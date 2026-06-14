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الرياضة رياضة سعودية

أسعار التذاكر تصطدم جماهير الأخضر قبل مباراة أوروغواي

جماهير سعودية تتغنى بالأخضر في إحدى الساحات العامة (مجلس جمهور المنتخب السعودي)
جماهير سعودية تتغنى بالأخضر في إحدى الساحات العامة (مجلس جمهور المنتخب السعودي)
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أسعار التذاكر تصطدم جماهير الأخضر قبل مباراة أوروغواي

جماهير سعودية تتغنى بالأخضر في إحدى الساحات العامة (مجلس جمهور المنتخب السعودي)
جماهير سعودية تتغنى بالأخضر في إحدى الساحات العامة (مجلس جمهور المنتخب السعودي)

تواجه الجماهير السعودية الراغبة في حضور مواجهة الأخضر أمام الأوروغواي، الثلاثاء، أزمة حقيقية على صعيد «تذاكر المباراة»، في ظل الطلب المرتفع مقابل العدد المحدود الذي تم تخصيصه للمشجعين السعوديين بعد شراء الاتحاد السعودي نحو 500 تذكرة، تشمل أعضاء رابطة المشجعين.

وتضاعفت معاناة الجماهير، خاصة المبتعثين الطلبة منهم، مع الارتفاع الكبير في أسعار التذاكر المطروحة عبر المنصة الرسمية لإعادة البيع التابعة للفيفا، حيث تم تحديد أقل تذكرة بقرابة 300 دولار، ما يعادل 1100 ريال سعودي، وهذه الأسعار تتجاوز قدرة عدد من المشجعين الذين كانوا يخططون لمساندة «الأخضر» من المدرجات، ما وضعهم أمام خيارات صعبة قبل 48 ساعة من المواجهة المرتقبة.

وفي المقابل، يواصل مجلس الجمهور السعودي استعداداته المكثفة للمباراة من خلال تجهيز الأعلام والشعارات والمواد التشجيعية التي ستزيّن المدرجات، بهدف تقديم دعم وحافز مختلف للاعبين في المدرجات.

كما تستعد الجماهير السعودية لإحياء ليلة المباراة بعاداتها، عبر التجمعات الجماهيرية في ميامي، التي ستوجد بها رابطة المنتخب السعودي، لترديد الهتافات والأغاني الوطنية، وهذه العادة هي عادة عالمية لكل مشجعي المنتخبات بالتجمع في الأماكن الرئيسية بالمدينة ليلة أي مواجهة لمنتخباتهم.

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الرياضة رياضة سعودية

بطل آسيا يطرق أبواب «الكالتشيو»... يايسله مرشح لقيادة ميلان

الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي (تصوير: عيسى الدبيسي)
الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي (تصوير: عيسى الدبيسي)
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بطل آسيا يطرق أبواب «الكالتشيو»... يايسله مرشح لقيادة ميلان

الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي (تصوير: عيسى الدبيسي)
الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي (تصوير: عيسى الدبيسي)

في وقت لا يزال فيه نادي ميلان يبحث عن الرجل القادر على إعادة المشروع الرياضي إلى الطريق الصحيح، برز اسم الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي، أحد أبرز المرشحين لتولي قيادة «الروسونيري» خلال المرحلة المقبلة، في خطوة قد تمثل واحداً من أكثر التحركات إثارة في سوق المدربين هذا الصيف.

وحسب الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، دخل مسؤولو ميلان في محادثات مع يايسله خلال الأيام الماضية، مع عقد أكثر من اجتماع لاستكشاف إمكانية انتقاله إلى ملعب سان سيرو. وأكد رومانو أن المدرب الألماني يحظى بتقدير داخل النادي بسبب أفكاره التكتيكية الحديثة وقدرته على تطوير اللاعبين الشباب، وهي عوامل تتماشى مع توجه الإدارة الجديدة.

صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» كشفت أن يايسله كان ضمن القائمة المختصرة للمرشحين إلى جانب النمساوي أوليفر غلاسنر، مشيرة إلى أن المدرب البالغ من العمر 38 عاماً منفتح على خوض تجربة في الدوري الإيطالي بعد النجاحات التي حققها في السعودية. كما لفتت الصحيفة إلى أن ارتباطه بعقد مع الأهلي يمثل العقبة الأكبر أمام إتمام الصفقة.

من جانبها، أوضحت تقارير نقلتها منصة «فوتبول إيطاليا» استناداً إلى ما نشرته «لا غازيتا»، أن تكلفة فسخ عقد يايسله قد تكون أحد العوامل المعقدة في المفاوضات، خصوصاً مع تمسك الأهلي باستمراره بعد الموسم الناجح الذي توج فيه الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

أما شبكة «سكاي» الإيطالية، عبر محللين ومتابعين مقربين من النادي، فتعتبر أن ميلان يبحث عن مدرب يمتلك شخصية قوية وأفكاراً هجومية واضحة، وهي مواصفات تنطبق على يايسله الذي صنع لنفسه اسماً لافتاً منذ تجربته السابقة مع ريد بول سالزبورغ قبل الانتقال إلى الأهلي.

وفي تطور لافت، ذكر «دانييلي لونغو» عبر موقع «كالتشيو ميركاتو» أن يايسله مستعد للتضحية بجزء كبير من راتبه الحالي في السعودية من أجل تحقيق حلم تدريب ميلان، وهو ما يعكس مدى اهتمامه بخوض التجربة الإيطالية. وبينما لم يُحسم القرار النهائي بعد، يبقى اسم المدرب الألماني حاضراً بقوة في أروقة سان سيرو، وسط ترقب جماهير ميلان لمعرفة هوية الرجل الذي سيقود مشروع إعادة النادي إلى القمة الأوروبية.

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الرياضة رياضة سعودية

البرتغالية جيسيكا ترحل عن صفوف الهلال

الدولية البرتغالية جيسيكا سيلفا تعلن رحيلها عن الهلال (نادي الهلال)
الدولية البرتغالية جيسيكا سيلفا تعلن رحيلها عن الهلال (نادي الهلال)
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البرتغالية جيسيكا ترحل عن صفوف الهلال

الدولية البرتغالية جيسيكا سيلفا تعلن رحيلها عن الهلال (نادي الهلال)
الدولية البرتغالية جيسيكا سيلفا تعلن رحيلها عن الهلال (نادي الهلال)

أعلنت الدولية البرتغالية جيسيكا سيلفا، لاعبة نادي الهلال، عن نهاية علاقتها التعاقدية مع النادي بعد تمثيله لموسم رياضي واحد. وكتبت جيسيكا عبر حسابها الرسمي في منصة «إنستغرام»: «بعد عامٍ من التجارب والذكريات... حان وقت الوداع، أغادر وأنا أحمل معي ما هو أكثر بكثير من مجرد ذكريات كرة القدم، لم يكن هذا الموسم سهلاً دائماً، ولم نحقق كل ما كنا نطمح إليه، لكن هذه أيضاً جزء من الرحلة، فهي تعلّمك ما الذي ينتظره نادي الهلال، وما الذي يطلبه، وما الذي يحلم به».

وتابعت: «شكراً لزميلاتي المميزات، وللجهاز الفني، وللنادي، وللجماهير، هناك أمور لا تُكسب داخل الملعب، أن تكون جزءاً من التغيير، وأن تساهم في بناء شيء للمستقبل هو أحدها... أشعر بالفخر لأنني عشت عن قرب نمو كرة القدم النسائية، ولأنني استطعت أن أكون جزءاً صغيراً من هذه المسيرة... شكراً على الذكريات، والدروس، والأشخاص الرائعين الذين التقيتهم على طول الطريق... شكراً يا فتيات، شكراً للفريق.. شكراً الهلال».

يذكر أن تعاقد النادي مع اللاعبة جيسيكا أغسطس (آب) الماضي، حيث ساهمت جيسيكا في تحقيق الانتصارات لفريقها بمختلف المنافسات الرياضية.

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هتان السيف تقود نجوم السعودية في بطولة المقاتلين المحترفين بجدة

المقاتلة السعودية هتان السيف (الشرق الأوسط)
المقاتلة السعودية هتان السيف (الشرق الأوسط)
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هتان السيف تقود نجوم السعودية في بطولة المقاتلين المحترفين بجدة

المقاتلة السعودية هتان السيف (الشرق الأوسط)
المقاتلة السعودية هتان السيف (الشرق الأوسط)

تتصدر المقاتلة السعودية هتان السيف منافسات بطولة رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تستضيفها صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم الجمعة المقبل، وسط حضور سعودي بارز ومشاركة نخبة من المقاتلين من مختلف دول المنطقة.

وتخوض هتان السيف أول نزال احترافي في مسيرتها، عندما تواجه الجزائرية دانية أوحاشي ضمن وزن «كاتش ويت»، بعد سلسلة من النجاحات والإنجازات التي حققتها على مستوى منافسات الهواة خلال الأعوام الماضية.

وتشهد البطولة حضوراً سعودياً لافتاً؛ حيث يسجل سعود الملهم ظهوره الأول في المنظمة بمواجهة المصري عبد العليم العوفي، ضمن نزالات الهواة لوزن «فيذر ويت». كما يلتقي إسلام مصطفى بالجزائري ريان عثماني في وزن «ويلتر ويت»، فيما يخوض السعودي مالك باسهل مواجهة قوية أمام المغربي عماد العزامي ضمن وزن «فلاي ويت».

وتتواصل منافسات البطولة الإقصائية لوزن «ويلتر ويت» عبر عدة مواجهات مرتقبة، أبرزها نزال المصري يوسف عادل أمام المغربي بدر الدين دياني، الذي يُسجل ظهوره الثالث في البطولة، إضافة إلى مواجهة الفلسطيني عمر حسين مع المصري أحمد درويش، واللبناني حسن شعبان أمام الأردني حازم كيالي، فضلاً عن لقاء المغربي وسام أخموش بالجزائري عبد الكريم زواد.

وفي منافسات البطولة الإقصائية لوزن «فيذر ويت»، يواجه السوري شادي قباني نظيره المصري أحمد طارق، في حين يلتقي الجزائري إلياس بودغزام بالمقاتل العراقي حسن سالم.

وتعكس هذه البطولة الحضور المتنامي للمقاتلين السعوديين في رياضة الفنون القتالية المختلطة، في ظل استمرار المملكة في استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية، وتوفير منصات تنافسية تُسهم في صقل المواهب المحلية، ومنحها فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات على أعلى المستويات.

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