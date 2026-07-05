الهلال يعين الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم

أعلن نادي الهلال تعيين الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم بالنادي، وذلك تعزيزاً لمنظومة كرة القدم بالنادي، من خلال التعاقد مع إدارة رياضية متخصصة تضم عدداً من الكفاءات والخبرات المتخصصة في مختلف المجالات.

وبدأ فعلياً سايمون فرانسيس مهام عمله في نادي الهلال، بعد مسيرة تدرج خلالها لاعباً في نادي بورنموث الإنجليزي لمدة 15 عاماً، قبل أن يتولى عدداً من المهام الرياضية التقنية، ثم تولى قيادة الاستراتيجيات الرياضية وخطط الاستقطاب والتطوير في النادي ذاته، وأسهم في رحلة تحول النادي في بيئة تنافسية عالية وسريعة النمو.

وتضم الإدارة الرياضية الجديدة التي أنهت إدارة النادي التعاقد معها عدداً من المسميات الإدارية يأتي أبرزها «مدير الاستقطاب»، و«مدير الكشافة»، و«كشاف فني أول»، و«مدير العمليات»؛ حيث سيتولون تنفيذ الاستراتيجية الرياضية للنادي والإشراف على عدد من الملفات الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل الرياضي بمنظور تكاملي، وذلك ضمن مشروع تطوير منظومة كرة القدم بالنادي، الذي سيتم استكمال مراحله وفق الخطة المعتمدة، والإعلان عن مستجداته في حينه.