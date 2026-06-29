الحزم يحسم اتفاقه مع بن حميدة ويستهدف بن رمضان

الحزم يحسم اتفاقه مع بن حميدة ويستهدف بن رمضانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5290138-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الحزم توصلت إلى اتفاق نهائي مع الظهير الأيسر الدولي التونسي محمد أمين بن حميدة، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ابتداءً من الموسم الرياضي المقبل.
كما أكدت المصادر ذاتها أن الإدارة الحزماوية بدأت التفاوض مع مواطنه محمد علي بن رمضان، لاعب الأهلي المصري، من أجل ضمه إلى كتيبة المدرب التونسي جلال القادري. وتأتي هذه التحركات المتسارعة بتوصية فنية مباشرة من المدير الفني للفريق، الذي يطمح إلى تدعيم الخط الخلفي بخيارات تمتلك الخبرة والقدرة على صناعة الفارق.
ويمتلك بن حميدة (30 عاماً) إمكانات فنية وبدنية عالية، فضلاً عن مرونته التكتيكية وقدرته على شغل مركز الظهير الأيسر بكفاءة، إلى جانب إمكانية توظيفه في قلب الدفاع أو لاعب ارتكاز، وهو ما يمنح المنظومة الفنية، بقيادة مواطنه القادري، حلولاً إضافية متنوعة خلال منافسات الموسم الجديد.
وبالنظر إلى مسيرة الدولي التونسي، فإنه يُعد أحد أبرز الأسماء التي تخرجت في نادي الترجي الرياضي التونسي، إذ تدرج في فئاته السنية حتى صعد إلى الفريق الأول، وتخللت تلك المرحلة تجارب إعارة قصيرة وناجحة مع أولمبيك الباجي ومستقبل سليمان، قبل أن يعود ويثبت أقدامه بصفته ركيزة أساسية في تشكيلة «باب سويقة»، مقدماً مستويات لافتة قادته إلى حمل شارة قيادة الفريق في العديد من المناسبات المحلية والقارية.
وعلى الصعيد الدولي، يحمل بن حميدة سجلاً حافلاً بالخبرات، إذ يُعد عنصراً ثابتاً في صفوف منتخب تونس، وكانت آخر محطاته البارزة مشاركته أساسياً في نهائيات كأس العالم 2026، حيث خاض مباريات دور المجموعات أمام السويد واليابان وهولندا.
شروط رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم... هل ستكون مانعاً أمام بعض المرشحين؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5290106-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%B6
شروط رئاسة اتحاد القدم السعودي تبدو صعبة على كثيرين (موقع الاتحاد)
الرياض:«الشرق الأوسط»
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الرياض:«الشرق الأوسط»
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شروط رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم... هل ستكون مانعاً أمام بعض المرشحين؟
شروط رئاسة اتحاد القدم السعودي تبدو صعبة على كثيرين (موقع الاتحاد)
لم تمضِ ساعات على إعلان ياسر المسحل عدم الاستمرار في رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبدء إجراءات انتخاب مجلس إدارة جديد، حتى بدأت أسماء شخصيات رياضية وإدارية تتردد في الأوساط الرياضية بوصفها مرشحة لخلافته. إلا أن اللائحة الانتخابية للاتحاد تبدو أكثر حسماً من التداولات، بعدما وضعت شروطاً قد تقلص دائرة المنافسة إلى عدد محدود من الأسماء القادرة على استيفاء المتطلبات النظامية.
وتشترط اللائحة أن يكون المرشح لرئاسة الاتحاد سعودي الجنسية ومقيماً في المملكة، ويتراوح عمره بين 28 و70 عاماً، وأن يكون سجله خالياً من السوابق الجنائية والعقوبات الرياضية، إضافة إلى حمله مؤهلاً جامعياً، وامتلاكه خبرة عالية في كرة القدم.
ولا تتوقف الشروط عند ذلك؛ إذ تشترط اللائحة أن يكون رئيس الاتحاد قد مارس عملاً رياضياً أو تولَّى منصباً قيادياً محلياً أو دولياً في مجال كرة القدم لمدة لا تقل عن سنتين خلال آخر 5 سنوات، إلى جانب إتقانه اللغة الإنجليزية، وهو شرط قد يلعب دوراً مهماً في تقليص عدد المرشحين المحتملين.
وتشير قراءة «الشرق الأوسط» لنصوص اللائحة إلى أن عدداً من الأسماء المتداولة يبدو أقرب إلى استيفاء الشروط، يتقدمهم سعد اللذيذ، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، وأشرف على برنامج استقطاب اللاعبين، قبل انتقاله مستشاراً ثم رئيساً تنفيذياً لنادي نيوم، إضافة إلى حمله مؤهلاً جامعياً وإجادته اللغة الإنجليزية.
كما يبدو فهد بن نافل من الأسماء المستوفية للمتطلبات، في ظل رئاسته لنادي الهلال خلال السنوات الأخيرة، وامتلاكه مؤهلاً جامعياً وإجادته الإنجليزية، وهي الحال ذاتها لمسلي آل معمر الذي قاد نادي النصر خلال السنوات الأخيرة، ويملك مؤهلاً جامعياً ويتحدث الإنجليزية بطلاقة.
ويبرز أيضاً عبد الله حماد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي الحالي، ومدير أكاديمية «مهد»، بفضل خبرته الإدارية في كرة القدم، إلى جانب عبد العزيز العفالق الذي تولى رئاسة رابطة الدوري السعودي، وخالد الدبل الرئيس السابق لنادي الاتفاق، وأنمار الحائلي الرئيس السابق لنادي الاتحاد، بوصفهم من الأسماء التي تبدو أقرب لاستيفاء متطلبات اللائحة، مثل اللغة والشهادة والعمل خلال السنوات الخمس الماضية.
كما يبرز اسم حماد البلوي، مدير وحدة ملف استضافة كأس العالم 2034، بعدما عمل خلال السنوات الأخيرة في ملفات استضافة كأس آسيا 2027، وكأس العالم 2034، وهي خبرة ترتبط مباشرة بإدارة كرة القدم السعودية، إلى جانب إجادته اللغة الإنجليزية.
في المقابل، قد تواجه أسماء أخرى تحديات تتعلق باستيفاء بعض شروط اللائحة، ومن بينها سامي الجابر، الذي يملك خبرة كبيرة في كرة القدم، ويتحدث الإنجليزية، ويحمل مؤهلاً جامعياً، إلا أن شرط ممارسة العمل التنفيذي أو القيادي في كرة القدم خلال آخر 5 سنوات قد يكون محل نظر عند دراسة أي ملف ترشح.
كما قد يواجه نواف التمياط تساؤلات تتعلق بمدى انطباق شرط العمل في كرة القدم خلال الفترة الزمنية المحددة في اللائحة، في حين لا تتوفر معلومات معلنة تؤكد استيفاء بعض المتطلبات الأخرى.
أما حاتم خيمي، فقد يكون مطالباً بإثبات استيفاء شروط الخبرة العملية خلال آخر 5 سنوات، علماً بأن عمله رئيساً لنادي الوحدة لم يُتم سنة واحدة حتى الآن، وهو ما يعيق طموحاته ورغبته، إلى جانب شرط اللغة الإنجليزية، بينما يبرز خالد البلطان بوصفه أحد أصحاب الخبرة الإدارية والمؤهل الجامعي، مع بقاء شرط اللغة الإنجليزية من المسائل التي تحتاج إلى ما يثبتها عند الترشح.
وفي نهاية المطاف، فإن الأسماء المتداولة في الوسط الرياضي لا تعني بالضرورة قبول ترشحها رسمياً؛ إذ تبقى الكلمة الأخيرة للجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي ستتولى فحص ملفات جميع المتقدمين، والتحقق من استيفائهم الشروط النظامية، قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وهو ما يجعل اللائحة نفسها اللاعب الأبرز في رسم ملامح السباق نحو كرسي رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
الرياض تستضيف «مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2026»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5290045-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-2026
مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة يعود إلى الرياض هذا العام (الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية)
الرياض:«الشرق الأوسط»
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الرياض:«الشرق الأوسط»
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الرياض تستضيف «مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2026»
مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة يعود إلى الرياض هذا العام (الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية)
أعلنت مؤسّسة الرياضات الإلكترونية، الاثنين، عن عودة مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة إلى الرياض، خلال الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، وذلك قُبيل انطلاق منافسات بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، الحدث العالمي الجديد والبارز للرياضات الإلكترونية القائم على تمثيل الدول، والذي تستضيفه الرياض لأول مرة خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر المقبل.
ويُقام المؤتمر في فندق ومركز مؤتمرات «سوفياتيل الرياض»؛ حيث يجمع نخبة من القادة والمبتكرين وصنَّاع القرار من قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة والترفيه والتكنولوجيا والاستثمار، ضمن منصَّة عالمية للحوار وتبادل الرؤى وبناء الشراكات، لمناقشة مستقبل هذه القطاعات والأنظمة التي ستحدّد ملامحها، ولتبادل الأفكار وتعزيز التعاون، تحضيراً للمرحلة المقبلة من المنافسة العالمية.
ويهدف المؤتمر الذي انطلق عام 2023 إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات واستشراف مستقبل المنافسة العالمية، في ظل التقاطع المتزايد بين الرياضة والتكنولوجيا والترفيه، بما يسهم في رسم ملامح الجيل القادم من المنافسات العالمية.
وقبيل انطلاق المؤتمر الرئيسي في الرياض في نوفمبر المقبل، ستنظِّم مؤسسة الرياضات الإلكترونية قمَّة حصريَّة تابعة للمؤتمر تُعقد بالتزامن مع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.
وتعدُّ هذه القمَّة الفعاليَّة الأولى التابعة للمؤتمر التي تُقام خارج المملكة العربيَّة السعودية وتشكِّل أولى خطوات التوسُّع الدولي للمؤتمر بعد نحو 3 سنوات على انطلاقه.
ويُعقد مؤتمر هذا العام تحت شعار «الانتصار بمعناه الجديد: رسم ملامح مستقبل قطاع الألعاب لمواكبة عصرٍ جديد من المنافسة- الذكاء الاصطناعي ورأس المال وتحقيق العوائد». ويعكس شعار المؤتمر التحوُّل المتسارع في مفهوم النجاح في قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة؛ حيث سيناقش المتحدثون الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونماذج التمويل الجديدة، وهياكل الملكية، والابتكار التجاري، وسلوك ومتطلبات جمهور هذه القطاعات، ومدى تأثيرها على القيمة الناتجة عن هذه القطاعات، وتطوير منظومتها، وإعادة تعريف مفهوم النجاح والانتصار فيها.
وفي خطوة جديدة لنسخة هذا العام، سيشهد مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة تخصيص اليوم الافتتاحي الموافق 30 أكتوبر للمدعوين فقط؛ حيث سيتضمن فعاليات تواصل حصرية، وورش عمل، واجتماعات رفيعة المستوى، وجلسات نقاشية، وذلك قُبيل انطلاق جدول الأعمال الرئيسي للمؤتمر.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هانس جاغنو، مدير مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: «أصبح مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة منصَّة سنوية رائدة تجمع أبرز قادة قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة، لمناقشة أهم التطورات في هذه القطاعات ورسم ملامح مستقبلها. وفي عام 2026، سنواصل تعزيز هذا الدور الرائد للمؤتمر من خلال محطتين رئيسيتين، وهما تنظيم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في الرياض في نوفمبر، بالتزامن مع بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، وعقد قمَّة باريس الحصريَّة بالتزامن مع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتعكس هاتان المحطتان الطموح العالمي لمؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، ليعزِّز مكانته كملتقى عالمي لأبرز الخبراء والقادة وصنَّاع القرار العالميين، وكمركزٍ تنطلق منه الأفكار النيِّرة والشراكات المثمرة التي ترسم ملامح مستقبل المنافسة العالمية، وتعطي معنى جديداً لفكرة الانتصار في عالم هذه القطاعات».
وتواصل نسخة هذا العام النجاح الكبير والنمو المستمر الذي حققه المؤتمر في عام 2025، حين شهد حضور أكثر من 1500 مشارك من أبرز الخبراء وصنَّاع القرار في مختلف القطاعات، من بينهم أكثر من 500 رئيس تنفيذي، إلى جانب ممثلين من 25 شركة من كبريات الشركات الناشرة للألعاب، وأكثر من 50 مؤسسة وشركة مؤثرة في قطاع الرياضات الإلكترونية. كما جمع المؤتمر قادة عالميين في كثير من المجالات، بما فيها الألعاب والرياضة والاستثمار والإعلام والتكنولوجيا.
وشهدت نسخة عام 2025 مشاركة متحدثين وممثلين من شركات: «أمازون» و«سوني» و«يوبي سوفت»، والاتحاد الدولي لكرة القدم، ومؤسسة الرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى مشاركة أبرز المتحدثين العالميين، ومنهم أستاذ الشطرنج (غراندماستر) العالمي، النرويجي ماغنوس كارلسن، ورائد الأعمال ومقدِّم «البودكاست» الشهير، البريطاني ستيفن بارتليت، ومصمم الألعاب الغني عن التعريف، الياباني هيديو كوجيما، والمخرج الدنماركي نيكولاس ويندينغ ريفن، ولاعبة كرة القدم السابقة، الأميركية أليكس مورغان. واستضاف الحدث أيضاً أكثر من 250 اجتماعاً ثنائياً، إلى جانب توقيع 30 مذكرة تفاهم واتفاقية استراتيجية في قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة.
ياسر المسحل لمنسوبي «اتحاد القدم»: سأستمر في أداء مهامي حتى يترشح مجلس إدارة جديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5290032-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
ياسر المسحل لمنسوبي «اتحاد القدم»: سأستمر في أداء مهامي حتى يترشح مجلس إدارة جديد
ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
أبلغ ياسر المسحل، رئيس «الاتحاد السعودي لكرة القدم»، منسوبي «الاتحاد»، عبر البريد الإلكتروني في رسالة وجهها الاثنين، رسمياً بدء إجراءات فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد، وفقاً للوائح والإجراءات النظامية، مؤكداً استمراره في أداء مهامه حتى تسليم المجلس الجديد مسؤولياته.
وقال المسحل، في رسالة داخلية وُجهت إلى منسوبي «الاتحاد»، إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على ضمان استمرارية الأعمال والمشروعات والبرامج والاستحقاقات دون تأثر، مشدداً على أن المجلس الحالي سيواصل أداء مهامه حتى اكتمال عملية الانتقال.
وأضاف أن الهدف هو «ضمان انتقال سلس ومنظم للمسؤوليات، بما يحفظ استقرار (الاتحاد) ويهيئ أفضل الظروف للمجلس المقبل لمواصلة البناء على ما تحقق»، موجهاً شكره إلى «منسوبي (الاتحاد) على جهودهم خلال السنوات الماضية»، ومعرباً عن ثقته في «استمرارهم بروح العمل نفسها خلال المرحلة المقبلة».
وكان ياسر المسحل قد أعلن استقالته رسمياً من منصبه عقب خروج المنتخب السعودي من مرحلة المجموعات لـ«كأس العالم 2026»، محملاً نفسه مسؤولية الخروج.