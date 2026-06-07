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الرياضة رياضة سعودية

الفيصل: نعمل على إعداد أبطال أولمبيين عبر 11 رياضة

الفيصل قال إن تدشين مركز النخبة يهدف إلى تطوير الرياضيين (الشرق الأوسط)
الفيصل قال إن تدشين مركز النخبة يهدف إلى تطوير الرياضيين (الشرق الأوسط)
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الفيصل: نعمل على إعداد أبطال أولمبيين عبر 11 رياضة

الفيصل قال إن تدشين مركز النخبة يهدف إلى تطوير الرياضيين (الشرق الأوسط)
الفيصل قال إن تدشين مركز النخبة يهدف إلى تطوير الرياضيين (الشرق الأوسط)

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أن مركز التدريب للرياضات القتالية يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير الرياضة السعودية، من خلال توفير مقر متكامل يجمع اتحادات الألعاب القتالية في مكان واحد، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الفني والإداري ومتابعة الرياضيين بصورة مستمرة.

وقال الفيصل خلال تدشين المركز: «نعمل على مواصلة تطوير الرياضة في المملكة، وهذا المركز سيمنح الرياضيين بيئة تدريبية متخصصة، كما يتيح لنا متابعة برامج إعدادهم وتجهيزهم للاستحقاقات المقبلة بشكل دوري، مع الاهتمام بمختلف الفئات العمرية بدءاً من سن السادسة».

وأشار وزير الرياضة إلى أن المركز يعد الأول من نوعه ضمن سلسلة مراكز رياضية متخصصة، مبيناً أنه سيتم خلال الشهر المقبل افتتاح مركز متكامل لرياضيي النخبة في الرياض، يخدم أكثر من 400 لاعب ولاعبة في عدد من الألعاب المختلفة، وليس مقتصراً على الرياضات القتالية فقط، بل يشمل ألعاب القوى وغيرها من الرياضات.

وأضاف: «خلال الشهرين المقبلين سيتم افتتاح مركزين إضافيين في بيشة وجازان، فيما سيشهد عام 2028 افتتاح مركز نخبة متكامل في جدة»، مؤكداً أن العمل يتم بالشراكة بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاتحادات الرياضية والأندية، بهدف اكتشاف المواهب ومتابعتها وتطويرها.

وأوضح الفيصل أن التركيز ينصب حالياً على 11 رياضة مختلفة، بهدف إعداد أبطال قادرين على تمثيل المملكة في الدورات الأولمبية والاستحقاقات القارية والإسلامية والعربية والخليجية، مشدداً على أهمية توفير البيئة المناسبة للرياضيين من أجل تحقيق أفضل النتائج ورفع راية الوطن في المحافل الدولية.

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الفيصل يدشّن مركز النخبة للرياضات القتالية بجدة

دشّن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم (الأحد)، مركز النخبة للرياضات القتالية في محافظة جدة.

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الفيصل يدشّن مركز النخبة للرياضات القتالية بجدة

الفيصل خلال تدشينه مركز النخبة للرياضات القتالية (الشرق الأوسط)
الفيصل خلال تدشينه مركز النخبة للرياضات القتالية (الشرق الأوسط)
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الفيصل يدشّن مركز النخبة للرياضات القتالية بجدة

الفيصل خلال تدشينه مركز النخبة للرياضات القتالية (الشرق الأوسط)
الفيصل خلال تدشينه مركز النخبة للرياضات القتالية (الشرق الأوسط)

دشّن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم (الأحد)، مركز النخبة للرياضات القتالية في محافظة جدة، بحضور عبد العزيز باعشن، الأمين العام والرئيس التنفيذي للجنة، وعدد من مسؤولي اللجنة، ورؤساء الاتحادات الرياضية.

الفيصل يلتقي عدداً من الرياضيين خلال تدشين المركز (الشرق الأوسط)

وفي الكلمة التي ألقاها للرياضيين، خلال تدشين المركز، رفع الفيصل عظيم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليانه من دعم ورعاية واهتمام بالقطاع الرياضي، وهو ما كان له الأثر الأكبر في تطور الرياضة السعودية، داعياً جميع الرياضيين السعوديين للاستفادة من هذه المقدرات والفرص المتاحة.

يمتد مركز النخبة في جدة على مساحة تبلغ 3 آلاف متر مربع (الشرق الأوسط)

ويمتد مركز النخبة للرياضات القتالية في جدة على مساحة إجمالية تبلغ 3 آلاف متر مربع، ويشتمل على مناطق مخصصة للتدريب البدني، وصالات خاصة للرياضات القتالية بخمس مساحات تدريبية، ومرافق للاستشفاء والعلاج (ساونا وأحواض ساخنة وباردة)، ومساحات للتغذية ودعم الرياضيين، ومكاتب إدارية، ومرافق وخدمات مساندة للرياضيين.

ويضم المركز فريقاً من أخصائيي الإعداد البدني الذين يشرفون على تصميم برامج تدريبية فردية ومتخصصة باستخدام تقنيات تحليل الأداء واللياقة البدنية (VALD)، وأخصائيي التغذية الرياضية (خطط غذائية فردية ومكملات غذائية)، وتحليل الأداء (تحليلات فنية وبايوميكانيكية للرياضات القتالية عبر تصوير وتحليل الحصص التدريبية)، وعلم النفس الرياضي (جلسات فردية وبرامج تدريب ذهني وورش عمل تركز على الدافعية، والتنظيم الذاتي، والتماسك الاجتماعي، والصحة النفسية)، والأطباء، وأخصائيي العلاج الطبيعي.

يضم المركز فريقاً من أخصائيي الإعداد البدني (الشرق الأوسط)

ويركز المركز على تطوير الرياضات القتالية، وأبرزها: الجودو، والجوجيتسو، والمصارعة، والتايكوندو، والكاراتيه، بمعدل 250 رياضيّاً ورياضية في الحصة التدريبية الواحدة.

من جهته، كشف عبد العزيز باعشن أن مركز جدة للرياضات القتالية يمثل مرحلةً ضمن سلسلة من مراكز النخبة في المملكة؛ إذ إنه سيتم تدشين مركز الرياض للرياضات القتالية في يوليو (تموز) المقبل، ويتكون من 5 مساحات تدريبية قتالية، ومساحة «MMA»، وصالة رياضية، وخدمات طبية للأداء العالي.

وأضاف باعشن: «في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيتم افتتاح مركز تدريب رياضيي النخبة في الرياض، بطاقة تشغيلية تصل إلى 10 آلاف شخص شهريّاً، ويتضمن 10 مساحات تدريبية قتالية، وملعباً ومضماراً لألعاب القوى، وصالة رياضية».

وأعلن باعشن أنه سيتم البدء بالتشغيل التجريبي لمراكز تدريب النخبة لألعاب القوى عام 2027، في جازان وبيشة، على أن تتضمن مضماراً بمسافة 400 متر معتمداً دوليّاً، ومناطق لألعاب الرمي، وصالة رياضية متعددة الاستخدامات.

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الأهلي... بداية التحضيرات بالنمسا والختام في البرتغال

رحلة الأهلي للتحضير للموسم الجديد تبدأ يوم 3 يوليو المقبل (النادي الأهلي)
رحلة الأهلي للتحضير للموسم الجديد تبدأ يوم 3 يوليو المقبل (النادي الأهلي)
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الأهلي... بداية التحضيرات بالنمسا والختام في البرتغال

رحلة الأهلي للتحضير للموسم الجديد تبدأ يوم 3 يوليو المقبل (النادي الأهلي)
رحلة الأهلي للتحضير للموسم الجديد تبدأ يوم 3 يوليو المقبل (النادي الأهلي)

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل معسكره الإعدادي للموسم الرياضي 2026 - 2027، حيث اختار إقامة البرنامج التحضيري في كل من النمسا والبرتغال على مرحلتين، في خطوة تهدف إلى تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل خوض استحقاقات الموسم المقبل، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لمواصلة النجاحات والمنافسة على الألقاب.

تنطلق المرحلة الأولى من المعسكر في النمسا يوم 3 يوليو (تموز)، وتستمر حتى يوم 16 من الشهر نفسه، بينما تحتضن البرتغال المرحلة الثانية خلال المدة من 16 إلى 28 يوليو، قبل عودة البعثة إلى المملكة لاستكمال التحضيرات النهائية. ومن المنتظر أن يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية التي تهدف إلى رفع المعدلات البدنية والفنية ومنح الجهاز الفني فرصة أكبر لتقييم العناصر، وتجهيز الفريق للموسم الجديد.

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«أبطال آسيا لكرة اليد»: ديمترو يرفض خسارة الخليج أمام العربي القطري

الخليج رفض الخسارة في اللحظات الأخيرة بهدف تعادل مثير (نادي الخليج)
الخليج رفض الخسارة في اللحظات الأخيرة بهدف تعادل مثير (نادي الخليج)
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«أبطال آسيا لكرة اليد»: ديمترو يرفض خسارة الخليج أمام العربي القطري

الخليج رفض الخسارة في اللحظات الأخيرة بهدف تعادل مثير (نادي الخليج)
الخليج رفض الخسارة في اللحظات الأخيرة بهدف تعادل مثير (نادي الخليج)

رفض الأوكراني ديمترو خسارة فريقه الخليج السعودي، بعد أن سدد كرة من مسافة بعيدة ليسجل التعادل في شباك فريق العربي القطري في الجولة الثانية من البطولة الآسيوية للأندية المقامة حالياً في الكويت.

وسيطر الخليج على مجريات اللقاء حتى الثلث الأخير من المباراة الذي شهد صحوة من الفريق القطري، والذي سعى لتعويض خسارته في المباراة الأولى في البطولة؛ حيث نجح في معادلة النتيجة والتي وصل فيها الفارق إلى «6» لصالح الخليج حتى منتصف الشوط الثاني، قبل أن ينجح العربي في خطف هدف التقدم قبل نهاية المباراة بثوانٍ، إلا أن ديمترو اختصر المسافة، وسدد كرة قوية من أكثر من «14» متراً لتسكن شباك المنافس، وتنتهي المباراة بالتعادل «28-28».

هذا التعادل كان مفيداً أكثر للخليج قياساً بالعربي الذي تحسر لاعبوه على النتيجة التي قد تصعب مهامهم في التأهل للأدوار النهائية.

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