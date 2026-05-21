ليلة كرنفالية ومشهد للتاريخ... نصر رونالدو بطلا للدوري السعودي

بعد طول انتظار، قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لإحراز لقب الدوري السعودي، عقب الفوز على ضيفه ضمك 4-1 في المرحلة الـ 34 والأخيرة الخميس.

وحسم النصر لقبه الاول في الدوري السعودي منذ عام 2019 بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف.

وبالنسبة لرونالدو، فإن هذا اللقب يعني أكثر بكثير من مجرد بطولة جديدة تُضاف إلى خزائنه المدججة بالكؤوس مع أندية كبيرة كريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وحتى منتخب البرتغال. فمنذ وصوله إلى الملاعب السعودية، تعرّض قائد النصر لانتقادات متواصلة بسبب فشله في قيادة فريقه إلى إحراز الألقاب الكبرى وعلى رأسها الدوري المحلي.

جماهير النصر عاشت لحظات احتفالية لا تنسى في ملعب الأول بارك (إ.ب.أ)

وزادت الضغوط على رونالدو والنصر قبل أيام فقط، بعدما تلقى النادي ضربة موجعة بخسارته نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام غامبا أوساكا الياباني 0-1، ما جعل التتويج بلقب الدوري السعودي يحمل طابعا خاصا بالنسبة للنجم البرتغالي.

وبدأت المباراة بلعبة شد أعصاب، إذ إن التعادل كان كفيلا بمنح اللقب إلى الهلال الذي كان يخوض في التوقيت نفسه مباراة امام الفيحاء فاز فيها في نهاية المطاف 1-0، ما جعل أي خطأ محتملا حاسما في سباق البطولة.

رونالدو ذرف الدموع فرحا باللقب (أ.ف.ب)

وسيطر التوتر على أداء النصر خلال معظم فترات الشوط الأول، قبل أن يفتتح السنغالي الدولي ساديو ماني التسجيل في الدقيقة 33، مطلقا أفراح الجماهير في مدرجات ملعب «الأول بارك».

وبعد دقائق قليلة، عزز الفرنسي كومان العائد من الإصابة التقدم بهدف ثانٍ رائع بتسديدة بعيدة المدى، بدا وكأنه يقرّب اللقب من النصر بشكل كبير (52).

لكن الإثارة عادت مجددا عندما قلّص ضمك الفارق عبر ركلة جزاء نفذها الغيني مورلاي سيلا بنجاح، ليسود الصمت المدرجات للحظات مع إدراك الجميع أن هدفا آخر قد يغيّر كل شيء.

كومان محتفلا بهدفه في ضمك (تصوير: نايف العتيبي)

وفي الوقت ذاته، كان الهلال الذي يقوده المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي متقدما أيضا في مباراته، ما ضاعف الضغط على النصر.

لكن في الدقيقة 62، ارتقى رونالدو إلى حجم المسؤولية مسجلا هدفه فريقه الثالث من ركلة حرة، ما وضع اللقب عمليا في خزائن النصر.

ولم يكتفِ قائد النصر بذلك، إذ عاد في الدقيقة 80 ليضيف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، ورافعا رصيده إلى 973 هدفا في مسيرته.

وبعد المباراة، قال رونالدو لقناة «ثمانية»: «لقد حققت كل شيء في كرة القدم من جوائز فردية، وألقاب مع فرق وأرقام قياسية. لطالما بذلت أفضل ما لديّ لزملائي ولفريقي».

وأضاف: «كل لقب لا يزال أمامي للفوز به هو مجرد مسألة وقت، وسأحققه أيضا».

وبهذا اللقب، يضيف رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات لقب دوري جديدا إلى سجله الاستثنائي، بعدما سبق له الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، ولقبين في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، ولقبين في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، قبل أن يضيف الآن لقب الدوري السعودي مع النصر.

كما أنهى النجم البرتغالي بهذا الإنجاز صياما مستمرا منذ عام 2020 من دون الفوز بلقب دوري كبير.

وبعد اتمامه مهمته المحلية، سيكون الآن رونالدو صاحب اكبر عدد من الأهداف الدولية (143) جاهزا لقيادة منتخب بلاده في كأس العالم التي سيشارك بها للمرة السادسة.

فيليكس قدم أداء لافتا في المباراة ولكن دون أن يضع بصمته في الشباك (تصوير: عبدالعزيز النومان)

وإلى جانب النجمة والأخدود الهابطين سابقا، فشل ضمك في الهروب من مصير الهبوط بخسارته هذه، بعدما أنهى الموسم في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن الرياض الذي حقّق فوزا ثمينا على الأخدود 1-0.

وأنهى الهلال الموسم بالفوز على مضيفه الفيحاء 1-0. لكن على الرغم من تحقيق «الزعيم» للمطلوب وخروجه بنقاط المباراة كاملة من ملعب الفيحاء، إلا أن هذا الفوز لم يكن كافيا لاستعادة اللقب.

وحقق القادسية فوزا ساحقا على الاتحاد 5-1 على ملعب الإنماء بجدة.

وجاءت خماسية القادسية عن طريق مصعب الجوير (1)، والمكسيكي خوليان كينيونيس صاحب الثلاثية «هاتريك» (36، 36، 63)، بينما جاء هدف الاتحاد الوحيد عن طريق المغربي يوسف النصيري (41).

ورفع القادسية رصيده إلى 77 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 55 نقطة في المركز الخامس ضامنا المشاركة بملحق مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة خلال الموسم المقبل رغم خسارته.