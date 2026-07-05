عقد دولاك مع الرياض لعام واحد مع أفضلية لموسم إضافي

كشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن العقد الجديد الذي وقّعه نادي الرياض مع مدربه البرازيلي ماوريسو دولاك يمتد لموسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، وذلك بعد إعلان النادي رسمياً استمرار المدرب في قيادة الفريق.

وأضافت المصادر أن دولاك يصل، الأحد، إلى النمسا لقيادة المعسكر الخارجي للفريق، الذي يأتي ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، بعد أن استقرت إدارة النادي على إقامة المعسكر هناك.

وبحسب المصادر ذاتها، سيخوض الرياض ثلاث مباريات ودية على الأقل خلال المعسكر، على أن يعلن النادي خلال الأيام المقبلة البرنامج الإعدادي الكامل، متضمناً مواعيد المباريات الودية وبقية تفاصيل المعسكر.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في مايو (أيار) الماضي، نقلاً عن مصادرها، عن بدء إدارة نادي الرياض مفاوضاتها مع المدرب البرازيلي ماوريسو دولاك لتجديد عقده، قبل أن تتوصل لاحقاً إلى اتفاق أعلن النادي بموجبه استمرار المدرب في قيادة الفريق.