الرياض يقترب من تمديد عقد مدربه دولاك… والنمسا مرشحة لاستضافة المعسكر

بات نادي الرياض قريباً من حسم ملف تجديد عقد مدربه البرازيلي ماوريسيو دولاك، بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحلها النهائية، مع بقاء بعض الإجراءات واللمسات الأخيرة قبل التوقيع الرسمي.

وكشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الطرفين استكملا معظم التفاصيل التعاقدية، وأن المفاوضات تسير بصورة إيجابية، وسط توقعات بإغلاق الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً للإعلان الرسمي عن التجديد.

وأوضح المصدر أن مطلع شهر يوليو (تموز) سيكون الموعد المستهدف لانطلاق عمل الجهاز الفني، بالتزامن مع اعتماد البرنامج الإعدادي استعداداً للموسم الجديد.

وفيما يخص المعسكر الخارجي، أشار المصدر إلى أن النمسا لا تزال الخيار الأبرز لاستضافة معسكر الفريق، إلا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، في انتظار استكمال الترتيبات الخاصة بالبرنامج الإعدادي.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي أنهت إعداد خطتها للموسم المقبل، فيما تستكمل حالياً بعض الترتيبات التنظيمية، على أن تتضح الصورة بشكل كامل فور الانتهاء من ملف تجديد عقد المدرب.