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مجلس الشورى يطالب بمتابعة خريجي «مهد» واستكمال ابتعاث الموهوبين لخدمة المنتخب السعودي

مجلس الشورى يطالب بمتابعة خريجي «مهد» (مجلس الشورى)
مجلس الشورى يطالب بمتابعة خريجي «مهد» (مجلس الشورى)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مجلس الشورى يطالب بمتابعة خريجي «مهد» واستكمال ابتعاث الموهوبين لخدمة المنتخب السعودي

مجلس الشورى يطالب بمتابعة خريجي «مهد» (مجلس الشورى)
مجلس الشورى يطالب بمتابعة خريجي «مهد» (مجلس الشورى)

ناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، التقرير السنوي لأكاديمية «مهد» الرياضية للعام المالي للعام 2025 - 2026، بحضور الرئيس التنفيذي للشؤون التنفيذية في الأكاديمية أسعد حجازي، وذلك برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

وخلال المناقشات، طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني، أكاديمية «مهد» بالتنسيق مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، لمتابعة خريجي الأكاديمية من اللاعبين السعوديين الموهوبين، والعمل على استكمال برامج ابتعاثهم، بما يضمن استمرار تطويرهم وصقل مواهبهم، تمهيداً لتمثيل المنتخب السعودي في المستقبل.

جانب من مناقشة التقرير السنوي لـ«مهد» بحضور الرئيس التنفيذي للشؤون التنفيذية بالأكاديمية أسعد حجازي (مجلس الشورى)

من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور أسامة عارف، أهمية تعزيز جهود استكشاف المواهب الرياضية، لا سيما في كرة القدم، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالجانب الأكاديمي والتأهيل العلمي للموهوبين في مختلف المجالات الرياضية، بما يسهم في إعدادهم بصورة متكاملة.

استعرض مجلس الشورى خلال الجلسة جدول أعماله وما تضمنه من موضوعات (مجلس الشورى)

واستعرض المجلس خلال الجلسة جدول أعماله وما تضمنه من موضوعات، واتخذ القرارات اللازمة بشأن البنود المدرجة، فيما جاءت مناقشة التقرير السنوي لأكاديمية «مهد» ضمن جهود المجلس لمتابعة أداء الجهات الحكومية، والاطلاع على برامجها وخططها الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي، وتنمية المواهب الوطنية.

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الرياضة رياضة سعودية

«سيدات غرب آسيا»: «النصر» يستهل مشواره بمواجهة «الهلال» السوري

«النصر» سيجهز فريقه للموسم الجديد في الأردن (نادي النصر)
«النصر» سيجهز فريقه للموسم الجديد في الأردن (نادي النصر)
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«سيدات غرب آسيا»: «النصر» يستهل مشواره بمواجهة «الهلال» السوري

«النصر» سيجهز فريقه للموسم الجديد في الأردن (نادي النصر)
«النصر» سيجهز فريقه للموسم الجديد في الأردن (نادي النصر)

أسفرت قرعة النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا للأندية النسائية، المقرر إقامتها في مدينة الزرقاء الأردنية، خلال الفترة من 28 يوليو (تموز) إلى 5 أغسطس (آب)، عن وقوع «النصر» السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب «الهلال» السوري، ونادي نفط الشمال العراقي، في حين ضمّت المجموعة الأولى «الاتحاد» السوري و«بنات» الفلسطيني و«أكاديمية بيروت» لكرة القدم اللبنانية.

ويستهل «النصر» مشواره في البطولة بمواجهة «الهلال» السوري، يوم 28 يوليو، على ملعب الأمير محمد، قبل أن يلتقي «نفط الشمال» العراقي في يوم 30 من شهر يوليو، بينما يختتم «الهلال» السوري و«نفط الشمال» منافسات المجموعة في الأول من أغسطس.

وفي المجموعة الأولى، يواجه «الاتحاد» السوري نظيره «أكاديمية بيروت» في الجولة الافتتاحية، قبل لقاء «بنات» الفلسطيني و«أكاديمية بيروت»، ثم مواجهة «الاتحاد» و«بنات» الفلسطيني في ختام الدور الأول.

ويمثل «النصر» الكرة السعودية في البطولة بصفته بطل «الدوري السعودي الممتاز للسيدات»، إذ يسعى لمواصلة حضوره الإقليمي والمنافسة على لقب غرب آسيا، في ظل النجاحات التي حققها، خلال المواسم الأخيرة على الساحة المحلية.

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كرة القدم للسيدات رياضة سعودية كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

بعد 4 أعوام... الأردنية منار فريج تودع سيدات الأهلي

منار فريج (سيدات الأهلي)
منار فريج (سيدات الأهلي)
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بعد 4 أعوام... الأردنية منار فريج تودع سيدات الأهلي

منار فريج (سيدات الأهلي)
منار فريج (سيدات الأهلي)

أعلنت المدربة الأردنية منار فريج، مدربة نادي الأهلي للسيدات لكرة القدم، عن نهاية علاقتها التعاقدية مع النادي بعد تمثيله 4 مواسم متتالية في الدوري الممتاز.

وكتبت منار عبر حسابها الرسمي في منصة «إنستغرام»: «لكل بداية قصة، ولكل قصة نهاية... اليوم أودّع النادي الأهلي بعد رحلة أعتز بكل لحظة فيها، كانت رحلة مليئة بالعمل والاجتهاد والإنجازات التي نفتخر بها جميعاً، وكان من أعظم شرفي أن أكون جزءاً من تأسيس أول فريق نسوي في النادي، أتقدم بخالص الشكر لإدارة النادي ورئاسته على الثقة طوال هذه الرحلة، كما أتوجه بجزيل الشكر للجهازين الفني والإداري على تفانيهم وعملهم بروح الفريق، وشكر خاص للاعبات الرائعات على التزامكن، وإصراركن، وإيمانكن بما كنا نبنيه معاً، كان العمل معكن شرفاً حقيقياً».

ووجهت شكرها إلى جمهور الأهلي قائلة: «إلى جمهور الأهلي العظيم... شكراً لوفائكم وحبكم وحضوركم الدائم، لقد كنتم جزءاً مميزاً من هذه الرحلة، وأتمنى للنادي ولكم دوام النجاح، أغادر وأنا ممتنة فقط، وحاملة معي ذكريات لا تُنسى شكراً من أعماق قلبي».

ويذكر أن المدربة الأردنية منار نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال قيادتها للفريق، حيث حققت كأس الاتحاد السعودي مرتين على التوالي، ووصافة الدوري الممتاز 3 مرات متتالية.

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داليا أبو لبن ترحل عن صفوف سيدات «الأهلي»

داليا أبو لبن (نادي الأهلي)
داليا أبو لبن (نادي الأهلي)
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داليا أبو لبن ترحل عن صفوف سيدات «الأهلي»

داليا أبو لبن (نادي الأهلي)
داليا أبو لبن (نادي الأهلي)

أعلنت داليا أبو لبن، لاعبة نادي الأهلي للسيدات لكرة القدم، نهاية علاقتها التعاقدية مع النادي، بعد تمثيله لثلاثة مواسم متتالية.

وكتبت داليا، عبر حسابها الرسمي في منصة «إنستغرام»: «بعد ثلاث سنوات جميلة، اليوم تنتهي رحلتي مع النادي الأهلي السعودي، كانت سنوات مليئة بالذكريات والتحديات واللحظات الحلوة التي سأعتز بها دائماً، أشكر إدارة النادي وزميلاتي وكل مَن كان جزءاً من هذه الرحلة. والشكر الأكبر لجماهير الأهلي على دعمهم ومحبّتهم، أغادر وأنا أحمل كل التقدير والامتنان، أتمنى لهذا الكيان العظيم دوام النجاح والتوفيق، شكراً من القلب، وستبقى هذه المرحلة من أجمل محطات حياتي».

ووقّعت داليا عقداً احترافياً مع نادي الأهلي في عام 2023، قادمة من فريق «الشباب»، ونجحت في تحقق رصيد أهداف برفقة ناديّها، كما حققت جوائز فردية بجانب «كأس الاتحاد السعودي» مرتين على التوالي، ووصافة «الدوري الممتاز» 3 مرات متتالية.

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