب من حسم صفقة «هندي»

عبد الرحمن هندي (موقع نادي العروبة)
عبد الرحمن هندي (موقع نادي العروبة)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: التعاون يقترب من حسم صفقة «هندي»

عبد الرحمن هندي (موقع نادي العروبة)
عبد الرحمن هندي (موقع نادي العروبة)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي التعاون بات قريباً من حسم صفقة التعاقد مع لاعب نادي العروبة عبد الرحمن هندي، وذلك بعد تقديم عرض رسمي لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب، الذي يتبقى فيها موسمان.

وبحسب المصادر، فإن قيمة شراء المدة المتبقية من عقد عبد الرحمن هندي تبلغ نحو 5 ملايين ريال، وسط تقدم كبير في المفاوضات بين الطرفين، ما جعل التعاون الأقرب لإغلاق الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة العروبة تلقت عروضاً جادة للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، كان أبرزها من أندية التعاون والخلود والفتح، إلا أن التعاون نجح في تقريب وجهات النظر مع إدارة العروبة، وأصبح على أعتاب إنهاء التعاقد مع اللاعب، متفوقاً على بقية المنافسين.

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