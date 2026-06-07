الفيصل: نعمل على إعداد أبطال أولمبيين عبر 11 رياضة

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أن مركز التدريب للرياضات القتالية يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير الرياضة السعودية، من خلال توفير مقر متكامل يجمع اتحادات الألعاب القتالية في مكان واحد، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الفني والإداري ومتابعة الرياضيين بصورة مستمرة.

️| وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خلال تدشين مركز النخبة للرياضات القتالية بجدة:- هذا المركز يعد نقلة نوعية لاتحادات الألعاب القتالية.- نهتم بمتابعة جميع الفئات السنية بدءاً من عمر 6 سنوات.- سيتم افتتاح مركز جديد في الرياض لألعاب القوى والألعاب الأخرى.- خلال... pic.twitter.com/rKiTnpu8G5 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 7, 2026

وقال الفيصل خلال تدشين المركز: «نعمل على مواصلة تطوير الرياضة في المملكة، وهذا المركز سيمنح الرياضيين بيئة تدريبية متخصصة، كما يتيح لنا متابعة برامج إعدادهم وتجهيزهم للاستحقاقات المقبلة بشكل دوري، مع الاهتمام بمختلف الفئات العمرية بدءاً من سن السادسة».

وأشار وزير الرياضة إلى أن المركز يعد الأول من نوعه ضمن سلسلة مراكز رياضية متخصصة، مبيناً أنه سيتم خلال الشهر المقبل افتتاح مركز متكامل لرياضيي النخبة في الرياض، يخدم أكثر من 400 لاعب ولاعبة في عدد من الألعاب المختلفة، وليس مقتصراً على الرياضات القتالية فقط، بل يشمل ألعاب القوى وغيرها من الرياضات.

وأضاف: «خلال الشهرين المقبلين سيتم افتتاح مركزين إضافيين في بيشة وجازان، فيما سيشهد عام 2028 افتتاح مركز نخبة متكامل في جدة»، مؤكداً أن العمل يتم بالشراكة بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاتحادات الرياضية والأندية، بهدف اكتشاف المواهب ومتابعتها وتطويرها.

وأوضح الفيصل أن التركيز ينصب حالياً على 11 رياضة مختلفة، بهدف إعداد أبطال قادرين على تمثيل المملكة في الدورات الأولمبية والاستحقاقات القارية والإسلامية والعربية والخليجية، مشدداً على أهمية توفير البيئة المناسبة للرياضيين من أجل تحقيق أفضل النتائج ورفع راية الوطن في المحافل الدولية.