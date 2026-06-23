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الأهلي يغازل «بطل العالم»... وألمادا يؤجل القرار

الأرجنتيني تياغو ألمادا على رادار الأهلي السعودي (إ.ب.أ)
الأرجنتيني تياغو ألمادا على رادار الأهلي السعودي (إ.ب.أ)
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الأهلي يغازل «بطل العالم»... وألمادا يؤجل القرار

الأرجنتيني تياغو ألمادا على رادار الأهلي السعودي (إ.ب.أ)
الأرجنتيني تياغو ألمادا على رادار الأهلي السعودي (إ.ب.أ)

دخل الأهلي السعودي سباق التعاقد مع الأرجنتيني تياغو ألمادا، صانع ألعاب أتلتيكو مدريد ومنتخب الأرجنتين، في خطوة قد تتحول إلى واحدة من أبرز صفقات الصيف إذا نجح «الراقي» في إقناع اللاعب الشاب بخوض تجربة جديدة في دوري روشن.

ووفقاً لما كشفته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الأهلي تقدم بعرض تبلغ قيمته نحو 27 مليون يورو للحصول على خدمات ألمادا بعقد يمتد لثلاثة مواسم، بينما يدرس أتلتيكو مدريد العرض بعناية في ظل رغبته في استعادة المبلغ الذي دفعه للتعاقد مع اللاعب قبل أقل من عام.

لكن القصة لا تتوقف عند حدود المال؛ فبحسب التقرير، يرفض ألمادا حسم مستقبله في الوقت الحالي، مفضلاً تأجيل أي قرار إلى ما بعد نهاية مشوار منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026.

اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً يرى أن البطولة تمثل فرصة ذهبية لرفع قيمته السوقية وجذب اهتمام أندية أوروبية كبرى، خصوصاً مع تزايد دوره في تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني.

ويُعد ألمادا من أبرز المواهب التي خرجت من الكرة الأرجنتينية خلال السنوات الأخيرة. بدأ مسيرته مع فيليز سارسفيلد، حيث خاض 45 مباراة وسجل 10 أهداف، قبل انتقاله إلى أتلانتا يونايتد الأميركي الذي تألق بقميصه مسجلاً 23 هدفاً في 77 مباراة. وبعدها خاض تجربة ناجحة مع بوتافوغو البرازيلي، تُوج خلالها بلقبي الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس، ثم لعب مع ليون الفرنسي قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد بعقد يمتد حتى عام 2030.

ومع أتلتيكو مدريد هذا الموسم، شارك ألمادا في نحو 40 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين، بينما يمتلك رصيداً دولياً مميزاً مع منتخب الأرجنتين، إذ خاض 14 مباراة دولية وسجل 4 أهداف، كما كان ضمن قائمة «التانغو» المتوجة بكأس العالم 2022 في قطر.

وبين إغراءات دوري روشن وحلم الاستمرار في أوروبا، يبدو أن مونديال 2026 سيكون كلمة الفصل في مستقبل النجم الأرجنتيني، بينما يترقب الأهلي السعودي ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة في واحدة من أكثر الصفقات إثارة هذا الصيف.

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رياضة سعودية لاعب الوسط الكونغولي تشارلز بيكل (أ.ف.ب)
رياضة سعودية

الفيحاء والرياض في سباق للفوز بالكونغولي تشارلز بيكل

دخل ناديا الفيحاء والرياض في سباق مبكر لحسم واحدة من الصفقات اللافتة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

مهند علي (الرياض)
الرياضة رياضة سعودية

الفيحاء والرياض في سباق للفوز بالكونغولي تشارلز بيكل

لاعب الوسط الكونغولي تشارلز بيكل (أ.ف.ب)
لاعب الوسط الكونغولي تشارلز بيكل (أ.ف.ب)
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الفيحاء والرياض في سباق للفوز بالكونغولي تشارلز بيكل

لاعب الوسط الكونغولي تشارلز بيكل (أ.ف.ب)
لاعب الوسط الكونغولي تشارلز بيكل (أ.ف.ب)

دخل ناديا الفيحاء والرياض في سباق مبكر لحسم واحدة من الصفقات اللافتة خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما كشف الصحافي المتخصص في أخبار الانتقالات «بن جاكوبس» أن الناديين السعوديين يراقبان وضع لاعب الوسط الكونغولي تشارلز بيكل تمهيداً لمحاولة ضمه خلال الأسابيع المقبلة.

وتشير المعطيات إلى أن اللاعب بات منفتحاً على خوض تجربة جديدة، في وقت يترقب فيه مستقبله بعد نهاية فترته مع إسبانيول الإسباني وعودته إلى كريمونيزي الإيطالي.

ويُعد بيكل من الأسماء التي اكتسبت سمعة قوية خلال السنوات الأخيرة بفضل قدرته على شغل أكثر من مركز في وسط الملعب، إلى جانب أدواره الدفاعية والانضباط التكتيكي الذي جعله عنصراً مهماً في منتخب الكونغو الديمقراطية. ويبدو أن الفيحاء والرياض يبحثان عن لاعب يمنح خط الوسط المزيد من الصلابة والخبرة الأوروبية، وهو ما يتوافر في صاحب الـ29 عاماً.

ولد تشارلز مونجيندا بيكل في مدينة زولوتورن السويسرية عام 1997، وبدأ مسيرته في أكاديمية بازل قبل أن يتدرج إلى الفريق الأول. وبعد محطات مع غراسهوبرز وشافهاوزن ونوشاتيل زاماكس في سويسرا، انتقل إلى غرونوبل الفرنسي حيث لفت الأنظار، ثم خاض تجربة في فاماليكاو البرتغالي قبل انتقاله إلى كريمونيزي الإيطالي في صيف 2022، وهناك قدم أفضل فتراته الكروية، إذ خاض 91 مباراة وسجل 6 أهداف، قبل انتقاله إلى إسبانيول في الدوري الإسباني.

وعلى مدار مسيرته الاحترافية لعب بيكل ما يقارب 400 مباراة رسمية وسجل 13 هدفاً، بينما شارك مع إسبانيول في 24 مباراة بالدوري الإسباني خلال موسم 2025 - 2026.

دولياً، مثّل الفئات السنية لمنتخب سويسرا قبل أن يختار الدفاع عن ألوان منتخب الكونغو الديمقراطية منذ عام 2023. ومنذ ظهوره الأول، خاض أكثر من 34 مباراة دولية وسجل هدفاً واحداً، كما كان ضمن تشكيلة «الفهود» في كأس العالم 2026، ليصبح أحد أبرز لاعبي الوسط في القارة الأفريقية.

ومع احتدام المنافسة بين الفيحاء والرياض، يبقى السؤال: من سينجح في إقناع «محارب الكونغو» بخوض مغامرته السعودية الأولى؟ الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر: «التعاون» و«الاتفاق» يتنافسان على قائد «جنوب أفريقيا»

تيبوهو موكوينا قائد منتخب «جنوب أفريقيا» (أ.ف.ب)
تيبوهو موكوينا قائد منتخب «جنوب أفريقيا» (أ.ف.ب)
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مصادر: «التعاون» و«الاتفاق» يتنافسان على قائد «جنوب أفريقيا»

تيبوهو موكوينا قائد منتخب «جنوب أفريقيا» (أ.ف.ب)
تيبوهو موكوينا قائد منتخب «جنوب أفريقيا» (أ.ف.ب)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن تيبوهو موكوينا، قائد منتخب «جنوب أفريقيا» ونجم خط وسط نادي ماميلودي صن داونز، تلقّى عرضين رسميين من أندية الدوري السعودي للمحترفين، تمهيداً للتعاقد معه وكسب خدماته، فور انتهاء مشاركته الحالية مع منتخب بلاده في نهائيات «كأس العالم».

ووفق المصادر نفسها، فإن ناديَي التعاون والاتفاق أبديا اهتماماً جاداً وكبيراً بنجم صن داونز، وتسعى إدارة «سكري القصيم» بقوةٍ للظفر بخدمات موكوينا، ليكون الركيزة الأساسية الجديدة في خط الوسط، وتعويض رحيل المحترف البرازيلي فلافيو دا سيلفا.

ويملك موكوينا مسيرة كُروية حافلة بدأت في أكاديمية «سوبر سبورت يونايتد»، الذي تدرّج في فئاته السنية حتى الفريق الأول، وتُوّج معه بلقبيْ كأس جنوب أفريقيا وكأس (MTN 8)، قبل أن يصنع الحقبة الأبرز في مسيرته بانتقاله إلى عملاق القارة ماميلودي صن داونز في يناير (كانون الثاني) 2022، ليصبح محرِّك الفريق الأول ومهندس خط وسطه، محققاً معهم سلسلة من الألقاب المحلية المتمثلة في الدوري الجنوب أفريقي، بجانب التتويج التاريخي بالنسخة الأولى من الدوري الأفريقي لكرة القدم (AFL).

وعلى الصعيد الدولي، يُصنف النجم، البالغ من العمر 29 عاماً، كأحد أفضل لاعبي الارتكاز في القارة السمراء، حيث تمتاز مسيرته بالصلابة الدفاعية ودقة التمرير التي تتجاوز 90 في المائة، فضلاً عن خطورته الفائقة في تنفيذ الكرات الثابتة والتسديدات بعيدة المدى، وهي المؤهلات التي قاد بها منتخب بلاده لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، قبل أن يواصل توهجه الدولي في «المونديال» الحالي، حيث نجح في تسجيل هدف تاريخي للمنتخب من ركلة جزاء في شِباك منتخب التشيك.

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المنتخب السعودي يطوي صفحة إسبانيا... ويبدأ التحضير لـ«الرأس الأخضر»

يخوض المنتخب السعودي مواجهةً حاسمةً أمام الرأس الأخضر (المنتخب السعودي)
يخوض المنتخب السعودي مواجهةً حاسمةً أمام الرأس الأخضر (المنتخب السعودي)
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المنتخب السعودي يطوي صفحة إسبانيا... ويبدأ التحضير لـ«الرأس الأخضر»

يخوض المنتخب السعودي مواجهةً حاسمةً أمام الرأس الأخضر (المنتخب السعودي)
يخوض المنتخب السعودي مواجهةً حاسمةً أمام الرأس الأخضر (المنتخب السعودي)

عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم، فتح ملف التحضيرات المباشرة في مقر معسكره الأساسي بمدينة أوستن بولاية تكساس، مستهدفاً طي صفحة مواجهة إسبانيا السابقة وبدء الاستعدادات الجادة لمواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم الجمعة المقبل بتوقيت الولايات المتحدة (السبت بتوقيت المملكة)، في مباراة حاسمة لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وفي تمام الساعة الخامسة عصراً، وصلت حافلة المنتخب إلى ملعب «كيو تو» وسط أجواء تميَّزت بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وكان ثنائي «الأخضر»، الحارس نواف العقيدي واللاعب علاء حجي، أول الواصلين وأول مَن وطئت أقدامهم أرضية الملعب، لبدء الحصة التدريبية الميدانية.

وفضَّل المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس تقسيم عناصر الفريق إلى مجموعتين لضمان التوزيع اللياقي الأمثل.

وأدت المجموعة الأولى، والتي ضمَّت بصفة خاصة الأسماء الأساسية التي خاضت مباراة إسبانيا، مراناً استرجاعياً خفيفاً داخل الصالة الرياضية (الجيم) لتفكيك العضلات وتفادي الإرهاق.

وفي المقابل، انخرطت المجموعة الثانية من اللاعبين في حصة تدريبية ميدانية متكاملة، بدأت بتمارين الإحماء المعتادة، أعقبها مران مكثَّف على الاستحواذ والاحتفاظ بالكرة، قبل أن تُختتم الحصة بمناورة تكتيكية قوية بين مجموعتين.

أجرت المجموعة التي لم تشارك بصفة أساسية تدريبات في ملعب المباراة (المنتخب السعودي)

كواليس المران لم تخلُ من المتابعة الإدارية الدقيقة؛ إذ شهدت التدريبات نقاشاً جانبياً مطولاً وعميقاً بين رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والمدرب دونيس؛ للوقوف على آخر المستجدات الفنية.

من جانبه، واصل الحارس الشاب عبد الرحمن الصانبي برنامجه العلاجي والتأهيلي المكثَّف تحت إشراف الجهاز الطبي للبعثة؛ بهدف التعافي من إصابته واللحاق بالمراحل المقبلة.

ومن المقرَّر أن يواصل الصقور وتيرتهم الإعدادية في تمام الساعة السادسة من مساء الثلاثاء على أرضية ملعب «كيو تو»، في حصة تدريبية ستكون متاحةً أمام مختلف وسائل الإعلام، خلال الرُّبع ساعة الأولى.

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