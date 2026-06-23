الإسباني عمر ماسكاريل يعزز وسط الخليج

أتمت إدارة نادي الخليج إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الإسباني عمر ماسكاريل بعقد يمتد لموسم واحد، في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الرياضي 2026 - 2027.
ويمتلك ماسكاريل مسيرة احترافية في الملاعب الأوروبية، إذ تدرج في أكاديمية ريال مدريد، وخاض تجارب مع عدد من الأندية في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، أبرزها ريال مدريد كاستيا، وديربي كاونتي، وآينتراخت فرانكفورت، وشالكه، وإلتشي، وريال مايوركا. كما يمثل منتخب غينيا الاستوائية على المستوى الدولي.
ويتميز ماسكاريل بإجادته اللعب في مركز المحور الدفاعي، إلى جانب قدرته على شغل أكثر من مركز في خط الوسط، مستفيداً من خبراته الفنية والقيادية التي اكتسبها خلال مسيرته الاحترافية في الدوريات الأوروبية.
وفي الوقت ذاته، تواصل إدارة الخليج تحركاتها المكثفة لحسم عدد من الصفقات المحلية والأجنبية، بهدف تعزيز صفوف الفريق قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي في هولندا استعداداً للموسم الجديد.