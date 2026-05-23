جماهير الدرعية تبعث برسالة نارية إلى أندية المحترفين

جسّد الحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته مواجهة ⁧‫الدرعية والعلا⁩، ضمن ملحق الصعود "البلاي اوف" والذي بلغ 17,650 مشجعاً، حجم إثارة منافسات دوري «يلو» للدرجة الأولى، وقدرة بعض الأندية على صناعة مشهد جماهيري يتجاوز حدود المنافسة الرياضية التقليدية.

وعكست الأجواء التي صاحبت المباراة المقامة على ملعب الأول بارك، الشعبية المتنامية لنادي الدرعية الصاعد إلى الأضواء، خصوصاً مع احتفال جماهيره بالصعود وسط مشاهد امتزج فيها الفرح بالرياضة مع الموروث الثقافي للمدينة التاريخية، إذ حضرت رقصة «السامري» في المدرجات وخلال الاحتفالات على أرض الملعب، بوصفها أحد أبرز الفنون الشعبية المرتبطة بتاريخ الدرعية وهويتها الاجتماعية، في مشهد منح ليلة الصعود طابعاً احتفالياً خاصاً.

ويأتي هذا الحضور الجماهيري الكبير ليؤكد أن دوري «يلو» بات يمتلك حضوراً متزايداً على مستوى المتابعة والاهتمام، خاصة مع المشاريع الرياضية والاستثمارية التي تشهدها أندية المسابقة، إلى جانب تنامي الارتباط الجماهيري بالأندية ذات الامتداد التاريخي والمشروعات الطموحة.