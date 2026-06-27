سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي «ثاني أقل تقييماً» أمام الرأس الأخضر

فرط اللاعب سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي، في فرصة كتابة التاريخ في كأس العالم وخرج خالي الوفاض من مونديال 2026 وبأداء أثار استياء الجماهير السعودية.
وودَّع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم بعد تعادله سلبيا أمام الرأس الأخضر ليُنهي مشواره في المركز الرابع بالمجموعة الثامنة بفارق نقطة وحيدة عن الرأس الأخضر الذي كتب التاريخ وتأهل إلى دور الـ32 من مركز الوصافة خلف إسبانيا المتصدرة.
| سالم الدوسري قائد المنتخب غادر مباشرة فور إطلاق الحكم صافرة النهاية #السعودية_الرأس_الأخضر#كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VIkIotDx3V
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 27, 2026
وبعد أداء باهت أمام أوروغواي وإسبانيا، لم يقدم الدوسري أمام الرأس الأخضر ما يشفع له أمام الجماهير السعودية، إذ سجل ثاني أقل تقييم بين اللاعبين الأساسيين للأخضر 6.3 نقطة» قبل فراس البريكان الذي حصل على «6.1 نقطة» حسب تقييم موقع سوفا سكور.
وغادر الدوسري اللقاء بعد 66 دقيقة حيث حل بديلاً عنه اللاعب محمد أبو الشامات، إذ لم يسدد الدوسري طوال أكثر من ساعة سوى كرة واحدة اصطدمت بالدفاع بينما بلغت دقة تمريراته 67 في المائة «بواقع 12 تمريرة صحيحة من 18».