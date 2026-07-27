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الجيش السوداني يستعيد السيطرة على طريق أم درمان - الأبيّض

دخان يتصاعد من داخل مطار الخرطوم بسبب اشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» (أرشيفية - رويترز)
دخان يتصاعد من داخل مطار الخرطوم بسبب اشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» (أرشيفية - رويترز)
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الجيش السوداني يستعيد السيطرة على طريق أم درمان - الأبيّض

دخان يتصاعد من داخل مطار الخرطوم بسبب اشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» (أرشيفية - رويترز)
دخان يتصاعد من داخل مطار الخرطوم بسبب اشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» (أرشيفية - رويترز)

استعاد الجيش السوداني السيطرة على طريق رئيسية تربط الخرطوم بمدينة الأبيّض التي كانت «قوات الدعم السريع» تسعى إلى تطويقها بالكامل، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدرين عسكريين الاثنين.

وأوضح أحد المصدرين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخوّلين التحدث إلى وسائل الإعلام، أن السيطرة على طريق أم درمان -الأبيّض دفعت «قوات الدعم السريع»، التي تخوض معارك مع الجيش، نحو الغرب، بعيداً عن عاصمة ولاية شمال كردفان.

تقع الأبيّض عند مفترق طرق استراتيجي؛ إذ تمتد الطريق السريعة التي تربطها شمالاً وجنوباً من الخرطوم إلى بقية أجزاء كردفان، فيما يربط المحور الشرقي - الغربي معاقل «قوات الدعم السريع» في إقليم دارفور بالمناطق الواقعة في وسط وشرق السودان والخاضعة لسيطرة الجيش.

ولا تزال الطريق السريعة المؤدية إلى الخرطوم مغلقة أمام المدنيين الذي اعتمدوا بالكامل خلال معظم أوقات الحرب على الطريق الشرقية إلى النيل الأبيض حيث تشن «قوات الدعم السريع» بشكل متكرر ضربات دموية بالمسيّرات.

وأوضح أحد المصدرين أن السيطرة على طريق أم درمان - الأبيّض تفتح طريق إمداد ثانية إلى الأبيّض وما بعدها.

اندلعت الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 وأودت مذّاك بحياة أكثر من 200 ألف شخص، وفق تقديرات عاملين في مجال الإغاثة. كما تسببت في أكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.

وفي الأبيّض، التي يقطنها نحو نصف مليون نسمة وتقول الأمم المتحدة إن عدد سكانها تضاعف بسبب النزوح، لا يتمتع سوى جزء يسير من السكان بإمكانية الحصول على الغذاء بشكل ثابت.

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