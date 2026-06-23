الأهلي يغازل «بطل العالم»... وألمادا يؤجل القرار

دخل الأهلي السعودي سباق التعاقد مع الأرجنتيني تياغو ألمادا، صانع ألعاب أتلتيكو مدريد ومنتخب الأرجنتين، في خطوة قد تتحول إلى واحدة من أبرز صفقات الصيف إذا نجح «الراقي» في إقناع اللاعب الشاب بخوض تجربة جديدة في دوري روشن.

ووفقاً لما كشفته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الأهلي تقدم بعرض تبلغ قيمته نحو 27 مليون يورو للحصول على خدمات ألمادا بعقد يمتد لثلاثة مواسم، بينما يدرس أتلتيكو مدريد العرض بعناية في ظل رغبته في استعادة المبلغ الذي دفعه للتعاقد مع اللاعب قبل أقل من عام.

لكن القصة لا تتوقف عند حدود المال؛ فبحسب التقرير، يرفض ألمادا حسم مستقبله في الوقت الحالي، مفضلاً تأجيل أي قرار إلى ما بعد نهاية مشوار منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026.

اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً يرى أن البطولة تمثل فرصة ذهبية لرفع قيمته السوقية وجذب اهتمام أندية أوروبية كبرى، خصوصاً مع تزايد دوره في تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني.

ويُعد ألمادا من أبرز المواهب التي خرجت من الكرة الأرجنتينية خلال السنوات الأخيرة. بدأ مسيرته مع فيليز سارسفيلد، حيث خاض 45 مباراة وسجل 10 أهداف، قبل انتقاله إلى أتلانتا يونايتد الأميركي الذي تألق بقميصه مسجلاً 23 هدفاً في 77 مباراة. وبعدها خاض تجربة ناجحة مع بوتافوغو البرازيلي، تُوج خلالها بلقبي الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس، ثم لعب مع ليون الفرنسي قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد بعقد يمتد حتى عام 2030.

ومع أتلتيكو مدريد هذا الموسم، شارك ألمادا في نحو 40 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين، بينما يمتلك رصيداً دولياً مميزاً مع منتخب الأرجنتين، إذ خاض 14 مباراة دولية وسجل 4 أهداف، كما كان ضمن قائمة «التانغو» المتوجة بكأس العالم 2022 في قطر.

وبين إغراءات دوري روشن وحلم الاستمرار في أوروبا، يبدو أن مونديال 2026 سيكون كلمة الفصل في مستقبل النجم الأرجنتيني، بينما يترقب الأهلي السعودي ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة في واحدة من أكثر الصفقات إثارة هذا الصيف.