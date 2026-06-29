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الرياضة رياضة سعودية

مصادر «الشرق الأوسط»: سعد اللذيذ ليست لديه نية الترشح لرئاسة اتحاد القدم السعودي

سعد اللذيذ لا يفكر أبداً في الترشح لرئاسة اتحاد القدم السعودي (قنوات ثمانية)
سعد اللذيذ لا يفكر أبداً في الترشح لرئاسة اتحاد القدم السعودي (قنوات ثمانية)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مصادر «الشرق الأوسط»: سعد اللذيذ ليست لديه نية الترشح لرئاسة اتحاد القدم السعودي

سعد اللذيذ لا يفكر أبداً في الترشح لرئاسة اتحاد القدم السعودي (قنوات ثمانية)
سعد اللذيذ لا يفكر أبداً في الترشح لرئاسة اتحاد القدم السعودي (قنوات ثمانية)

علمت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن سعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي لنادي نيوم، لا يفكر إطلاقاً في الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلفاً لياسر المسحل، ولا توجد لديه أي نية لخوض السباق، وذلك عقب إعلان المسحل فجر الاثنين استقالته من منصبه بعد خروج المنتخب السعودي من كأس العالم 2026.

وجاء تداول اسم اللذيذ على نطاق واسع خلال الساعات الماضية بعد أن كشفت «الشرق الأوسط» يوم السبت أنه يدرس تقديم استقالته من منصبه رئيساً تنفيذياً لنادي نيوم، الذي يشغله منذ يونيو (حزيران) 2025، لأسباب لم تتضح حتى الآن، ما دفع كثيرين إلى الربط بين الخبرين، والاعتقاد بأن استقالته المحتملة تمهد لترشحه لرئاسة الاتحاد السعودي.

غير أن المصادر شددت على أن هذا الربط غير صحيح، مؤكدة أن اللذيذ لا يرغب في المنصب، ولم يطرح اسمه في أي نقاشات تتعلق بخلافة المسحل، كما أنه لا يفكر في الترشح خلال المرحلة المقبلة.

وفور إعلان استقالة المسحل، برزت عدة أسماء في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بوصفها مرشحة لخلافته، من بينها نواف التمياط، المحلل التلفزيوني الحالي، ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عام 2017، وعبد الله حماد، مدير أكاديمية «مهد» وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي الحالي، وعبد العزيز العفالق، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وخالد البلطان، رئيس نادي الشباب الأسبق، إضافة إلى حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة المنافس في دوري الدرجة الأولى، وسلمان المالك، الذي سبق أن ترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في انتخابات عام 2015 قبل أن يخسر السباق.

حماد البلوي أحد أهم الأسماء الشابة في الفترة الأخيرة (الشرق الأوسط)

وبحسب المصادر، فإن الاسم الذي يجري العمل عليه قد يكون بعيداً عن معظم الأسماء المتداولة حالياً، خصوصاً أن الكثير من هذه الأسماء لا تملك الشروط اللازمة للرئاسة مثل «اللغة الإنجليزية» لبعضهم أو التجربة الكافية للبعض الأخر.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الشخصيات التي تحظى باهتمام داخل دوائر صنع القرار حماد البلوي، رئيس وحدة ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، والذي يعد أحد أبرز الكفاءات الإدارية الشابة، ويحظى بتقدير كبير لدى المسؤولين في هيئة كأس العالم 2034، ووزارة الرياضة، ويبرز اسمه ضمن الشخصيات التي تتم متابعتها في إطار البحث عن قيادة جديدة للاتحاد خلال المرحلة المقبلة، في توجه يستهدف الابتعاد عن الأسماء التقليدية التي ارتبط بعضها برئاسة الأندية، وأحاط بها كثير من الجدل مع عدد من الأندية.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة مشاورات مكثفة قبل الدعوة إلى انتخابات مبكرة لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى قيادة الاتحاد السعودي لكرة القدم، واستكمال الدورة الحالية، تمهيداً لتسلم المهام رسمياً من المجلس الحالي، بما يضمن استمرار العمل الإداري، وعدم حدوث أي فراغ في إدارة الاتحاد.

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ياسر المسحل... ثالث ضحايا مونديال 2026

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
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ياسر المسحل... ثالث ضحايا مونديال 2026

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)
ياسر المسحل (الشرق الأوسط)

بعد استقالة مدرب منتخب اسكوتلندا ستيف كلارك، ورحيل مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ-بو، أصبح ياسر المسحل ثالث أبرز ضحايا نهائيات كأس العالم 2026، بعدما أعلن تنحيه عن رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، متحملاً المسؤولية الكاملة عن إخفاق المنتخب الوطني في تجاوز دور المجموعات.

وأعلن المسحل عدم استمراره في رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم عقب خروج «الأخضر» من الدور الأول للمونديال، وسط جدل صاحب هذه الإخفاقات بعد توسيع دائرة المشاركة في كأس العالم واعتبار الخروج من الدور الأول بمثابة فشل لكثير من المنتخبات التي ارتفع معها سقف الطموح.

وكان ستيف كلارك أول الأسماء التي غادرت المشهد في مونديال 2026، بعدما أخفق المنتخب الاسكوتلندي في تجاوز دور المجموعات، وسط انتقادات فنية واسعة طالت أداء الفريق، خاصة على المستوى الهجومي، ليعلن رحيله بعد ساعات من تأكد خروج اسكوتلندا وفشلها في التأهل حتى ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث. ولحق به هونغ ميونغ-بو، مدرب منتخب كوريا الجنوبية، الذي وجد نفسه في مواجهة ضغوط جماهيرية وإعلامية وسياسية متصاعدة، عقب فشل المنتخب الكوري في بلوغ دور الـ32، وهي الضغوط التي تضاعفت بعد انتقادات علنية وجهتها القيادة السياسية في البلاد للمنظومة الرياضية، لتصبح استقالته أمراً شبه حتمي.

أما في السعودية، فقد اختار ياسر المسحل تحمل المسؤولية الإدارية بصورة مباشرة، معلناً عدم استمراره في منصبه بعد خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات برصيد نقطتين فقط، وفتح الباب أمام انتخاب مجلس إدارة جديد يقود المرحلة المقبلة للكرة السعودية.

ويعكس رحيل المسحل، إلى جانب كلارك وهونغ، الوجه الآخر لكأس العالم، حيث الضغوط المتزايدة التي قد تطول دائرة ضحاياها مديرين فنيين أو رؤساء اتحادات أو تقود إلى إعلان اعتزالات لاعبين عن اللعب الدولي.

ومع استمرار منافسات مونديال 2026، تبقى قائمة ضحايا البطولة مرشحة للاتساع، في ظل الضغوط المتزايدة التي ترافق المنتخبات الكبرى والطامحة على حد سواء.

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: استقالة أمينالو المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي... وخيسوس بديلا

مايكل أمينالو (الشرق الأوسط)
مايكل أمينالو (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: استقالة أمينالو المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي... وخيسوس بديلا

مايكل أمينالو (الشرق الأوسط)
مايكل أمينالو (الشرق الأوسط)

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن النيجيري مايكل أمينالو، المدير الرياضي في رابطة الدوري السعودي للمحترفين والمسؤول عن ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، تقدم باستقالته من منصبه اليوم الأثنين عبر بريد إليكتروني أرسله للإدارة في الرابطة، لتنتهي بذلك مسيرته بعد نحو ثلاثة أعوام من تعيينه.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي دفعت أمينالو إلى تقديم استقالته، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشأن الخطوة أو توقيتها.

وبحسب المعلومات، فإن الإسباني خيسوس أرويو، مستشار الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، سيتولى المنصب خلفًا لأمينالو، على أن يتم استكمال الإجراءات المتعلقة بتعيينه خلال الفترة المقبلة.

خيسوس أرويو (رابطة الدوري السعودي)

وكان أمينالو قد انضم إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين في عام 2023، ليتولى قيادة الإدارة الرياضية، والإشراف على مشروع استقطاب اللاعبين الأجانب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في مرحلة شهدت تعاقد أندية الدوري السعودي مع عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية.

وشارك أمينالو في وضع وتنفيذ آليات الاستقطاب خلال المواسم الثلاثة الماضية، إلى جانب متابعة الجوانب الفنية المتعلقة بالمشروع، الذي استهدف رفع المستوى التنافسي للدوري وتعزيز حضوره عالميًا.

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال الأيام المقبلة تفاصيل التغيير الإداري، وآلية انتقال المهام إلى خيسوس أرويو، الذي عمل خلال الفترة الماضية مستشارًا للرئيس التنفيذي للرابطة، قبل أن يتم اختياره لخلافة أمينالو في المنصب.

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الرياضة رياضة سعودية

المسحل يستقيل من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد «الخروج المونديالي»

ياسر المسحل (الاتحاد السعودي)
ياسر المسحل (الاتحاد السعودي)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

المسحل يستقيل من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد «الخروج المونديالي»

ياسر المسحل (الاتحاد السعودي)
ياسر المسحل (الاتحاد السعودي)

أعلن ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم فجر اليوم الاثنين عدم استمراره في منصبه، وبدء الإجراءات النظامية لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد، وذلك بعد سبع سنوات قضاها على رأس الاتحاد.

وقال في بيان نشره اليوم إنه يتحمل كامل مسؤولية عدم تأهل المنتخب السعودي إلى الدور المقبل من كأس العالم، مؤكداً أن النتيجة لا ترقى إلى طموحات الجميع، ومقدماً اعتذاره للجماهير السعودية.

وأضاف أن قناعته بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة دفعته لاتخاذ قرار عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية، مشيراً إلى أنه سيتم، وفق الإجراءات واللوائح النظامية، البدء في إجراءات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد.

ووجّه رئيس الاتحاد الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد على الدعم الكبير الذي حظيت به كرة القدم السعودية، كما ثمّن دعم وزير الرياضة وحرصه المستمر على تطوير القطاع الرياضي.

وأكد أن مجلس الإدارة بذل كل ما في وسعه لخدمة كرة القدم السعودية وتحقيق تطلعات الوطن والجماهير، إلا أن الإخفاق في بلوغ الدور المقبل من كأس العالم يستوجب تحمل المسؤولية.

واختتم بيانه بالتأكيد على أنه سيبقى جندياً مخلصاً في خدمة الوطن وقيادته، وداعماً لكل ما يسهم في رفعة الرياضة السعودية، متمنياً التوفيق لمجلس الإدارة المقبل ولمستقبل أكثر إشراقاً لكرة القدم السعودي.

وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» فإن المسحل ودع بعض المسوؤلين في المنتخب السعودي أمس الأحد فور خروج الأخضر.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن الاستقالة لن تعني حدوث فراغ إداري أو تشريعي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ سيواصل مجلس الإدارة الحالي تسيير الأعمال خلال المرحلة الانتقالية، نظراً لوجود إجراءات نظامية ومالية وإدارية تتطلب استكمالها، تشمل التوقيعات البنكية وأعمال الاستلام والتسليم وغيرها من الالتزامات التنظيمية. ومن المنتظر أن تُوجَّه الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد، على أن يستمر المجلس الحالي في ممارسة مهامه حتى اكتمال عملية الانتخاب وتسليم المسؤولية للمجلس المنتخب، بما يضمن انتقالاً سلساً ويحافظ على استقرار عمل الاتحاد.

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