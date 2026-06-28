عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:40 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الرياض يقترب من تمديد عقد مدربه دولاك… والنمسا مرشحة لاستضافة المعسكر

البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض (تصوير: مشعل القدير)
البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض (تصوير: مشعل القدير)
TT
TT

الرياض يقترب من تمديد عقد مدربه دولاك… والنمسا مرشحة لاستضافة المعسكر

البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض (تصوير: مشعل القدير)
البرازيلي ماوريسيو دولاك مدرب فريق الرياض (تصوير: مشعل القدير)

بات نادي الرياض قريباً من حسم ملف تجديد عقد مدربه البرازيلي ماوريسيو دولاك، بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحلها النهائية، مع بقاء بعض الإجراءات واللمسات الأخيرة قبل التوقيع الرسمي.

وكشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الطرفين استكملا معظم التفاصيل التعاقدية، وأن المفاوضات تسير بصورة إيجابية، وسط توقعات بإغلاق الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً للإعلان الرسمي عن التجديد.

وأوضح المصدر أن مطلع شهر يوليو (تموز) سيكون الموعد المستهدف لانطلاق عمل الجهاز الفني، بالتزامن مع اعتماد البرنامج الإعدادي استعداداً للموسم الجديد.

وفيما يخص المعسكر الخارجي، أشار المصدر إلى أن النمسا لا تزال الخيار الأبرز لاستضافة معسكر الفريق، إلا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، في انتظار استكمال الترتيبات الخاصة بالبرنامج الإعدادي.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي أنهت إعداد خطتها للموسم المقبل، فيما تستكمل حالياً بعض الترتيبات التنظيمية، على أن تتضح الصورة بشكل كامل فور الانتهاء من ملف تجديد عقد المدرب.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

رئيس «كاف» يشيد بنجاحات المنتخبات الأفريقية في المونديال

رياضة عالمية باتريس موتسيبي رئيس «كاف» إلى جوار إنفانتينو رئيس «فيفا» (أ.ف.ب)

رئيس «كاف» يشيد بنجاحات المنتخبات الأفريقية في المونديال

أكد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أن العمل الجاد والاستثمار في الشباب والتدريب والبنية التحتية قد أثمر في كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
رياضة عالمية مانويل أوغارتي لاعب أوروغواي خرج مصاباً من مواجهة إسبانيا (أ.ب)
رياضة عالمية

«مونديال 2026»: إصابة خطيرة بالركبة لأوغارتي لاعب أوروغواي

يواجه مانويل أوغارتي لاعب خط وسط أوروغواي احتمالية الغياب عن الملاعب لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة خلال الهزيمة 1-صفر أمام إسبانيا في كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (غوادالاخارا (المكسيك))
رياضة عالمية البريطاني جاك دريبر (د.ب.أ)
رياضة عالمية

دريبر: معدل الإصابات في تنس الرجال مثير للقلق

قال البريطاني جاك دريبر إن البطولات ستتأثر سلباً إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لمعالجة ارتفاع معدل الإصابات في تنس الرجال.

«الشرق الأوسط» (لندن )
رياضة عالمية فولفغانغ بول أسطورة بوروسيا دورتموند الراحل (د.ب.أ)
رياضة عالمية

بوروسيا دورتموند ينعى نجمه الراحل فولفغانغ بول

نعى نادي بوروسيا دورتموند نجمه التاريخي فولفغانغ بول، الذي توفي عن عمر 86 عاماً بعد أزمة صحية طويلة.

«الشرق الأوسط» (دورتموند)
رياضة عالمية لاعبو الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي عادوا للتدريبات استعداداً للرأس الأخضر (رويترز)
رياضة عالمية

«مونديال 2026»: الأرجنتين تدرك قوة الرأس الأخضر

حَوّلت الأرجنتين اهتمامها إلى منافسها في دور 32، منتخب الرأس الأخضر، بعد أداء مهيمن في دور المجموعات، مؤكدة أن المنتخب الأفريقي سيشكل تحدياً صعباً.

«الشرق الأوسط» (كانساس سيتي (الولايات المتحدة))
الرياضة رياضة سعودية

ميندي يقطع إجازته ويعود إلى جدة لبدء برنامجه العلاجي مع الأهلي

السنغالي إدوارد ميندي عاد لجدة (رويترز)
السنغالي إدوارد ميندي عاد لجدة (رويترز)
TT
TT

ميندي يقطع إجازته ويعود إلى جدة لبدء برنامجه العلاجي مع الأهلي

السنغالي إدوارد ميندي عاد لجدة (رويترز)
السنغالي إدوارد ميندي عاد لجدة (رويترز)

وصل السنغالي إدوارد ميندي إلى مدينة جدة، قاطعاً إجازته، من أجل بدء برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي الأهلي، وذلك ضمن التحضيرات لعودته إلى الملاعب بكامل جاهزيته مع انطلاقة الموسم المقبل.

وكان ميندي قد تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2026، ليخضع لبرنامج علاجي يهدف إلى تسريع عملية التعافي والعودة للمشاركة مع فريقه في الفترة المقبلة.

ويحرص الجهاز الطبي في الأهلي على متابعة حالة الحارس السنغالي بشكل مستمر، من خلال خطة تأهيلية متدرجة تتناسب مع طبيعة الإصابة، سعياً لضمان جاهزيته الفنية والبدنية قبل بداية الموسم الجديد.

ويُعد ميندي أحد العناصر الأساسية في صفوف الأهلي منذ انضمامه للفريق، حيث أسهم بخبرته الكبيرة في تعزيز مركز حراسة المرمى، ويأمل الجهاز الفني في استعادته قبل انطلاق المنافسات المقبلة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الإسباني ألفونسو يقود سيدات شعلة الشرقية للموسم الجديد

ألفونسو ميسا ( نادي شعلة الشرقية- انستغرام)
ألفونسو ميسا ( نادي شعلة الشرقية- انستغرام)
TT
TT

الإسباني ألفونسو يقود سيدات شعلة الشرقية للموسم الجديد

ألفونسو ميسا ( نادي شعلة الشرقية- انستغرام)
ألفونسو ميسا ( نادي شعلة الشرقية- انستغرام)

أعلنت إدارة نادي شعلة الشرقية، المنافس في دوري الدرجة الأولى للسيدات، عن تجديد عقد مدرب الفريق الإسباني ألفونسو ميسا لموسم رياضي آخر.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إنستغرام»: «بعد موسم مليء بالتحديات، نؤمن بأن الاستمرارية وبناء المشروع الفني هما الأساس للعودة أقوى وتحقيق أهدافنا».

يُذكر أن تعاقدت إدارة النادي مع المدرب الإسباني ألفونسو، في يوليو (تموز) الماضي، خلفاً للمدرب البحريني عيسى العيناوي.

وهبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن ختم في مشواره في الدوري الممتاز، بخسارة 13 مباراة وفوز وحيد، وبرصيده 3 نقاط فقط متذيل ترتيب الدوري.

مواضيع
كرة القدم للسيدات رياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الرياض يتوصل لاتفاق مع الأهلي المصري لضم تريزيغيه

محمود تريزيغيه (المنتخب المصري)
محمود تريزيغيه (المنتخب المصري)
TT
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الرياض يتوصل لاتفاق مع الأهلي المصري لضم تريزيغيه

محمود تريزيغيه (المنتخب المصري)
محمود تريزيغيه (المنتخب المصري)

توصَّل نادي الرياض، المنافِس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إلى اتفاق مبدئي مع الأهلي المصري لشراء عقد الجناح الدولي المصري محمود تريزيغيه، وفقاً لمصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر ذاتها أنَّ الاتفاق مع اللاعب حول الشروط الشخصية في مراحله النهائية ليصبح الجناح المصري قريباً من الانتقال إلى مدرسة الوسطى.

وأشارت المصادر إلى أنَّ رغبة اللاعب الدولي المصري باللعب بالدوري السعودي كانت ذات دور حاسم في تحقيق التَّقدُّم بالمفاوضات؛ حيث هناك اهتمامات كثيرة باللاعب ولكن رغبته في اللعب بالدوري السعودي، ورغبة نادي الرياض الجادة، سرَّعتا وتيرة المفاوضات.

وتشير التوقعات إلى إتمام الصفقة بعد نهاية مشاركته الحالية مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم.

وأكدت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط» مغادرة الثلاثي الأجنبي مامادو سيلا، وأنطونيو توزي، وسيرجو غونزاليس، نادي الرياض الذي يعمل على تجديد صفوفه.

وقرَّر نادي الرياض الإبقاء على المدرب البرازيلي ماوريسو دولاك لمدة موسم واحد وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط» بعد أن نجح المدرب بالبقاء بالنادي ضمن أندية «دوري روشن» بعد وصوله للفريق مدرباً مؤقتاً بالرَّبع الأخير من الموسم الماضي.

مواضيع
كرة القدم الدوري السعودي النادي الأهلي المصري السعودية