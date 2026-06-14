أسعار التذاكر تصطدم جماهير الأخضر قبل مباراة أوروغواي

تواجه الجماهير السعودية الراغبة في حضور مواجهة الأخضر أمام الأوروغواي، الثلاثاء، أزمة حقيقية على صعيد «تذاكر المباراة»، في ظل الطلب المرتفع مقابل العدد المحدود الذي تم تخصيصه للمشجعين السعوديين بعد شراء الاتحاد السعودي نحو 500 تذكرة، تشمل أعضاء رابطة المشجعين.

وتضاعفت معاناة الجماهير، خاصة المبتعثين الطلبة منهم، مع الارتفاع الكبير في أسعار التذاكر المطروحة عبر المنصة الرسمية لإعادة البيع التابعة للفيفا، حيث تم تحديد أقل تذكرة بقرابة 300 دولار، ما يعادل 1100 ريال سعودي، وهذه الأسعار تتجاوز قدرة عدد من المشجعين الذين كانوا يخططون لمساندة «الأخضر» من المدرجات، ما وضعهم أمام خيارات صعبة قبل 48 ساعة من المواجهة المرتقبة.

وفي المقابل، يواصل مجلس الجمهور السعودي استعداداته المكثفة للمباراة من خلال تجهيز الأعلام والشعارات والمواد التشجيعية التي ستزيّن المدرجات، بهدف تقديم دعم وحافز مختلف للاعبين في المدرجات.

كما تستعد الجماهير السعودية لإحياء ليلة المباراة بعاداتها، عبر التجمعات الجماهيرية في ميامي، التي ستوجد بها رابطة المنتخب السعودي، لترديد الهتافات والأغاني الوطنية، وهذه العادة هي عادة عالمية لكل مشجعي المنتخبات بالتجمع في الأماكن الرئيسية بالمدينة ليلة أي مواجهة لمنتخباتهم.