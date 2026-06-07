«أبطال آسيا لكرة اليد»: ديمترو يرفض خسارة الخليج أمام العربي القطري

رفض الأوكراني ديمترو خسارة فريقه الخليج السعودي، بعد أن سدد كرة من مسافة بعيدة ليسجل التعادل في شباك فريق العربي القطري في الجولة الثانية من البطولة الآسيوية للأندية المقامة حالياً في الكويت.

وسيطر الخليج على مجريات اللقاء حتى الثلث الأخير من المباراة الذي شهد صحوة من الفريق القطري، والذي سعى لتعويض خسارته في المباراة الأولى في البطولة؛ حيث نجح في معادلة النتيجة والتي وصل فيها الفارق إلى «6» لصالح الخليج حتى منتصف الشوط الثاني، قبل أن ينجح العربي في خطف هدف التقدم قبل نهاية المباراة بثوانٍ، إلا أن ديمترو اختصر المسافة، وسدد كرة قوية من أكثر من «14» متراً لتسكن شباك المنافس، وتنتهي المباراة بالتعادل «28-28».

هذا التعادل كان مفيداً أكثر للخليج قياساً بالعربي الذي تحسر لاعبوه على النتيجة التي قد تصعب مهامهم في التأهل للأدوار النهائية.