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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: استقالة أمينالو المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي... وخيسوس بديلا

مايكل أمينالو (الشرق الأوسط)
مايكل أمينالو (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: استقالة أمينالو المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي... وخيسوس بديلا

مايكل أمينالو (الشرق الأوسط)
مايكل أمينالو (الشرق الأوسط)

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن النيجيري مايكل أمينالو، المدير الرياضي في رابطة الدوري السعودي للمحترفين والمسؤول عن ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، تقدم باستقالته من منصبه اليوم الأثنين عبر بريد إليكتروني أرسله للإدارة في الرابطة، لتنتهي بذلك مسيرته بعد نحو ثلاثة أعوام من تعيينه.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي دفعت أمينالو إلى تقديم استقالته، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشأن الخطوة أو توقيتها.

وبحسب المعلومات، فإن الإسباني خيسوس أرويو، مستشار الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، سيتولى المنصب خلفًا لأمينالو، على أن يتم استكمال الإجراءات المتعلقة بتعيينه خلال الفترة المقبلة.

خيسوس أرويو (رابطة الدوري السعودي)

وكان أمينالو قد انضم إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين في عام 2023، ليتولى قيادة الإدارة الرياضية، والإشراف على مشروع استقطاب اللاعبين الأجانب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في مرحلة شهدت تعاقد أندية الدوري السعودي مع عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية.

وشارك أمينالو في وضع وتنفيذ آليات الاستقطاب خلال المواسم الثلاثة الماضية، إلى جانب متابعة الجوانب الفنية المتعلقة بالمشروع، الذي استهدف رفع المستوى التنافسي للدوري وتعزيز حضوره عالميًا.

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال الأيام المقبلة تفاصيل التغيير الإداري، وآلية انتقال المهام إلى خيسوس أرويو، الذي عمل خلال الفترة الماضية مستشارًا للرئيس التنفيذي للرابطة، قبل أن يتم اختياره لخلافة أمينالو في المنصب.

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المسحل يستقيل من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد «الخروج المونديالي»

ياسر المسحل (الاتحاد السعودي)
ياسر المسحل (الاتحاد السعودي)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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المسحل يستقيل من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد «الخروج المونديالي»

ياسر المسحل (الاتحاد السعودي)
ياسر المسحل (الاتحاد السعودي)

أعلن ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم فجر اليوم الاثنين عدم استمراره في منصبه، وبدء الإجراءات النظامية لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد، وذلك بعد سبع سنوات قضاها على رأس الاتحاد.

وقال في بيان نشره اليوم إنه يتحمل كامل مسؤولية عدم تأهل المنتخب السعودي إلى الدور المقبل من كأس العالم، مؤكداً أن النتيجة لا ترقى إلى طموحات الجميع، ومقدماً اعتذاره للجماهير السعودية.

وأضاف أن قناعته بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة دفعته لاتخاذ قرار عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية، مشيراً إلى أنه سيتم، وفق الإجراءات واللوائح النظامية، البدء في إجراءات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد.

ووجّه رئيس الاتحاد الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد على الدعم الكبير الذي حظيت به كرة القدم السعودية، كما ثمّن دعم وزير الرياضة وحرصه المستمر على تطوير القطاع الرياضي.

وأكد أن مجلس الإدارة بذل كل ما في وسعه لخدمة كرة القدم السعودية وتحقيق تطلعات الوطن والجماهير، إلا أن الإخفاق في بلوغ الدور المقبل من كأس العالم يستوجب تحمل المسؤولية.

واختتم بيانه بالتأكيد على أنه سيبقى جندياً مخلصاً في خدمة الوطن وقيادته، وداعماً لكل ما يسهم في رفعة الرياضة السعودية، متمنياً التوفيق لمجلس الإدارة المقبل ولمستقبل أكثر إشراقاً لكرة القدم السعودي.

وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» فإن المسحل ودع بعض المسوؤلين في المنتخب السعودي أمس الأحد فور خروج الأخضر.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن الاستقالة لن تعني حدوث فراغ إداري أو تشريعي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ سيواصل مجلس الإدارة الحالي تسيير الأعمال خلال المرحلة الانتقالية، نظراً لوجود إجراءات نظامية ومالية وإدارية تتطلب استكمالها، تشمل التوقيعات البنكية وأعمال الاستلام والتسليم وغيرها من الالتزامات التنظيمية. ومن المنتظر أن تُوجَّه الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد، على أن يستمر المجلس الحالي في ممارسة مهامه حتى اكتمال عملية الانتخاب وتسليم المسؤولية للمجلس المنتخب، بما يضمن انتقالاً سلساً ويحافظ على استقرار عمل الاتحاد.

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الرياضة رياضة سعودية

صفقة حمد الله تحفز السومة للاستمرار وحماية «عرشه التهديفي»

منشور بثه نادي التعاون بعد التوقيع مع حمد الله (موقع النادي)
منشور بثه نادي التعاون بعد التوقيع مع حمد الله (موقع النادي)
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صفقة حمد الله تحفز السومة للاستمرار وحماية «عرشه التهديفي»

منشور بثه نادي التعاون بعد التوقيع مع حمد الله (موقع النادي)
منشور بثه نادي التعاون بعد التوقيع مع حمد الله (موقع النادي)

أحدثت صفقة ضم المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله لنادي التعاون، ردود فعل واسعة في الوسط الرياضي، حيث تكمن أهمية هذه الصفقة في القيمة الفنية الهائلة التي سيمنحها «الساطي» لخط هجوم «سكري القصيم»، إذ يمثل التعاقد معه نقلة نوعية وتأثيراً مباشراً في تشكيلة الفريق التي تحتاج إلى قناص خبير يترجم الفرص إلى أهداف، خصوصاً مع الطموحات الكبيرة للنادي بتحقيق أحد الألقاب المحلية أو الآسيوية.

وجاء اختيار حمدالله لنادي التعاون كخطوة مدروسة بعناية، إذ يرى في بيئة النادي المستقرة ومنظومته الهجومية فرصة مثالية لتحقيق هدفه الأكبر بالبقاء في دوري روشن للمحترفين، وتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم المهاجم السوري عمر السومة، واعتلاء عرش الهداف التاريخي للمسابقة.

وبدأت المسيرة التاريخية للنجم المغربي في الملاعب السعودية عبر بوابة نادي النصر (2018 - 2021)، حيث سطر أرقاماً إعجازية على مستوى بطولة الدوري، رغم أنها لم تخلُ من الأزمات الإدارية، حيث خاض حمد الله مع النصر 74 مباراة (69 منها كلاعب أساسي)، سجل خلالها 77 هدفاً، من بينها 26 ركلة جزاء، فيما صنع 14 هدفاً.

وعلى الرغم من النجاح التهديفي الخارق وتحقيقه لقب هداف الدوري التاريخي في موسم واحد، فإن علاقته بنادي النصر انتهت بصدام قانوني شهير، حيث أعلن النادي فسخ عقده لـ«أسباب قانونية مشروعة»، بينما تمسك اللاعب بـ«إلغاء عقده لسبب مشروع» من جانبه على حد وصفه، في قضية شغلت الرأي العام الرياضي طويلاً.

وعقب رحيله عن العاصمة انتقل حمدالله إلى نادي الاتحاد (2022 - 2024)، مواصلاً ممارسة هوايته المفضلة في هز الشباك ومثبتاً كفاءته الرقمية في بطولة الدوري، رغم ظهور بعض المنغصات الفنية لاحقاً، ورفقة «العميد»، شارك المهاجم المغربي في 63 مباراة (59 منها كأساسي) ضمن منافسات الدوري، ونجح في إحراز 52 هدفاً، من بينها 16 ركلة جزاء، وقدم 7 تمريرات حاسمة، وكانت أهدافه الحاسمة الركيزة الأساسية التي أعادت لقب بطولة الدوري إلى خزائن الاتحاد في موسم 2022 - 2023، إلا أن قدوم النجم الفرنسي كريم بنزيمه خلق نوعاً من تداخل الأدوار والأزمات المكتومة حول صدارة الهجوم وتنفيذ ركلات الجزاء، مما عجل برحيله في نهاية المطاف.

وفي محطته الثالثة مع نادي الشباب (2024 - 2026)، حافظ «الساطي» على فاعليته الهجومية بالدوري برغم المطبات التي واجهها في أواخر تجربته، إذ لعب بالقميص الشبابي 40 مباراة (39 منها كأساسي)، استطاع خلالها التبصيم على الشباك 27 مرة، من بينها 9 ركلات جزاء، وصناعة 4 أهداف، وعلى الرغم من هذه الحصيلة الجيدة، فإن توتر العلاقة مع الجهاز الفني والإداري وقائد الفريق كاراسكو جعل النادي يقرر قبل نهاية الموسم المنصرم إبعاد اللاعب عن الفريق كإجراء انضباطي وفني، ومن ثم فك الارتباط معه بالتراضي، لتنتهي رحلته مع «الليث»، ويبدأ فصلاً جديداً بطموح أكبر، لكنه فصل محفوف بالتحديات كون مسيرة اللاعب شابها الكثير من المشاكل الانضباطية، التي اضطرت أندية إلى الاستغناء عنه بالرغم من موهبته التي لا يختلف عليها اثنان.

وفي الإجمالي خاض حمد الله 177 مباراة في مسيرته بالدوري السعودي منها 167 بصفة لاعب أساسي وسجل 156 هدفاً (51 من نقطة الجزاء)، ولديه 25 تمريرة حاسمة.

على الجانب الآخر لم تقف أصداء هذه الأرقام اللافتة لحمدالله واقترابه من عرش الصدارة دون تحرك من جانب الهداف التاريخي عمر السومة، إذ تشير الأخبار المتناقلة إلى وجود احتمالية كبرى لتوقيع «العقيد» مع نادٍ جديد في دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بهدف الدفاع عن رقمه القياسي والمحافظة على مكانته كأفضل هداف في تاريخ دوري المحترفين.

ويحظى السومة باهتمام جاد من أندية في محيط مدينة الرياض والمنطقة الوسطى، حيث يتطلع النجم السوري للعودة لهز الشباك السعودية لزيادة غلته التهديفية وتوسيع الفارق مجدداً، ليبقى الرقم القياسي صامداً أمام طوفان أرقام عبدالرزاق حمدالله المرعبة.

وخاض السومة 221 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين منها 203 لاعباً أساسياً، وسجل 161 هدفاً منها 38 عن طريق ضربات الجزاء، ولديه 23 تمريرة حاسمة خلال مسيرته.

ومع احتساب بطولة الدوري المشترك ما زال أسطورة النصر ماجد عبد الله في صدارة اللاعبين الهدافين «المحليين والأجانب» برصيد 187 هدفاً، يليه ناصر الشمراني بـ167 هدفاً، ثم نجم مدرسة الوسطى الراحل فهد الحمدان، الذي تألق بـ121 هدفاً خلال مسيرته ليشكل أحد أبرز الهدافين في تاريخ البطولات السعودية الكروية.

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الرياضة رياضة سعودية

قائمة عوير تتلقى الضوء الأخضر لخوض انتخابات ضمك

نادي ضمك يتطلع لبدء مرحلة جديدة من مسيرته (موقع النادي)
نادي ضمك يتطلع لبدء مرحلة جديدة من مسيرته (موقع النادي)
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قائمة عوير تتلقى الضوء الأخضر لخوض انتخابات ضمك

نادي ضمك يتطلع لبدء مرحلة جديدة من مسيرته (موقع النادي)
نادي ضمك يتطلع لبدء مرحلة جديدة من مسيرته (موقع النادي)

أعلنت لجنة الانتخابات للأندية الرياضية قبول القائمة الأولية المترشحة برئاسة شاكر عوير، رئيس الغرفة التجارية بأبها، لخوض انتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي ضمك، وذلك خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها في 6 يوليو (تموز) المقبل.

وضمت قائمة شاكر عوير عدداً من الأسماء الشابة والخبيرة في الوسط الرياضي، إلى جانب شخصيات سبق لها العمل في القطاع الإداري، في خطوة يرى من خلالها أنصار النادي بأنها تمثل توجهاً نحو إعادة بناء العمل الإداري والرياضي خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، لم تتمكن قائمة علي مخاتم من دخول السباق الانتخابي، بعد استبعادها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأوضح النادي أن باب الطعون على القائمة الأولية للمرشحين والناخبين سيفتح يوم 29 يونيو (حزيران) 2026م ولمدة يوم واحد، عبر رابط منصة الجمعية العمومية الانتخابية.

ويترقب محبو ضمك المرحلة المقبلة بآمال كبيرة، مطالبين بتهيئة الفريق للعودة بشكل أقوى بعد الهبوط، والعمل على تصحيح الأخطاء التي صاحبت المرحلة السابقة، التي شهدت تراجع النتائج واخفاق الإدارة الماضية في تحقيق تطلعات الجماهير.

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