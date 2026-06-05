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الرياضة رياضة سعودية

القادسية يوجه كشافيه إلى كأس العالم لرصد المواهب استعداداً للموسم الجديد

بدر الرزيزاء رئيس القادسية (نادي القادسية)
بدر الرزيزاء رئيس القادسية (نادي القادسية)
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القادسية يوجه كشافيه إلى كأس العالم لرصد المواهب استعداداً للموسم الجديد

بدر الرزيزاء رئيس القادسية (نادي القادسية)
بدر الرزيزاء رئيس القادسية (نادي القادسية)

يعكس التعاقد مع المغربي سفيان الكرواني جانباً من مشروع أوسع يعمل عليه القادسية خلف الكواليس، عنوانه بناء شبكة كشف ومتابعة عالمية باتت تلعب دوراً محورياً في رسم ملامح الفريق ومستقبله الرياضي والاستثماري.

ففي الوقت الذي تركز فيه الأنظار على الأسماء الجديدة التي تصل إلى النادي، تواصل إدارة القادسية الاستثمار في منظومة الكشافين التي تضم 17 مختصاً موزعين على عدد من الأسواق الكروية حول العالم، يتولون متابعة اللاعبين، وإعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بفرص التعاقد معهم.

ومع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، انتقل عدد من الكشافين المتعاونين مع القادسية إلى المدن المستضيفة للبطولة لمتابعة لاعبين يشاركون مع منتخباتهم الوطنية، في إطار عملية رصد واسعة تستهدف اكتشاف أسماء قادرة على خدمة الفريق مستقبلاً، أو تمثل فرصاً استثمارية واعدة.

ولا تقتصر مهام الكشافين على تقييم الأداء الفني فقط، بل تشمل أيضاً جمع معلومات دقيقة تتعلق بالعقود ومدتها والقيمة السوقية للاعبين، وإمكانية التعاقد معهم، بما يمنح الإدارة صورة متكاملة قبل اتخاذ أي قرار.

وتبرز صفقة الكرواني بوصفها إحدى النتائج المباشرة لهذا العمل؛ إذ جاء اللاعب بتوصية من منظومة الرصد والمتابعة بعد متابعته خلال تجربته مع أوترخت الهولندي، قبل أن يتم استكمال إجراءات التعاقد معه ليكون أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما سبق أن أسهمت توصيات الكشافين في التعاقد مع عدد من اللاعبين الذين تركوا بصمة واضحة داخل الفريق، وفي مقدمتهم المكسيكي جوليان كينونيس الذي تحول إلى أحد أبرز نجوم الدوري السعودي للمحترفين، بعدما توج هدافاً للمسابقة، ونافس على الجوائز الفردية خلال الموسم الماضي.

الآيرلندي بريندان رودجرز مدرب القادسية (نادي القادسية)

وفي الوقت نفسه، يواصل الجهاز الفني بقيادة الآيرلندي بريندان رودجرز العمل على استكمال احتياجات الفريق للموسم المقبل، حيث أوصى بدعم عدد من المراكز، خصوصاً في خطي الوسط والهجوم، استعداداً لموسم مزدحم يشهد مشاركة القادسية في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي، إضافة إلى الظهور الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتسير هذه التحركات ضمن خطة بعيدة المدى وضعتها الإدارة، تهدف إلى بناء فريق قادر على المنافسة المستمرة على البطولات المحلية والقارية، مع المحافظة على التوازن المالي، وعدم الانجرار إلى سباقات الإنفاق غير المدروسة.

وتشير المعطيات داخل النادي إلى أن سياسة التعاقدات لا تعتمد فقط على القيمة الفنية للاعب، بل تشمل دراسة الجدوى المالية، وفرص التطور، وإمكانية تحقيق عوائد مستقبلية، وهو ما يفسر اهتمام القادسية بالتعاقد مع لاعبين صغار السن إلى جانب الأسماء الجاهزة للمنافسة.

وفي هذا الإطار، يواصل النادي تطبيق استراتيجية استثمارية تعتمد على استقطاب المواهب وتطويرها عبر الإعارات المحلية والخارجية، قبل إعادة تقييم مستقبلها مع الفريق الأول أو الاستفادة منها في السوق الرياضية.

كما يدرس القادسية إعادة توزيع بعض لاعبيه الأجانب بين القوائم المحلية والقارية خلال الموسم المقبل، بما يتناسب مع لوائح المسابقات المختلفة، في حين تستمر مراجعة أوضاع عدد من اللاعبين المعارين تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلهم.

وتؤكد التحركات الأخيرة أن القادسية لا ينظر إلى سوق الانتقالات بوصفها مجرد سباق للتعاقد مع اللاعبين، بل كجزء من مشروع متكامل يبدأ من عمل الكشافين في مختلف أنحاء العالم، ويمر بالتقييم الفني والمالي الدقيق، وصولاً إلى بناء فريق قادر على المنافسة، وتحقيق الاستدامة الرياضية والاستثمارية خلال السنوات المقبلة.

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الأخضر يلتزم بتوصية مونديالية… حافلة بلا شعارات

حافلة الأخضر بدون شعارات حاليًا حسب توصية اللجنة المنظمة (الشرق الأوسط)
حافلة الأخضر بدون شعارات حاليًا حسب توصية اللجنة المنظمة (الشرق الأوسط)
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الأخضر يلتزم بتوصية مونديالية… حافلة بلا شعارات

حافلة الأخضر بدون شعارات حاليًا حسب توصية اللجنة المنظمة (الشرق الأوسط)
حافلة الأخضر بدون شعارات حاليًا حسب توصية اللجنة المنظمة (الشرق الأوسط)

تعاملت إدارة المنتخب السعودي بجدية تامة مع توصية غير ملزمة وجهتها اللجنة المنظمة لكأس العالم 2026 للمنتخبات المشاركة، تحثهم فيها على عدم لفت الانتباه أو وضع شعارات وأعلام على الحافلات التي تقل اللاعبين للتدريبات حالياً؛ وذلك تجنباً لأي ردة فعل سلبية من الإعلام المحلي الأميركي ورواد الطرق نتيجة إغلاق الشوارع أثناء التنقلات، وسعياً لتوفير استقرار كامل للاعبين وإبعادهم عن أي مشتتات، التزم الأخضر بهذه التوصية، على أن يتم تسليم الحافلات الرسمية المعتمدة بالشعارات كاملة في العاشر من يونيو الجاري.

وبالتزامن مع موعد استلام الحافلات المونديالية، وفي إطار الدعم الجماهيري المرافِق للأخضر في رحلته، تقرر رسمياً مغادرة وفد مجلس الجمهور السعودي في رحلة تنطلق فجر يوم الأربعاء المقبل، الموافق للعاشر من يونيو، متجهةً إلى مدينة ميامي، حيث يضم الوفد قرابة سبعين شخصاً من الرابطة والجماهير الفاعلة، لمواصلة تهيئة المدرجات ومؤازرة الصقور في المحفل العالمي الكبير.

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رياضة سعودية كأس العالم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«مونديال 2026»: دونيس يمنح بدلاء الأخضر فرصتهم في ودية بورتوريكو

سيمنح دونيس البدلاء فرصة المشاركة في ودية بورتوريكو (المنتخب السعودي)
سيمنح دونيس البدلاء فرصة المشاركة في ودية بورتوريكو (المنتخب السعودي)
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«مونديال 2026»: دونيس يمنح بدلاء الأخضر فرصتهم في ودية بورتوريكو

سيمنح دونيس البدلاء فرصة المشاركة في ودية بورتوريكو (المنتخب السعودي)
سيمنح دونيس البدلاء فرصة المشاركة في ودية بورتوريكو (المنتخب السعودي)

في غمرة التحضيرات المكثفة التي تحتضنها ولاية تكساس الأميركية ، اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته استعداداً لخوض مواجهته الودية المرتقبة أمام منتخب بورتوريكو اليوم الجمعة، والتي ستقام على أرضية ملعب «كيو تو» بمدينة أوستن، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لنهائيات كأس العالم 2026.

ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأخيرة على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن تحت إشراف المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، واشتمل المران على جوانب لياقية وفنية، حيث طبّق اللاعبون تمارين اللياقة والتمرير، أعقبها تطبيق عدد من الجمل الفنية في الكرات الثابتة واللمسات التكتيكية الأخيرة.

سالم الدوسري قائد الأخضر (المنتخب السعودي)

ويتجه المدرب دونيس إلى تدوير تشكيلته الأساسية في مواجهة الغد، حيث تشير مصادر «الشرق الأوسط» إلى رغبته في إشراك عدد من الأسماء والعناصر التي لم تحظَ بفرصة اللعب في المباراة الودية السابقة، بهدف الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين البدنية والفنية.

محمد العويس في تدريبات حراس المرمى (المنتخب السعودي)

وعلى صعيد جاهزية اللاعبين الطبية، أشارت ذات المصادر إلى أن استجابة الحارس نواف العقيدي للجلسات العلاجية المكثفة تسير على خير ما يرام، وبات قريباً من الدخول في مرحلة التأهيل البدني تمهيداً لعودته للتدريبات الجماعية، حيث من المتوقع أن ينخرط مع زملائه خلال الفترة التي تسبق مواجهة السنغال الودية المقبلة.

من جانبه، لم يشارك المدافع حسان تمبكتي في التدريبات الجماعية اليوم، وتواجد في العيادة الطبية برفقة الجهاز الطبي إثر معاناته من شد عضلي بسيط، بعد أن تعذر عليه إكمال الحصة التدريبية يوم أمس نظير شعوره ببعض الآلام في عضلات الفخذ الخلفية.

وفي سياق التنظيم الإعلامي واللوجستي، تقرر عدم انعقاد مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة لمدربي المنتخبين، في حين ستتاح الفرصة للإعلاميين للقاء اللاعبين وإجراء المقابلات السريعة في المنطقة المختلطة.

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آل حجي لـ«الشرق الأوسط»: المونديال حلم تحقق… وأنا جاهز

علاء آل حجي لاعب الأخضر في الحصة التدريبية (المنتخب السعودي)
علاء آل حجي لاعب الأخضر في الحصة التدريبية (المنتخب السعودي)
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آل حجي لـ«الشرق الأوسط»: المونديال حلم تحقق… وأنا جاهز

علاء آل حجي لاعب الأخضر في الحصة التدريبية (المنتخب السعودي)
علاء آل حجي لاعب الأخضر في الحصة التدريبية (المنتخب السعودي)

أكد علاء آل حجي، لاعب المنتخب السعودي، أن جميع لاعبي الأخضر يبذلون أقصى ما لديهم خلال المعسكر الإعدادي المقام في الولايات المتحدة الأميركية، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وقال آل حجي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «التحضيرات تسير بشكل جيد، والجميع يقدم كل ما يملك. أمضينا سبع حصص تدريبية تحت قيادة المدرب جورجيوس دونيس، وهناك حرص كبير من جميع اللاعبين على تطبيق أفكار الجهاز الفني والظهور بأفضل صورة ممكنة في المونديال».

وعبّر لاعب نيوم عن سعادته بخوض أول تجربة مونديالية في مسيرته، مؤكداً أن تمثيل المنتخب السعودي في كأس العالم يمثل حلماً طال انتظاره.

وأضاف: «شعور تمثيل المنتخب السعودي في كأس العالم جميل جداً، وكان حلماً يراودني منذ سنوات طويلة، بل هو حلم كل لاعب سعودي. الحمد لله الذي وفقني لتحقيق هذا الحلم، وأتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي، وأنا جاهز دائماً ورهن إشارة المدرب».

وعن العمل مجدداً تحت قيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، الذي سبق أن أشرف على تدريبه في أحد الأندية، أوضح آل حجي أن معرفة عدد من اللاعبين بأسلوب المدرب تمثل عاملاً مساعداً، لكنها لا تغني عن الحاجة إلى الوقت لاستيعاب الأفكار الفنية بصورة كاملة.

وقال: «دونيس اسم معروف في الكرة السعودية، وقضى سنوات طويلة في التدريب داخل المملكة. في المعسكر الحالي هناك ستة أو سبعة لاعبين سبق لهم العمل معه، وليس علاء آل حجي فقط، لذلك يعرفون طريقته وأسلوبه بشكل جيد».

وأضاف: «لكن في النهاية تطبيق أفكار المدرب يحتاج إلى وقت، وهو يعمل حالياً بشكل مكثف خلال التدريبات واجتماعات الفيديو من أجل إيصال أفكاره التكتيكية للاعبين ومساعدتهم على استيعابها بأسرع وقت ممكن قبل الاستحقاق الكبير».

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