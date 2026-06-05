القادسية يوجه كشافيه إلى كأس العالم لرصد المواهب استعداداً للموسم الجديد

يعكس التعاقد مع المغربي سفيان الكرواني جانباً من مشروع أوسع يعمل عليه القادسية خلف الكواليس، عنوانه بناء شبكة كشف ومتابعة عالمية باتت تلعب دوراً محورياً في رسم ملامح الفريق ومستقبله الرياضي والاستثماري.

ففي الوقت الذي تركز فيه الأنظار على الأسماء الجديدة التي تصل إلى النادي، تواصل إدارة القادسية الاستثمار في منظومة الكشافين التي تضم 17 مختصاً موزعين على عدد من الأسواق الكروية حول العالم، يتولون متابعة اللاعبين، وإعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بفرص التعاقد معهم.

ومع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، انتقل عدد من الكشافين المتعاونين مع القادسية إلى المدن المستضيفة للبطولة لمتابعة لاعبين يشاركون مع منتخباتهم الوطنية، في إطار عملية رصد واسعة تستهدف اكتشاف أسماء قادرة على خدمة الفريق مستقبلاً، أو تمثل فرصاً استثمارية واعدة.

ولا تقتصر مهام الكشافين على تقييم الأداء الفني فقط، بل تشمل أيضاً جمع معلومات دقيقة تتعلق بالعقود ومدتها والقيمة السوقية للاعبين، وإمكانية التعاقد معهم، بما يمنح الإدارة صورة متكاملة قبل اتخاذ أي قرار.

وتبرز صفقة الكرواني بوصفها إحدى النتائج المباشرة لهذا العمل؛ إذ جاء اللاعب بتوصية من منظومة الرصد والمتابعة بعد متابعته خلال تجربته مع أوترخت الهولندي، قبل أن يتم استكمال إجراءات التعاقد معه ليكون أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما سبق أن أسهمت توصيات الكشافين في التعاقد مع عدد من اللاعبين الذين تركوا بصمة واضحة داخل الفريق، وفي مقدمتهم المكسيكي جوليان كينونيس الذي تحول إلى أحد أبرز نجوم الدوري السعودي للمحترفين، بعدما توج هدافاً للمسابقة، ونافس على الجوائز الفردية خلال الموسم الماضي.

الآيرلندي بريندان رودجرز مدرب القادسية (نادي القادسية)

وفي الوقت نفسه، يواصل الجهاز الفني بقيادة الآيرلندي بريندان رودجرز العمل على استكمال احتياجات الفريق للموسم المقبل، حيث أوصى بدعم عدد من المراكز، خصوصاً في خطي الوسط والهجوم، استعداداً لموسم مزدحم يشهد مشاركة القادسية في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي، إضافة إلى الظهور الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتسير هذه التحركات ضمن خطة بعيدة المدى وضعتها الإدارة، تهدف إلى بناء فريق قادر على المنافسة المستمرة على البطولات المحلية والقارية، مع المحافظة على التوازن المالي، وعدم الانجرار إلى سباقات الإنفاق غير المدروسة.

وتشير المعطيات داخل النادي إلى أن سياسة التعاقدات لا تعتمد فقط على القيمة الفنية للاعب، بل تشمل دراسة الجدوى المالية، وفرص التطور، وإمكانية تحقيق عوائد مستقبلية، وهو ما يفسر اهتمام القادسية بالتعاقد مع لاعبين صغار السن إلى جانب الأسماء الجاهزة للمنافسة.

وفي هذا الإطار، يواصل النادي تطبيق استراتيجية استثمارية تعتمد على استقطاب المواهب وتطويرها عبر الإعارات المحلية والخارجية، قبل إعادة تقييم مستقبلها مع الفريق الأول أو الاستفادة منها في السوق الرياضية.

كما يدرس القادسية إعادة توزيع بعض لاعبيه الأجانب بين القوائم المحلية والقارية خلال الموسم المقبل، بما يتناسب مع لوائح المسابقات المختلفة، في حين تستمر مراجعة أوضاع عدد من اللاعبين المعارين تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلهم.

وتؤكد التحركات الأخيرة أن القادسية لا ينظر إلى سوق الانتقالات بوصفها مجرد سباق للتعاقد مع اللاعبين، بل كجزء من مشروع متكامل يبدأ من عمل الكشافين في مختلف أنحاء العالم، ويمر بالتقييم الفني والمالي الدقيق، وصولاً إلى بناء فريق قادر على المنافسة، وتحقيق الاستدامة الرياضية والاستثمارية خلال السنوات المقبلة.