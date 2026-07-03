مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأهلي أنهى علاقته برياض محرز

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن إدارة النادي الأهلي أنهت علاقتها بالنجم الجزائري رياض محرز، بعد مسيرة امتدت ثلاثة مواسم، قدّم خلالها مستويات مميزة، وأسهم بدور بارز في تحقيق عدد من الإنجازات مع الفريق.

وكان قائد منتخب الجزائر أحد أبرز عناصر الأهلي خلال الفترة الماضية؛ إذ أسهم في التتويج بثلاثة ألقاب، هي دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي، وكأس النخبة، قبل أن تُسدل إدارة النادي الستار على مشواره مع الفريق.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي خلال الأيام المقبلة تفاصيل رحيل اللاعب، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ليختتم محرز رحلته مع النادي بعد بصمة هجومية لافتة، أسهم خلالها في تحقيق العديد من النجاحات.

وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في 26 يونيو (حزيران) الماضي أن إدارة الأهلي تتجه إلى تفعيل بند التخارج المنصوص عليه في عقد رياض محرز قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو، رغم رغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق وإكمال عقده حتى نهايته.

ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، فقد فعّلت إدارة الأهلي بند التخارج بالفعل، وهو ما يُلزم النادي بدفع 15 مليون دولار لرياض محرز مقابل إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وذلك وفقاً لبنود العقد المبرم بين الجانبين.