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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأهلي أنهى علاقته برياض محرز

النجم الجزائري رياض محرز (أ.ف.ب)
النجم الجزائري رياض محرز (أ.ف.ب)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأهلي أنهى علاقته برياض محرز

النجم الجزائري رياض محرز (أ.ف.ب)
النجم الجزائري رياض محرز (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة أن إدارة النادي الأهلي أنهت علاقتها بالنجم الجزائري رياض محرز، بعد مسيرة امتدت ثلاثة مواسم، قدّم خلالها مستويات مميزة، وأسهم بدور بارز في تحقيق عدد من الإنجازات مع الفريق.

وكان قائد منتخب الجزائر أحد أبرز عناصر الأهلي خلال الفترة الماضية؛ إذ أسهم في التتويج بثلاثة ألقاب، هي دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي، وكأس النخبة، قبل أن تُسدل إدارة النادي الستار على مشواره مع الفريق.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي خلال الأيام المقبلة تفاصيل رحيل اللاعب، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ليختتم محرز رحلته مع النادي بعد بصمة هجومية لافتة، أسهم خلالها في تحقيق العديد من النجاحات.

وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في 26 يونيو (حزيران) الماضي أن إدارة الأهلي تتجه إلى تفعيل بند التخارج المنصوص عليه في عقد رياض محرز قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو، رغم رغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق وإكمال عقده حتى نهايته.

ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، فقد فعّلت إدارة الأهلي بند التخارج بالفعل، وهو ما يُلزم النادي بدفع 15 مليون دولار لرياض محرز مقابل إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وذلك وفقاً لبنود العقد المبرم بين الجانبين.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي النادي الأهلي السعودي السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

«الأهلي» يعيد بناء فريق السيدات بعد موسم بلا ألقاب

«الأهلي» يعيد بناء فريق السيدات بعد موسم بلا ألقاب (النادي الأهلي)
«الأهلي» يعيد بناء فريق السيدات بعد موسم بلا ألقاب (النادي الأهلي)
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«الأهلي» يعيد بناء فريق السيدات بعد موسم بلا ألقاب

«الأهلي» يعيد بناء فريق السيدات بعد موسم بلا ألقاب (النادي الأهلي)
«الأهلي» يعيد بناء فريق السيدات بعد موسم بلا ألقاب (النادي الأهلي)

ودّع عدد من لاعبات فريق الأهلي لكرة القدم للسيدات جماهير النادي عبر رسائل نشرتها خلال الأيام الماضية في حساباتهن الرسمية على منصة «إنستغرام»، معلنات نهاية مشوارهن مع الفريق بعد عدة مواسم.

وكان من أبرز الراحلات المغربية ابتسام جرايدي، هدّافة الفريق، والأردنية آية المجالي، وداليا أبو لبن، والغانية أليس كوزي، إلى جانب المدربة الأردنية منار فريج.

وكشفت مصادر خاصة، لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة «الأهلي» تتجه لإجراء عملية إحلال وتجديد واسعة في الفريق استعداداً للموسم المقبل، تشمل تغيير عدد كبير من اللاعبات، في إطار إعادة بناء التشكيلة، بعد غياب الفريق عن منصات التتويج خلال الموسم الماضي، إضافة إلى مراعاة معدل أعمار اللاعبات ضِمن خطة فنية تستهدف ضخ عناصر جديدة.

وكان «الأهلي» قد حقق، تحت قيادة المدربة الأردنية منار فريج، لقب «كأس الاتحاد السعودي» مرتين متتاليتين، كما حلّ وصيفاً لـ«الدوري السعودي الممتاز للسيدات» في 3 مواسم متتالية، إلى جانب حصوله على وصافة «كأس السوبر السعودي» في النسخة الماضية.

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كرة القدم للسيدات النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الخلود يطلق مركزاً للأداء العالي في الرياض بمعايير عالمية

نادي الخلود يطلق «مركز نادي الخلود للأداء العالي» في الرياض (نادي الخلود)
نادي الخلود يطلق «مركز نادي الخلود للأداء العالي» في الرياض (نادي الخلود)
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الخلود يطلق مركزاً للأداء العالي في الرياض بمعايير عالمية

نادي الخلود يطلق «مركز نادي الخلود للأداء العالي» في الرياض (نادي الخلود)
نادي الخلود يطلق «مركز نادي الخلود للأداء العالي» في الرياض (نادي الخلود)

أعلن نادي الخلود رسمياً عن تفاصيل إطلاق «مركز نادي الخلود للأداء العالي» في مدينة الرياض، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير أعلى المعايير العالمية في البنية التحتية الرياضية لخدمة مستقبل النادي وتطلعاته العالية.

ويأتي هذا المشروع امتداداً للأصول العقارية الحالية للنادي، التي تتضمن مقراً تدريبياً متكاملاً في محافظة الرس يمتد على مساحة تتجاوز ستة وخمسين ألف متر مربع، إلى جانب مكاتبه الإدارية الموزعة بين الرس والرياض وجدة.

ومن جانبه، أعرب مالك نادي الخلود بن هاربورغ عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس» عن سعادته الكبيرة بإطلاق هذا المركز في العاصمة الرياض، مؤكداً أن رؤية النادي تتمثل في توفير أعلى المعايير العالمية في مجالات البنية التحتية، التدريب، التغذية، الاستشفاء، الإدارة.

وأضاف هاربورغ أن هذا المركز يشكل خطوة كبيرة جداً نحو تحقيق رؤية النادي الطموح، بهدف تحويله إلى قاعدة أساسية لصناعة وتطوير المواهب الرياضية، ليس فقط لخدمة نادي الخلود، بل ولصالح منظومة الكرة السعودية بشكل عام.

ويتميز المركز الجديد بتصميم معماري وفخم، حيث يستقبل زواره بمدخل رئيسي ذي ارتفاع مزدوج يطل مباشرة على أرضية الملعب، مع تخصيص مسارات ومداخل منفصلة تضمن الخصوصية والانسيابية للاعبين في الطابق الأول، وللموظفين والجماهير في الطابق الثاني.

كما يضم المجمع قاعة متعددة الاستخدامات مخصصة لاجتماعات الفريق وعقد المؤتمرات الصحافية والفعاليات المختلفة، إلى جانب استراحات متطورة للاعبين مزودة بمقهى وشاشات عرض وألعاب ترفيهية ومحطات تغذية، وتتصل مباشرة بمنطقة خارجية للشواء وغرفة تبديل ملابس ذكية تمنح كل لاعب خزانته الخاصة وشاشات فنية لعرض الخطط.

وحمل الجانب الطبي والاستشفائي أهمية بالغة في تجهيزات المركز، إذ تم تصميم مناطق الاستحمام والعناية الشخصية بأسلوب يحاكي أرقى الأندية الصحية العالمية، ودُعمت غرفة الاستشفاء بأحدث التقنيات كأحواض الثلج المتطورة والساونا والجاكوزي.

كما يضم أحد أهم مرافق العلاج بالتبريد الذي يحتوي على غرف الأكسجين المضغوط والعلاج بالضوء الأحمر، بالتوازي مع عيادات طبية ومراكز علاج طبيعي تعتمد على الإضاءة الطبيعية والإطلالة المباشرة على ميدان التدريب لتبقي اللاعبين المصابين في قلب الأجواء الرياضية خلال فترة التعافي.

وعلى مستوى الصالات الرياضية، صُممت الصالة الرئيسية بسقف مرتفع ومساحات واسعة ومعدات بالغة الحداثة، وتتميز بأبوابها الكبيرة التي تفتح مباشرة على الملعب لدمج التدريبات الداخلية والخارجية في الأجواء المعتدلة، وفي بادرة تُعد من البيئات الرائدة في الدوري.

وفر المركز استراحة خاصة برعاية اللاعبين السعوديين والدوليين وعائلاتهم تحت إشراف أربعة منسقين متخصصين لتسهيل تفاصيل حياتهم اليومية، بالإضافة إلى منطقة طعام ونخبة من المطاعم التي تقدم وجبات مصممة خصيصاً للرياضيين بإطلالات شتوية ممتدة عبر شرفات الطابق الثاني.

وتكتمل بنية المركز الإدارية في طابقه الثاني بمكاتب زجاجية مفتوحة تستوعب أكثر من مائة موظف ومدرب من الطواقم التجارية والإعلامية، إلى جانب مواقف سيارات خارجية مجهزة بالكامل بمحطات شحن للمركبات الكهربائية ومرافق مخصصة لغسيل السيارات.

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الرياضة كرة القدم رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر «الشرق الأوسط»: النصر حسم التعاقد مع الأسترالي بوستيكوغلو خلال 72 ساعة

المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو (رويترز)
المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو (رويترز)
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مصادر «الشرق الأوسط»: النصر حسم التعاقد مع الأسترالي بوستيكوغلو خلال 72 ساعة

المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو (رويترز)
المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو (رويترز)

كشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن تعاقد نادي النصر مع المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو لم يستغرق وقتاً طويلاً؛ إذ جرت المفاوضات والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال الـ72 ساعة الماضية، وذلك في ظل اقتراب انطلاق المعسكر الإعدادي للفريق استعداداً للموسم الجديد.

وأوضحت المصادر أن ملاك نادي النصر رفضوا المضي في خيار التعاقد مع المدرب البرتغالي روبرتو مارتينيز، المدير الفني الحالي لمنتخب البرتغال، بسبب ارتفاع مطالبه المالية، في وقت لا تتوافر فيه ميزانية كبيرة مخصصة للتعاقد مع الجهاز الفني.

وأضافت المصادر أن ملاك النادي لم يقتنعوا كذلك بالخيارات التدريبية التي قدمها الرئيس التنفيذي البرتغالي سميدو، إلى جانب المدير الرياضي سيماو، قبل أن تتجه الأنظار خلال الساعات الماضية نحو المدرب الأسترالي، الذي يُعد من الخيارات المتوافقة مع الميزانية المعتمدة للنادي، فضلاً عن كونه الأنسب من الناحية المالية، ليتم عقد الاجتماعات الأخيرة والتوصل إلى الاتفاق النهائي.

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