مجلس الشورى يطالب بمتابعة خريجي «مهد» واستكمال ابتعاث الموهوبين لخدمة المنتخب السعودي

ناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، التقرير السنوي لأكاديمية «مهد» الرياضية للعام المالي للعام 2025 - 2026، بحضور الرئيس التنفيذي للشؤون التنفيذية في الأكاديمية أسعد حجازي، وذلك برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

وخلال المناقشات، طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني، أكاديمية «مهد» بالتنسيق مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، لمتابعة خريجي الأكاديمية من اللاعبين السعوديين الموهوبين، والعمل على استكمال برامج ابتعاثهم، بما يضمن استمرار تطويرهم وصقل مواهبهم، تمهيداً لتمثيل المنتخب السعودي في المستقبل.

جانب من مناقشة التقرير السنوي لـ«مهد» بحضور الرئيس التنفيذي للشؤون التنفيذية بالأكاديمية أسعد حجازي (مجلس الشورى)

من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور أسامة عارف، أهمية تعزيز جهود استكشاف المواهب الرياضية، لا سيما في كرة القدم، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالجانب الأكاديمي والتأهيل العلمي للموهوبين في مختلف المجالات الرياضية، بما يسهم في إعدادهم بصورة متكاملة.

استعرض مجلس الشورى خلال الجلسة جدول أعماله وما تضمنه من موضوعات (مجلس الشورى)

واستعرض المجلس خلال الجلسة جدول أعماله وما تضمنه من موضوعات، واتخذ القرارات اللازمة بشأن البنود المدرجة، فيما جاءت مناقشة التقرير السنوي لأكاديمية «مهد» ضمن جهود المجلس لمتابعة أداء الجهات الحكومية، والاطلاع على برامجها وخططها الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي، وتنمية المواهب الوطنية.