«سيدات غرب آسيا»: «النصر» يستهل مشواره بمواجهة «الهلال» السوري

أسفرت قرعة النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا للأندية النسائية، المقرر إقامتها في مدينة الزرقاء الأردنية، خلال الفترة من 28 يوليو (تموز) إلى 5 أغسطس (آب)، عن وقوع «النصر» السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب «الهلال» السوري، ونادي نفط الشمال العراقي، في حين ضمّت المجموعة الأولى «الاتحاد» السوري و«بنات» الفلسطيني و«أكاديمية بيروت» لكرة القدم اللبنانية.

ويستهل «النصر» مشواره في البطولة بمواجهة «الهلال» السوري، يوم 28 يوليو، على ملعب الأمير محمد، قبل أن يلتقي «نفط الشمال» العراقي في يوم 30 من شهر يوليو، بينما يختتم «الهلال» السوري و«نفط الشمال» منافسات المجموعة في الأول من أغسطس.

وفي المجموعة الأولى، يواجه «الاتحاد» السوري نظيره «أكاديمية بيروت» في الجولة الافتتاحية، قبل لقاء «بنات» الفلسطيني و«أكاديمية بيروت»، ثم مواجهة «الاتحاد» و«بنات» الفلسطيني في ختام الدور الأول.

ويمثل «النصر» الكرة السعودية في البطولة بصفته بطل «الدوري السعودي الممتاز للسيدات»، إذ يسعى لمواصلة حضوره الإقليمي والمنافسة على لقب غرب آسيا، في ظل النجاحات التي حققها، خلال المواسم الأخيرة على الساحة المحلية.