أخضر الشابات يدشن معسكره الأوروبي... ويلاعب مالطا

انطلق، السبت، معسكر المنتخب السعودي للشابات تحت 20 عاماً، ومنتخب الناشئات تحت 17 عاماً في مدينة مالطا، والذي يستمر حتى 7 يونيو (حزيران) المقبل، ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام بين العناصر من خلال البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني، إلى جانب منح اللاعبات فرصة الاحتكاك الدولي، واكتساب المزيد من الخبرات.

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب الشابات تحت 20 عاماً 24 لاعبة، هن «ديمة شيخ، وتين الزهراني، وجود إبراهيم، وليان أمير، ومضاوي العتيبي، وأسيل أحمد، ومودة المغربي، وميرال داغستاني، وتولين الغامدي، وسلمى الزبيدي، ومها البدراني، ومايا الزهراني، ولارا النصر، وديالا الصبان، ولولو عبد الله، وصبا اليحيا، ولمى ثامر، ولانا الحديثي، وزهراء طالب، ولارين بسيوني، ولمار وائل، ولينة عيد، ونورة الدوسري، وزهراء جلال».

ويخوض أخضر الشابات خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين أمام منتخب مالطا، حيث تُقام المباراة الأولى يوم 3 يونيو، فيما تُلعب المباراة الثانية يوم 6 يونيو.

فيما استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عاماً 24 لاعبة هن «دانة البنعلي، وتالية كتبي، ومريم الطيار، وسوار عمرو، وريتال حكمي، وأروى الرشيد، وديالا سروجي، وريتال المطيري، وحوراء جلال، وريم المبارك، وجود العمودي، وهبة أوهاشي، وريما عبد العزيز، وغدي العتيبي، وريماس أحمد، وحور الفريد، وحلا الشدوخي، وسديم السهيمي، وغلا صالح، وكنزي علاء، ويارا آل صالح، ودانة الضحيان، ولاتين الكندي، وزينب رضا».

ويتخلل المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام منتخب مالطا للناشئات، حيث تُقام المواجهة الأولى يوم 3 يونيو، فيما تُلعب المباراة الثانية يوم 6 يونيو، وذلك في إطار منح اللاعبات فرصة اكتساب المزيد من الخبرات الدولية وتطبيق الجوانب الفنية التي يعمل عليها الجهاز الفني خلال فترة الإعداد.

من جهتها، أكدت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن إقامة المعسكرات الخارجية تمثل عنصراً مهماً في مسيرة تطوير المنتخبات النسائية، لما توفره من فرص للاحتكاك، واكتساب الخبرات الفنية، المقبلة.