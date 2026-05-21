الرياضة رياضة سعودية

ليلة كرنفالية ومشهد للتاريخ... نصر رونالدو بطلا للدوري السعودي

رونالدو يرفع كأس الدوري السعودي عاليا (رويترز)
بعد طول انتظار، قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لإحراز لقب الدوري السعودي، عقب الفوز على ضيفه ضمك 4-1 في المرحلة الـ 34 والأخيرة الخميس.

وحسم النصر لقبه الاول في الدوري السعودي منذ عام 2019 بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف.

وبالنسبة لرونالدو، فإن هذا اللقب يعني أكثر بكثير من مجرد بطولة جديدة تُضاف إلى خزائنه المدججة بالكؤوس مع أندية كبيرة كريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وحتى منتخب البرتغال. فمنذ وصوله إلى الملاعب السعودية، تعرّض قائد النصر لانتقادات متواصلة بسبب فشله في قيادة فريقه إلى إحراز الألقاب الكبرى وعلى رأسها الدوري المحلي.

جماهير النصر عاشت لحظات احتفالية لا تنسى في ملعب الأول بارك (إ.ب.أ)

وزادت الضغوط على رونالدو والنصر قبل أيام فقط، بعدما تلقى النادي ضربة موجعة بخسارته نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام غامبا أوساكا الياباني 0-1، ما جعل التتويج بلقب الدوري السعودي يحمل طابعا خاصا بالنسبة للنجم البرتغالي.

وبدأت المباراة بلعبة شد أعصاب، إذ إن التعادل كان كفيلا بمنح اللقب إلى الهلال الذي كان يخوض في التوقيت نفسه مباراة امام الفيحاء فاز فيها في نهاية المطاف 1-0، ما جعل أي خطأ محتملا حاسما في سباق البطولة.

رونالدو ذرف الدموع فرحا باللقب (أ.ف.ب)

وسيطر التوتر على أداء النصر خلال معظم فترات الشوط الأول، قبل أن يفتتح السنغالي الدولي ساديو ماني التسجيل في الدقيقة 33، مطلقا أفراح الجماهير في مدرجات ملعب «الأول بارك».

وبعد دقائق قليلة، عزز الفرنسي كومان العائد من الإصابة التقدم بهدف ثانٍ رائع بتسديدة بعيدة المدى، بدا وكأنه يقرّب اللقب من النصر بشكل كبير (52).

لكن الإثارة عادت مجددا عندما قلّص ضمك الفارق عبر ركلة جزاء نفذها الغيني مورلاي سيلا بنجاح، ليسود الصمت المدرجات للحظات مع إدراك الجميع أن هدفا آخر قد يغيّر كل شيء.

كومان محتفلا بهدفه في ضمك (تصوير: نايف العتيبي)

وفي الوقت ذاته، كان الهلال الذي يقوده المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي متقدما أيضا في مباراته، ما ضاعف الضغط على النصر.

لكن في الدقيقة 62، ارتقى رونالدو إلى حجم المسؤولية مسجلا هدفه فريقه الثالث من ركلة حرة، ما وضع اللقب عمليا في خزائن النصر.

ولم يكتفِ قائد النصر بذلك، إذ عاد في الدقيقة 80 ليضيف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، ورافعا رصيده إلى 973 هدفا في مسيرته.

وبعد المباراة، قال رونالدو لقناة «ثمانية»: «لقد حققت كل شيء في كرة القدم من جوائز فردية، وألقاب مع فرق وأرقام قياسية. لطالما بذلت أفضل ما لديّ لزملائي ولفريقي».

وأضاف: «كل لقب لا يزال أمامي للفوز به هو مجرد مسألة وقت، وسأحققه أيضا».

وبهذا اللقب، يضيف رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات لقب دوري جديدا إلى سجله الاستثنائي، بعدما سبق له الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، ولقبين في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، ولقبين في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، قبل أن يضيف الآن لقب الدوري السعودي مع النصر.

كما أنهى النجم البرتغالي بهذا الإنجاز صياما مستمرا منذ عام 2020 من دون الفوز بلقب دوري كبير.

وبعد اتمامه مهمته المحلية، سيكون الآن رونالدو صاحب اكبر عدد من الأهداف الدولية (143) جاهزا لقيادة منتخب بلاده في كأس العالم التي سيشارك بها للمرة السادسة.

فيليكس قدم أداء لافتا في المباراة ولكن دون أن يضع بصمته في الشباك (تصوير: عبدالعزيز النومان)

وإلى جانب النجمة والأخدود الهابطين سابقا، فشل ضمك في الهروب من مصير الهبوط بخسارته هذه، بعدما أنهى الموسم في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن الرياض الذي حقّق فوزا ثمينا على الأخدود 1-0.

وأنهى الهلال الموسم بالفوز على مضيفه الفيحاء 1-0. لكن على الرغم من تحقيق «الزعيم» للمطلوب وخروجه بنقاط المباراة كاملة من ملعب الفيحاء، إلا أن هذا الفوز لم يكن كافيا لاستعادة اللقب.

وحقق القادسية فوزا ساحقا على الاتحاد 5-1 على ملعب الإنماء بجدة.

وجاءت خماسية القادسية عن طريق مصعب الجوير (1)، والمكسيكي خوليان كينيونيس صاحب الثلاثية «هاتريك» (36، 36، 63)، بينما جاء هدف الاتحاد الوحيد عن طريق المغربي يوسف النصيري (41).

ورفع القادسية رصيده إلى 77 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 55 نقطة في المركز الخامس ضامنا المشاركة بملحق مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة خلال الموسم المقبل رغم خسارته.

لحظات صنعت الفارق في موسم التتويج الأول لرونالدو مع النصر

دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو الموسم الحالي تحت ضغط هائل، بعدما ارتبطت أرقامه التهديفية الكبيرة مع النصر بغياب البطولات المحلية، في ظل هيمنة الهلال ثم الاتحاد

خيسوس: رونالدو وسيميدو وراء انتقالي للنصر… تدريبه أصعب تحدٍّ في مسيرتي

واصلت الصحف البرتغالية احتفاءها الكبير بالمدرب خورخي خيسوس، بعدما قاد النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

الصحافة العالمية تواصل الاحتفاء برونالدو بعد تتويجه التاريخي مع النصر

واصلت الصحافة العالمية، الجمعة، احتفاءها الواسع بكريستيانو رونالدو بعد قيادته النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي.

رونالدو والدوري السعودي: مسيرة خالدة وتتويج أسطوري

لم يكن الخميس يوما عاديا بالنسبة إلى كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي، الذي اعتاد صناعة اللحظات التاريخية في عالم كرة القدم.

الدموع التي حررت رونالدو… الصحافة العالمية تحتفي بأول ألقاب الدون في السعودية

تحول تتويج كريستيانو رونالدو بأول ألقابه في الدوري السعودي مع النصر إلى حدث عالمي تصدر عناوين الصحف الرياضية الأوروبية والبرتغالية.

الشباب يدشن معسكره الخارجي في 15 يوليو

أعلن نادي الشباب عن البرنامج الزمني لإعداد الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، الذي يتضمن مراحل مختلفة تبدأ بالتجمع الداخلي وتنتهي بالعودة إلى الرياض مطلع أغسطس (آب) المقبل.

ووفقاً للجدول المعلن، فسيتجمع اللاعبون يوم 10 يوليو (تموز) في مقر النادي، على أن يخضعوا للفحوص الطبية خلال الفترة من 11 إلى 14 يوليو، ضمن التحضيرات البدنية والطبية التي تسبق انطلاق المعسكر الخارجي.

وسيبدأ الشباب معسكره الإعدادي الخارجي في 15 يوليو، قبل أن تعود البعثة إلى العاصمة الرياض يوم 5 أغسطس، لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق المنافسات الرسمية للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعلن النادي خلال الفترة المقبلة تفاصيل المعسكر الخارجي، الذي سيقام في أوروبا، في حين لم تُحسم حتى الآن الوجهة النهائية أو الدولة المستضيفة للمعسكر.

من الدهمش إلى المفرج... ستة أسماء تولت إدارة الأخضر مونديالياً

المفرج يصافح الجوير في معسكر التجمع بالرياض قبل المغادرة إلى أميركا (المنتخب السعودي)
المفرج يصافح الجوير في معسكر التجمع بالرياض قبل المغادرة إلى أميركا (المنتخب السعودي)
على امتداد مشاركات الأخضر في نهائيات كأس العالم، ظل منصب مدير المنتخب من أهم الركائز الإدارية التي ساهمت في صناعة الاستقرار وتهيئة الأجواء داخل المعسكرات العالمية، إذ تعاقبت أسماء إدارية بارزة ارتبطت بكل نسخة مونديالية، وأسهمت بخبراتها في دعم «الأخضر» خلال أكبر المحافل الكروية.

ففي مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأميركية، الذي شهد الإنجاز التاريخي للمنتخب السعودي ببلوغه دور الـ16 في أول مشاركة مونديالية، تولى فهد الدهمش مهمة إدارة الأخضر والإشراف على الجهاز الإداري، ليكون أحد الأسماء المرتبطة بأهم محطة في تاريخ الكرة السعودية.

وفي نسخة 1998 بفرنسا، حضر أحمد عيد مديراً للمنتخب والمسؤول الأول عن الجوانب الإدارية، مستكملاً مسيرة العمل التنظيمي للأخضر في المحفل العالمي الثاني.

أما في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، فقد تسلم فيصل عبد الهادي مسؤولية إدارة المنتخب، في مرحلة شهدت تحديات فنية وإدارية كبيرة خلال المشاركة الآسيوية المشتركة الأولى في تاريخ كأس العالم.

وفي ألمانيا 2006، قاد فهد المصيبيح الجهاز الإداري للمنتخب السعودي، مستفيداً من خبراته الطويلة داخل الكرة السعودية، في نسخة عاد فيها الأخضر للمشاركة بعد غياب قصير عن الأدوار التنافسية.

ومع عودة المنتخب السعودي إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاماً، ظهر حسين الصادق مديراً للمنتخب في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، حيث لعب دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الإداري ومواكبة التطور الاحترافي للمنتخب خلال المشاركتين الأخيرتين.

واليوم، تتجه الأنظار إلى فهد المفرج الذي سيتولى قيادة الجهاز الإداري للمنتخب السعودي في كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك، في مرحلة جديدة يطمح خلالها الأخضر إلى تحقيق حضور مختلف يواكب تطور الكرة السعودية والمشروع الرياضي الكبير الذي تعيشه المملكة.

وتعكس هذه الأسماء المتعاقبة أهمية الدور الإداري في مسيرة المنتخب السعودي، حيث لم تكن النجاحات مرتبطة بالعمل الفني فقط، بل جاءت أيضاً نتيجة منظومة إدارية متكاملة حافظت على استقرار المنتخب في أكبر البطولات العالمية.

«أم القرى» تتصدر بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم

فريق جامعة أم القرى على منصة التتويج (الشرق الأوسط)
فريق جامعة أم القرى على منصة التتويج (الشرق الأوسط)
حققت فرق جامعة أم القرى المركزين الأول والثالث في نهائيات بطولة العالم للروبوتات البشرية لكرة القدم 2026، التي اختتمت منافساتها في مدينة جينان الصينية، بمشاركة منتخبات وفرق متخصصة من عشر دول.

وجاء هذا الإنجاز بعد مشاركة تنافسية متميزة، سبقتها مرحلة إعداد ومعسكر تدريبي مكثف خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو (أيار) الجاري، قبل انطلاق المنافسات الرسمية في 21 مايو، التي استمرت حتى 24 مايو، وتوجت فرق الجامعة خلالها بإنجاز عالمي يعكس حضور المملكة القوي في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأظهرت فرق جامعة أم القرى أداءً تقنياً لافتاً خلال دور المجموعات، بعد أن تصدرت الترتيب بسجل خالٍ من الخسائر، قبل أن تؤكد تفوقها في نهائيات الدرجة الأولى، محققة المركزين الأول والثالث بجدارة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم بن ذالنون، مدرب الفرق المشاركة وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والحاسبات بالليث بجامعة أم القرى، إن البطولة شهدت مشاركة منتخبات وفرق طلابية متخصصة من عشر دول مختلفة، مما أوجد بيئة تنافسية عالمية أسهمت في تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وهندسة الأنظمة.

روبوت ضمن الفريق السعودي خلال إحدى المباريات (الشرق الأوسط)

وأضاف أن التجربة مثلت فرصة نوعية للاحتكاك بالممارسات الدولية المتقدمة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول الهندسية المستخدمة في تطوير الروبوتات البشرية الرياضية، مبيناً أن المشاركة لم تقتصر على جانب التنافس، بل أسهمت في بناء خبرات عملية متقدمة لدى الطلبة، وتنمية مهارات العمل الجماعي، وحل المشكلات، والتطوير التقني تحت ظروف تنافسية عالية.

وأكد الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية أن هذا التتويج يعكس تميز الكوادر الوطنية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، ويأتي ثمرة للدعم المستمر لبيئات الابتكار في الجامعات السعودية، بما يعزز مكانة المملكة في المحافل الدولية المتخصصة، ويجسد قدرة الشباب السعودي على مواكبة التطورات العالمية في علوم الروبوت والبرمجة.

