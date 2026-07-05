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الرياضة رياضة سعودية

عقد دولاك مع الرياض لعام واحد مع أفضلية لموسم إضافي

البرازيلي ماوريسو دولاك (الشرق الأوسط)
البرازيلي ماوريسو دولاك (الشرق الأوسط)
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عقد دولاك مع الرياض لعام واحد مع أفضلية لموسم إضافي

البرازيلي ماوريسو دولاك (الشرق الأوسط)
البرازيلي ماوريسو دولاك (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن العقد الجديد الذي وقّعه نادي الرياض مع مدربه البرازيلي ماوريسو دولاك يمتد لموسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، وذلك بعد إعلان النادي رسمياً استمرار المدرب في قيادة الفريق.

وأضافت المصادر أن دولاك يصل، الأحد، إلى النمسا لقيادة المعسكر الخارجي للفريق، الذي يأتي ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، بعد أن استقرت إدارة النادي على إقامة المعسكر هناك.

وبحسب المصادر ذاتها، سيخوض الرياض ثلاث مباريات ودية على الأقل خلال المعسكر، على أن يعلن النادي خلال الأيام المقبلة البرنامج الإعدادي الكامل، متضمناً مواعيد المباريات الودية وبقية تفاصيل المعسكر.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في مايو (أيار) الماضي، نقلاً عن مصادرها، عن بدء إدارة نادي الرياض مفاوضاتها مع المدرب البرازيلي ماوريسو دولاك لتجديد عقده، قبل أن تتوصل لاحقاً إلى اتفاق أعلن النادي بموجبه استمرار المدرب في قيادة الفريق.

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«الشرق الأوسط» (أتلانتا (الولايات المتحدة))
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النصر يحفز لاعبيه بعبارة بوستيكوغلو الشهيرة: «أنا ومعي بطولة»

بوستيكوغلو خلال لقائه الأول مع لاعبي النصر (موقع النادي)
بوستيكوغلو خلال لقائه الأول مع لاعبي النصر (موقع النادي)
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النصر يحفز لاعبيه بعبارة بوستيكوغلو الشهيرة: «أنا ومعي بطولة»

بوستيكوغلو خلال لقائه الأول مع لاعبي النصر (موقع النادي)
بوستيكوغلو خلال لقائه الأول مع لاعبي النصر (موقع النادي)

واصلت إدارة النصر بث الرسائل المحفزة كجزء من استعدادات الفريق للموسم الجديد، في امتداد للنهج الذي اتبعته خلال الموسم الماضي، عندما رفعت شعار «عقلية النصر» لترسيخ ثقافة الانتصار داخل الفريق.

واختارت الإدارة، هذه المرة، أن تستلهم إحدى العبارات الشهيرة للمدرب الأسترالي الجديد، أنجي بوستيكوغلو، حيث وضعت صورة المدرب الأسترالي الجديد أنجي بوستيكوغلو على الشاشة الداخلية لمقر الفريق، مرفقة بعبارته الشهيرة: «في جميع أنديتي السابقة، كانت النهاية واحدة... أنا ومعي بطولة»، في رسالة تستهدف ترسيخ ثقافة الفوز، وإبقاء سقف الطموحات مرتفعاً منذ بداية الموسم.

كما حرصت إدارة النادي على وضع صور للاعبي النصر وهم يحتفلون بكأس بطولة الدوري التي حققها الفريق في الموسم الماضي، في خطوة تستهدف استحضار مشاهد التتويج، وتعزيز الدوافع لدى اللاعبين لمواصلة تحقيق الإنجازات والحفاظ على لقب الدوري.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الإدارة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الفوز، وتهيئة اللاعبين نفسياً ومعنوياً، بالتوازي مع التحضيرات الفنية، أملاً في استمرار النجاحات خلال الموسم المقبل.

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نادي النصر الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الهلال يفاوض مدافع التعاون محمد محرزي... واثنين آخرين

محمد محزري لاعب نادي التعاون (نادي التعاون)
محمد محزري لاعب نادي التعاون (نادي التعاون)
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الهلال يفاوض مدافع التعاون محمد محرزي... واثنين آخرين

محمد محزري لاعب نادي التعاون (نادي التعاون)
محمد محزري لاعب نادي التعاون (نادي التعاون)

كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الهلال تواصل تحركاتها لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث دخلت في مفاوضات جادة مع ثلاثة لاعبين محليين يشغلون مركز الظهير الأيمن، تمهيداً للتعاقد مع أحدهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب المصادر ذاتها، يتصدر اسم محمد محزري لاعب نادي التعاون قائمة اللاعبين الذين تدرس الإدارة التعاقد معهم، في ظل المفاضلة الفنية الجارية بين ثلاثة خيارات محلية، بهدف تعزيز هذا المركز وفق احتياجات الجهاز الفني.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة، على أن يُحسم الملف خلال الفترة المقبلة بعد استكمال التقييم الفني والإداري، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب الذي سيرتدي قميص الهلال في الموسم الجديد.

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الهلال يدشّن إدارته الرياضية الجديدة... وفرانسيس يبدأ المهمة وهيوز يقترب

الاسكوتلندي ريتشارد هيوز يقترب من الإدارة الرياضية للهلال (رويترز)
الاسكوتلندي ريتشارد هيوز يقترب من الإدارة الرياضية للهلال (رويترز)
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الهلال يدشّن إدارته الرياضية الجديدة... وفرانسيس يبدأ المهمة وهيوز يقترب

الاسكوتلندي ريتشارد هيوز يقترب من الإدارة الرياضية للهلال (رويترز)
الاسكوتلندي ريتشارد هيوز يقترب من الإدارة الرياضية للهلال (رويترز)

دشّن نادي الهلال مرحلة جديدة في مشروعه لتطوير منظومة كرة القدم، بإطلاق إدارة رياضية متخصصة، في خطوة تستهدف بناء هيكل احترافي يعزز كفاءة العمل الفني والإداري، ويرسخ أسس التخطيط طويل المدى في ملفات الاستقطاب والتطوير.

وأعلن الهلال تعيين الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم، مستفيداً من خبرته الممتدة داخل نادي بورنموث، حيث أمضى 15 عاماً لاعباً قبل انتقاله إلى العمل الإداري، وتوليه عدداً من الملفات المتعلقة بالاستراتيجية الرياضية، والاستقطاب، وتطوير فرق كرة القدم، وكان من العناصر التي أسهمت في بناء المشروع الرياضي للنادي الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة.

وتضم الإدارة الرياضية الجديدة عدداً من المناصب التخصصية، تشمل مدير الاستقطاب، ومدير الكشافين، وكشافاً فنياً أول، ومدير العمليات، في إطار هيكلة تستهدف تطوير آليات التعاقدات، وتعزيز اكتشاف المواهب، وربط العمل بين الفريق الأول وقطاع الفئات السنية ضمن منظومة موحدة.

وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الاسكوتلندي ريتشارد هيوز بات قريباً من الانضمام رسمياً إلى الهلال لتولي قيادة الإدارة الرياضية، بعد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي النادي، جرى خلالها الاتفاق على ملامح المشروع الرياضي وخطة العمل الخاصة بالمرحلة المقبلة.

ووفقاً للمصادر ذاتها، سيتولى هيوز الإشراف على فريق عمل متخصص يعمل وفق هيكلة حديثة، تقوم على توزيع واضح للمهام بين ملفات الاستقطاب والكشافين والعمليات الفنية، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التعاقدات، وتعزيز الاستقرار الفني وفق رؤية تعتمد على التحليل والبيانات.

ويأتي هذا التغيير التنظيمي بالتزامن مع استعداد الهلال لموسم مزدحم بالاستحقاقات المحلية والقارية، إذ تسعى الإدارة إلى بناء منظومة رياضية مستدامة، تمنح النادي مزيداً من الاستقرار في صناعة القرار، وتواكب طموحاته في المنافسة على مختلف البطولات.

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