سلوفينيا تجهز أبها للدوري السعودي

أعلن نادي أبها، اليوم الخميس، البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم المقبل، والذي يتضمن إقامة معسكر خارجي في سلوفينيا خلال فترة الصيف، ضمن خطة الإدارة والجهاز الفني لرفع الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وبحسب البرنامج المعلن، تنطلق التدريبات في مدينة أبها يوم 8 يوليو (تموز)، قبل مغادرة البعثة إلى المعسكر الخارجي في 16 يوليو، حيث سيخوض الفريق أربع مباريات ودية بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين وتجهيز العناصر الجديدة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المواجهات لاحقاً.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى الأول من أغسطس (آب)، موعد عودة الفريق واختتام المرحلة التحضيرية، بعد فترة مكثفة من التدريبات اليومية والاختبارات الفنية والبدنية.

ويأتي اختيار سلوفينيا لإقامة المعسكر نظراً للأجواء المناخية المناسبة والبنية الرياضية المتطورة، إضافة إلى توفر فرق أوروبية وآسيوية لخوض مباريات تجريبية تسهم في تعزيز جاهزية الفريق قبل بداية الموسم.

وتأمل جماهير أبها أن ينعكس البرنامج الإعدادي بصورة إيجابية على نتائج الفريق، خصوصاً مع سعي النادي لتقديم موسم أكثر استقراراً ومنافسة في مختلف البطولات.