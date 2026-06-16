أوروغواي تفلت من «صقور المونديال»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5284585-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%82%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
عبد الإله العمري لاعب «الأخضر» خلال تسجيله هدف التقدُّم (أ.ب)
ميامي الولايات المتحدة:«الشرق الأوسط»
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ميامي الولايات المتحدة:«الشرق الأوسط»
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أوروغواي تفلت من «صقور المونديال»
عبد الإله العمري لاعب «الأخضر» خلال تسجيله هدف التقدُّم (أ.ب)
فرَّط المنتخب السعودي في تقدُّمه بهدف عبد الإله العمري، واستقبل هدفاً قرب النهاية من ماكسيميليانو أراوخو ليتعادل 1 - 1 مع أوروغواي في مباراته الافتتاحية في المجموعة الثامنة لكأس العالم.
وكانت بداية المباراة متوسطة من كلا المنتخبين، قبل أن تفرض أوروغواي سيطرتها بعد استراحة الترطيب، لكن الحارس محمد العويس أبعد ضربة رأس من فيدريكو فيناس بعد نصف ساعة من اللعب.
واستعادت السعودية إيقاعها، وهدَّدت أوروغواي من الركلات الركنية التي نُفِّذت بطريقة رائعة، حتى سجَّل منها المدافع العمري هدف التَّقدُّم في الدقيقة 41.
وبحثت أوروغواي مع بداية الشوط الثاني عن إدراك التعادل، لكن افتقارها للدقة وتألق الحارس العويس حافظا على تقدُّم السعودية.
لكن الجناح أراوخو كان أسرع مَن تابع الكرة المرتدة من حارس السعودية، بعدما أبعد ضربة رأس قوية من فيناس، ليدرك التعادل للمنتخب القادم من أميركا الجنوبية.
وتبادل الفريقان إطلاق التسديدات الخطيرة قرب النهاية بحثاً عن الفوز، إذ سدَّد سعود عبد الحميد أعلى المرمى، بينما أبعد العويس تسديدة فيدريكو بالبيردي لاعب أوروغواي في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بالتعادل.
وتلعب السعودية، يوم الأحد المقبل، ضد إسبانيا، بينما تواجه أوروغواي الرأس الأخضر في اليوم ذاته.
الخليج يجدد عقد الشاب علي عبد الرؤوف حتى 2028https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5284830-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2028
جددت إدارة نادي الخليج المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم عقد لاعب الوسط الشاب علي عبد الرؤوف حتى 2028 ليستمر في صفوف الفريق بعد أن تلقى عروضاً شفهية من عدة أندية.
ويعد اللاعب من أبرز الأسماء الصاعدة بنادي الخليج، ويرى متابعون للاعب أنه سيكون له شأن بالفريق الأول لكرة نتيجة تصاعد مستوياته الفنية إضافة إلى وجود المدرب البرتغالي جوزيه غوميز الذي عُرف عنه الاهتمام بالأسماء الشابة ومنحها الفرصة في جميع محطاته التدريبية.
وتعمل إدارة نادي الخليج وفق ميزانية محددة من أجل تدعيم صفوف الفريق بالأسماء المحلية والأجنبيّة التي يمكن أن تقدم الإضافة الفنية، وكذلك الأسماء الشابة الصاعدة في الفئات السنية من أجل تحقيق كفاءة في الإنفاق توازن بها المداخيل والمصاريف.
وسيفقد الخليج قرابة 10 أسماء في الموسم المقبل مما يتطلب إحداث صفقات مؤثرة فنياً لعدم تراجع الفريق في الدوري السعودي للمحترفين.
كيف أعاد خيسوس ودونيس بناء العمري حتى أصبح بطل ليلة الأوروغواي؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5284789-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%9F
كيف أعاد خيسوس ودونيس بناء العمري حتى أصبح بطل ليلة الأوروغواي؟
العمري بات أول لاعب سعودي من نادي النصر وأول مدافع يسجل في المونديال (المنتخب السعودي)
في الدقيقة الأربعين من ملحمة السعودية والأوروغواي في كأس العالم 2026، انشقت الأرض داخل منطقة جزاء المنتخب اللاتيني. بعد أن ارتدت الكرة من الحارس الأوروغواياني لتجد عبد الإله العمري في المكان المناسب، فتابعها بلمسة ذكية خاطفة بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك، مسجلاً هدفاً تاريخياً للأخضر في واحدة من أكثر اللحظات جنوناً في تاريخ مشاركاته المونديالية. لم يكن العمري يسجل هدفاً فقط، بل كان يعلن نهاية رحلة طويلة من المعاناة والتحديات، ويطوي صفحة مؤلمة كادت أن تحرمه من الوصول إلى هذه اللحظة الاستثنائية.
لم تكن رحلة العمري إلى المونديال مفروشة بالورود، بل بدأت فصولها الصعبة عقب عودته إلى النصر بعد انتهاء فترة إعارته إلى الاتحاد. فقد عاد اللاعب وسط حالة من التوتر والخلافات مع شريحة من الجماهير النصراوية، وهي الأزمة التي تعود جذورها إلى ما قبل إعارته في صيف 2024، حين فضّل النادي إبعاده مؤقتاً لتخفيف الضغط النفسي عنه ومنحه فرصة لاستعادة مستواه في بيئة مختلفة.
وخلال موسمه مع الاتحاد، نجح العمري في استعادة كثير من بريقه، وأسهم في تحقيق ثنائية الدوري وكأس الملك، ما دفع جماهير الاتحاد للمطالبة باستمراره. إلا أن إدارة النصر أصرت على استعادته، بناءً على قناعة كاملة من المدرب البرتغالي خورخي خيسوس الذي رأى فيه عنصراً مهماً لمشروع الفريق.
ورغم عودته، لم تكن البداية سهلة. فقد واجه العمري صفارات استهجان متكررة من بعض الجماهير، وبلغت الأزمة ذروتها خلال مواجهة الرياض في الدور الأول من الموسم، حين تعرض لهجوم حاد داخل المدرجات. وزاد من حدة المشهد عدم احتفاله ببعض الأهداف مع زملائه، في صورة عكست حجم الضغوط النفسية التي كان يعيشها. ومع استمرار الجدل حوله، دفع اللاعب الثمن باستبعاده لأسباب فنية من معسكر المنتخب السعودي في مارس (آذار) 2026، وغيابه عن وديتي مصر وصربيا، ما جعل كثيرين يعتقدون أن حلم المشاركة في كأس العالم قد تبخر نهائياً.
في تلك الفترة الصعبة، لعب خورخي خيسوس دوراً محورياً في إنقاذ مسيرة اللاعب. فالمدرب البرتغالي لم يكتفِ بمنحه الثقة داخل الملعب، بل خرج في مؤتمر صحافي بعد مباراة الرياض مدافعاً عنه بقوة، رافضاً التقليل من قيمته أو تحميله مسؤولية الانتقادات الجماهيرية، مؤكداً أن الإساءة لأي لاعب تمثل إساءة للفريق بأكمله، وأن العمري أحد العناصر المهمة في مشروع النصر.
ولم يكن ذلك مجرد دعم إعلامي، بل ترجمه خيسوس إلى أفعال داخل المستطيل الأخضر. فقد تمسك باللاعب في التشكيل الأساسي، وعمل على تطوير المستويين الفني والانضباطي، حتى تحول تدريجياً من لاعب يواجه الانتقادات إلى أحد أبرز المدافعين في الدوري. ومع مرور الوقت، استعاد العمري ثقته بنفسه، وأصبح ركيزة أساسية في الخط الخلفي، مساهماً بشكل مؤثر في تتويج النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب سبعة مواسم، بفضل حضوره الدفاعي القوي وقدرته على المساهمة هجومياً عند التقدم لمساندة زملائه.
هذا التغيير الذي عاشه اللاعب كان أيضاً في الوقت ذاته بسبب نجاحه في استعادة حب الجمهور له واحترامه لروحه وقتاليته وعلاقته التي تحسنت كثيراً معه، فكان نجماً في النصر في النهاية.
كما أن هذا التحول الكبير لم يمر مرور الكرام على مدرب المنتخب السعودي، اليوناني جورجيوس دونيس، الذي أعاد النظر في خياراته واستدعى العمري إلى القائمة النهائية لكأس العالم في مايو (أيار) 2026. وبعد أن منحه الفرصة في المباريات الودية أمام الإكوادور والسنغال، تأكد من جاهزيته الفنية والذهنية، ليعتمد عليه أساسياً في افتتاح مشوار الأخضر بالمونديال أمام الأوروغواي.
وفي تلك الليلة التاريخية، رد العمري على كل المشككين بأفضل طريقة ممكنة. فقد قدم مباراة دفاعية كبيرة أمام أحد أقوى المنتخبات المشاركة، قبل أن يتوج مجهوده بهدفه التاريخي الذي منح السعودية تعادلاً ثميناً بطعم الفوز. وبذلك أصبح أول مدافع سعودي يسجل في تاريخ مشاركات المملكة في كأس العالم، وأول لاعب من نادي النصر يسجل بقميص المنتخب السعودي في المونديال، ليكتب اسمه بحروف من ذهب في سجل الكرة السعودية.
كان هدف عبد الإله العمري أكثر من مجرد كرة عانقت الشباك؛ كان قصة انتصار على الضغوط والانتقادات والاستبعاد، وتجسيداً لقيمة الثقة التي منحه إياها خورخي خيسوس، وللإصرار الذي أظهره اللاعب في مواجهة أصعب فترات مسيرته. وبين صفارات الاستهجان في الرياض وهتافات الفرح في أميركا، قطع العمري رحلة استثنائية أثبتت أن النجوم الحقيقيين لا يُقاسون بعدد العثرات التي يمرون بها، بل بقدرتهم على النهوض وتحويل تلك العثرات إلى لحظات تاريخية خالدة.
المسحل: روح الأخضر عالية... نواصل العملhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5284638-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
المسحل أشاد بجماهير الأخضر التي دعمت اللاعبين في المباراة (أ.ب)
ميامي :«الشرق الأوسط»
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ميامي :«الشرق الأوسط»
TT
المسحل: روح الأخضر عالية... نواصل العمل
المسحل أشاد بجماهير الأخضر التي دعمت اللاعبين في المباراة (أ.ب)
أشاد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمستوى لاعبي المنتخب السعودي، والروح التي ظهروا بها في افتتاح مشوارهم بكأس العالم 2026، مؤكداً أن الفريق سيواصل العمل، والتحضير بقوة للمواجهة المقبلة، سعياً لتحقيق أهدافه في البطولة، وإسعاد الجماهير السعودية.
وقال المسحل في رسالة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» بعد التعادل مع الأوروغواي: «قدم لاعبو المنتخب الوطني روحاً عالية، وجهداً كبيراً في أولى مبارياتنا في كأس العالم 2026، بدعم ومؤازرة من جماهير الوطن الوفية التي ساندت وشجعت طوال المباراة».
وأضاف: «أشكر اللاعبين، والطاقم الفني، والإداري، والطبي على ما قدموه، ونعود بحول الله لمواصلة الإعداد للمباراة القادمة بكل قوة، وتركيز، سعياً لتحقيق الأهداف، وإسعاد الجماهير».