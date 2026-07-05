الهلال يدشّن إدارته الرياضية الجديدة... وفرانسيس يبدأ المهمة وهيوز يقترب

دشّن نادي الهلال مرحلة جديدة في مشروعه لتطوير منظومة كرة القدم، بإطلاق إدارة رياضية متخصصة، في خطوة تستهدف بناء هيكل احترافي يعزز كفاءة العمل الفني والإداري، ويرسخ أسس التخطيط طويل المدى في ملفات الاستقطاب والتطوير.

وأعلن الهلال تعيين الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم، مستفيداً من خبرته الممتدة داخل نادي بورنموث، حيث أمضى 15 عاماً لاعباً قبل انتقاله إلى العمل الإداري، وتوليه عدداً من الملفات المتعلقة بالاستراتيجية الرياضية، والاستقطاب، وتطوير فرق كرة القدم، وكان من العناصر التي أسهمت في بناء المشروع الرياضي للنادي الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة.

وتضم الإدارة الرياضية الجديدة عدداً من المناصب التخصصية، تشمل مدير الاستقطاب، ومدير الكشافين، وكشافاً فنياً أول، ومدير العمليات، في إطار هيكلة تستهدف تطوير آليات التعاقدات، وتعزيز اكتشاف المواهب، وربط العمل بين الفريق الأول وقطاع الفئات السنية ضمن منظومة موحدة.

وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الاسكوتلندي ريتشارد هيوز بات قريباً من الانضمام رسمياً إلى الهلال لتولي قيادة الإدارة الرياضية، بعد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي النادي، جرى خلالها الاتفاق على ملامح المشروع الرياضي وخطة العمل الخاصة بالمرحلة المقبلة.

ووفقاً للمصادر ذاتها، سيتولى هيوز الإشراف على فريق عمل متخصص يعمل وفق هيكلة حديثة، تقوم على توزيع واضح للمهام بين ملفات الاستقطاب والكشافين والعمليات الفنية، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التعاقدات، وتعزيز الاستقرار الفني وفق رؤية تعتمد على التحليل والبيانات.

ويأتي هذا التغيير التنظيمي بالتزامن مع استعداد الهلال لموسم مزدحم بالاستحقاقات المحلية والقارية، إذ تسعى الإدارة إلى بناء منظومة رياضية مستدامة، تمنح النادي مزيداً من الاستقرار في صناعة القرار، وتواكب طموحاته في المنافسة على مختلف البطولات.