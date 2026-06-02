مانشستر يونايتد وتوتنهام وإنتر مهتمون بالتعاقد مع موسى ديابي

عاد الفرنسي موسى ديابي إلى واجهة سوق الانتقالات الصيفية، بعدما تحول جناح الاتحاد إلى أحد أكثر الأسماء تداولًا في الصحافة الأوروبية خلال الساعات الأخيرة، وسط اهتمام متزايد من أندية كبرى تسعى لإعادته إلى القارة العجوز بعد أقل من عامين على انتقاله إلى الدوري السعودي.

وبينما يستعد الاتحاد لخوض موسم جديد، بدأت التقارير القادمة من إنجلترا وإيطاليا تتحدث عن مستقبل النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا، والذي يبدو أنه ما زال يحتفظ بجاذبيته الكبيرة داخل السوق الأوروبية.

البداية جاءت من موقع «فوتبول ترانسفير» الإنجليزي، الذي كشف أن مانشستر يونايتد يراقب وضع ديابي ضمن قائمة مختصرة من اللاعبين المرشحين لتدعيم الخط الأمامي خلال الميركاتو الحالي.

وبحسب التقرير، فإن إدارة «الشياطين الحمر» ترى في اللاعب الفرنسي خيارًا قادرًا على إضافة السرعة والاختراق وصناعة الفرص، خصوصًا بعد المستويات التي قدمها سابقًا في الدوريين الألماني والإنجليزي. ورغم عدم وجود عرض رسمي حتى الآن، فإن مجرد ظهور اسم مانشستر يونايتد في الملف يعكس استمرار الاهتمام الأوروبي بخدمات اللاعب.

أما في إيطاليا، فأكد موقع «ون فوتبول» نقلًا عن تقارير إيطالية أن إنتر ميلان ما زال يحتفظ باسم ديابي ضمن خياراته الهجومية للموسم الجديد. وكان النادي الإيطالي قد ارتبط باللاعب خلال فترات سابقة، لكن المفاوضات لم تتطور إلى مرحلة متقدمة بسبب مطالب الاتحاد المالية ورغبة النادي السعودي في الاحتفاظ بأحد أهم عناصره الهجومية.

وتشير المصادر الإيطالية إلى أن مسؤولي إنتر يعتقدون أن ديابي يمتلك المواصفات المناسبة لكرة القدم الإيطالية، بفضل سرعته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي. من جهته، ذكر موقع «ذا اندبندنت» البريطاني أن توتنهام هوتسبير لا يزال يتابع وضع اللاعب الفرنسي، خاصة في ظل سعي النادي اللندني لتعزيز الجبهة الهجومية بعناصر تمتلك الخبرة الأوروبية والقدرة على صناعة الفارق بشكل فوري.

وبحسب التقرير، فإن مسؤولي توتنهام يرون أن ديابي ما زال في أفضل سنواته الكروية، وأن عودته إلى أوروبا قد تمثل فرصة مثالية للطرفين. المثير للاهتمام أن غالبية التقارير الأوروبية تتفق على نقطة واحدة، وهي أن ديابي لا يغلق الباب أمام العودة إلى أوروبا إذا وصله مشروع رياضي مقنع من أحد الأندية المشاركة في البطولات الكبرى.

لكن في المقابل، لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على أن الاتحاد مستعد للتخلي عنه بسهولة، خصوصًا أن اللاعب يعد أحد الركائز الأساسية في الفريق إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما والفرنسي نغولو كانتي.

ولد موسى ديابي في العاصمة الفرنسية باريس عام 1999، وبدأ مسيرته في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل إلى باير ليفركوزن عام 2019 في الصفقة التي غيرت مسيرته بالكامل.

وخلال أربعة مواسم مع النادي الألماني، تحول إلى أحد أبرز الأجنحة في البوندسليغا، وسجل 49 هدفًا وصنع 48 آخرين في مختلف المسابقات.

وفي صيف 2023 انتقل إلى أستون فيلا مقابل أكثر من 50 مليون يورو، قبل أن يشد الرحال إلى الاتحاد في صيف 2024 ضمن مشروع النادي لتجميع النجوم العالميين.منذ وصوله إلى جدة، شارك ديابي في أكثر من 50 مباراة بقميص الاتحاد في مختلف البطولات، وأسهم بشكل مباشر في عدد كبير من الأهداف بين التسجيل والصناعة، كما لعب دورًا مهمًا في نجاحات الفريق المحلية خلال الموسمين الأخيرين.

حتى هذه اللحظة لا يوجد عرض رسمي معلن أو اتفاق متقدم، لكن الجديد خلال الساعات الأخيرة هو اتساع دائرة المهتمين بخدمات موسى ديابي، ومع اقتراب الميركاتو من مراحله الحاسمة، يبدو أن الاتحاد سيكون أمام اختبار حقيقي للحفاظ على أحد أهم نجومه، بينما تواصل أوروبا إرسال إشارات واضحة بأنها لم تنسَ بعد الجناح الفرنسي السريع.