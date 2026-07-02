مصادر لـ«الشرق الأوسط»: كعبي الفيحاء «اتحادي» حتى 2030

حسم نادي الاتحاد تعاقده مع اللاعب راكان الكعبي، قادماً من الفيحاء بعقد يمتد حتى 2030، وفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

ويلعب الكعبي في مركز المحور، الذي يعدّ من ضمن الاحتياجات الرئيسية للفريق.

وأشارت ذات المصادر إلى أن اللاعب سيحضر مع الفريق في بداية التحضيرات، المقرر انطلاقها منتصف الأسبوع المقبل.

وكان الاتحاد قد فضّل عدم التجديد مع عوض الناشري اللاعب المحلي الذي يشغر الخانة.

ويأتي التعاقد مع الكعبي في ظل خطوات لتعزيز اللاعبين المحليين داخل الفريق بعد تراجع الأداء في الموسم المنصرم.