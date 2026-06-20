أبو الشامات لجماهير الأخضر: ننتظر حضوركم وسنكون في الموعد

قال محمد أبو الشامات، لاعب المنتخب السعودي، إن «الأخضر» مستعد لمواجهة إسبانيا، مشدداً على أن تركيز اللاعبين منصب بالكامل داخل أرضية الملعب دون الالتفات للتصريحات الخارجية.

وقال أبو الشامات في حديثه لوسائل الإعلام قبل اللقاء: «بإذن الله، نحن جاهزون للمباراة، وهي مباراة كبيرة، ونسأل الله أن نكون في الموعد».

وعن تصريحات الإسباني داني أولمو التي قلل فيها من المنتخب السعودي، أوضح: «لا نعطي هذا التصريح أي أهمية، وتركيزنا سيكون داخل أرضية الملعب فقط لا غير».

وفيما يتعلق بالتنقلات والضغط البدني خلال البطولة، أشار أبو الشامات إلى أن الجهاز الطبي يتابع جميع التفاصيل لضمان الجاهزية الكاملة، مضيفاً: «نمتلك جهازاً طبياً على أعلى مستوى، يتابع معنا جميع التفاصيل لكي نكون في أتم الجاهزية، ولا توجد ضغوط، وسترون جاهزية عالية بإذن الله».

️| محمد أبو الشامات لاعب #المنتخب_السعودي في حديثه لوسائل الإعلام:-جاهزون لخوض المواجهة، ولا يعنينا تصريح داني المو لاعب المنتخب الإسباني، وردنا سيكون داخل الملعب، ونحن قادرون على مواجهة أية ضغوطات.#السعودية_إسبانيا #كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ezD4AUgJXd — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 20, 2026

كما تحدث أبو الشامات عن الضغوط المصاحبة للمباراة، مؤكداً أن جميع المنتخبات تعيش الوضع ذاته، وقال: «الضغوطات موجودة لدى جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم، لكننا لاعبون كبار ونعرف كيف نتعامل مع هذا الوضع. بدأنا البطولة بشكل مميز، ونطمح لتحقيق نتيجة إيجابية غداً بإذن الله وضمان التأهل».

واختتم حديثه بتوجيه الشكر للجماهير السعودية على دعمها المستمر، قائلاً: «أقدم شكري للجماهير السعودية على حضورهم وتفاعلهم المميز معنا، وننتظر حضورهم، الأحد، ولا عذر بالنسبة للوقت، وسنكون حاضرين في الموعد بإذن الله».