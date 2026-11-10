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الاقتصاد

فائض تجارة الصين يتجاوز تريليون دولار بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

حاويات في ميناء ليانيونغانغ، بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ف.ب)
حاويات في ميناء ليانيونغانغ، بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ف.ب)
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فائض تجارة الصين يتجاوز تريليون دولار بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

حاويات في ميناء ليانيونغانغ، بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ف.ب)
حاويات في ميناء ليانيونغانغ، بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين (أ.ف.ب)

تجاوز فائض الصين التجاري حاجز تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مدفوعاً بطفرة الصادرات التكنولوجية المرتبطة بالسباق العالمي لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في وقت تعوّض فيه قوة الطلب الخارجي ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع سوق العقارات، بما ينذر بمزيد من التوترات التجارية مع الشركاء الدوليين.

وتُظهر البيانات الجمركية الصينية الصادرة الثلاثاء أن الصادرات ارتفعت بنسبة 35.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً للقيمة المقومة بالدولار، متباطئة بشكل طفيف عن نموها البالغ 36.3 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، لكنها تجاوزت توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 33.5 في المائة.

ودفعت هذه الزيادة الفائض التجاري الصيني إلى 1.04 تريليون دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، متجاوزاً حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي، وبفارق شهر واحد عن الموعد الذي بلغه فيه خلال عام 2025.

ويعكس هذا الأداء تنامي اعتماد بكين على الأسواق الخارجية لدعم اقتصاد يواجه ضعف الاستهلاك المحلي واستمرار أزمة العقارات. وبينما يُتوقع أن تحافظ طفرة الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي على قوة الطلب على المنتجات التكنولوجية الصينية حتى عام 2027، فإن اتساع الفائض التجاري قد يزيد الاختلالات الاقتصادية الداخلية ويؤجج الخلافات التجارية مع شركاء رئيسيين، خصوصاً الاتحاد الأوروبي.

توترات تجارية متصاعدة

ومن شأن الفائض المتنامي أن يزيد الضغوط التجارية مع الاتحاد الأوروبي، حيث دعا قادة أوروبيون إلى فرض مزيد من القيود التجارية على الصين، عقب التوصل إلى اتفاق مع بكين للحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى أسواق الاتحاد خلال السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن تسارع المصانع الصينية إلى تقديم شحناتها قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ، ما قد يعزز الصادرات على المدى القريب.

وفي المقابل، أعلنت الصين، الاثنين، تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة لمدة شهرين، بعدما كان مقرراً انتهاؤها في 10 نوفمبر. لكنها ربطت توسيع مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية بتنفيذ التفاهم المتعلق بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة.

وقال جو بيسيل، كبير الاقتصاديين لدى «تريفيوم تشاينا»، إن مخاطر فرض رسوم جمركية إضافية وحواجز تجارية أخرى ستظل مرتفعة خلال عام 2027، خصوصاً مع استمرار توسع الشركات الصناعية الصينية في الأسواق الخارجية.

وعلى صعيد الواردات، ارتفعت المشتريات الصينية بنسبة 41.6 في المائة خلال أكتوبر على أساس سنوي، متجاوزة متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 32 في المائة، ومتسارعة من نمو قدره 31 في المائة خلال سبتمبر.

وتراجع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 32.71 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بـ34.01 مليار دولار في الشهر السابق، لكنه لا يزال يمثل نقطة خلاف رئيسية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي قطاع الطاقة، انخفضت واردات الصين من النفط بنسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي، رغم وصول الشحنات إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، مع سعي المشترين إلى تأمين الإمدادات بعد أن تسببت الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران في اضطراب تدفقات النفط من الشرق الأوسط.

وتأتي هذه البيانات قبل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقررة الأسبوع المقبل في شنتشن، والتي يُتوقع أن تجمع الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب للمرة الثالثة هذا العام، وسط ترقب لمناقشة الخلافات التجارية وسياسات الرسوم الجمركية.

ضعف الاستهلاك يثير المخاوف

ورغم قوة الصادرات، لا تزال بكين تواجه تحديات داخلية، في مقدمتها إحجام المستهلكين عن الإنفاق، بفعل تراجع سوق العقارات الذي أضر بثروات الأسر وأضعف ثقتها في الآفاق الاقتصادية.

ودفع ضعف الطلب المحلي شركات صناعة السيارات الصينية إلى تكثيف توجهها نحو الأسواق الخارجية. وحافظت صادرات السيارات على وتيرة نمو قوية خلال أكتوبر، في حين سجلت مبيعات السيارات داخل الصين تراجعاً للشهر الثاني عشر على التوالي، وفق بيانات منفصلة لاتحاد صناعي.

لكن الاعتماد المتزايد على الصادرات يجعل الاقتصاد الصيني أكثر عرضة لأي تباطؤ في الطلب العالمي، خصوصاً أن جانباً كبيراً من نمو الصادرات خلال العام الحالي جاء مدفوعاً بالسباق العالمي لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أشار محللو «ماكواري» إلى أن آفاق الصادرات الصينية ستعتمد على المدة التي ستستمر فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، متوقعين تسارع نمو الصادرات خلال الربع الأخير من العام، قبل أن يبدأ التباطؤ اعتباراً من الربع الأول من عام 2027.

مواضيع
الاقتصاد الصيني تجارة الذكاء الاصطناعي الصين

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الاقتصاد

«لوسيد» تحصل على تمويل إضافي بـ1.75 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة

سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)
سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)
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«لوسيد» تحصل على تمويل إضافي بـ1.75 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة

سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)
سيارة «لوسيد إير غراند تورينغ» الكهربائية معروضة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات (رويترز)

أعلنت شركة «لوسيد» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية زيادة تسهيلات القروض المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكبر مساهميها، بمقدار 1.75 مليار دولار، في خطوة تعزز قدرتها التمويلية خلال مرحلة إعادة هيكلة العمليات وتحسين الأداء، وتوفر لها السيولة اللازمة حتى الربع الأخير من عام 2027، وفق «رويترز».

وقالت الشركة، الاثنين، إن الزيادة في تسهيلات القرض لأجل، التي تتيح سحب التمويل عند الحاجة، ترفع السيولة المتاحة لها على أساس افتراضي إلى 3.75 مليار دولار، بما يعزز قدرة رئيسها التنفيذي الجديد سيلفيو نابولي على تنفيذ خطة التعافي، في ظل ضعف الطلب الذي يواجه قطاع السيارات الكهربائية عموماً بعد انتهاء العمل بالإعفاء الضريبي الاتحادي في الولايات المتحدة العام الماضي.

وتتوقع «لوسيد» أن تكفيها السيولة المتاحة لمواصلة عملياتها حتى بدء إنتاج سيارتها متوسطة الحجم في النصف الثاني من عام 2027، فيما قالت إنها ستكشف عن توجيهاتها الإنتاجية لعام 2027 وخطتها متوسطة الأجل بالتزامن مع إعلان نتائج نهاية العام.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الشركة على خفض الإنفاق النقدي وتحسين الكفاءة التشغيلية. فقد قلّصت التدفقات النقدية الخارجة خلال الربع الثالث إلى 1.04 مليار دولار، مقارنة بـ1.48 مليار دولار في الربع السابق، عبر خفض الإنتاج، بما في ذلك إلغاء الوردية الثانية في مصنعها بولاية أريزونا، إلى جانب تقليص المخزون والتكاليف التشغيلية.

وقال المدير المالي ألكسندر دي بوك إن هذه الإجراءات بدأت تنعكس على النتائج، مشيراً إلى أن استهلاك التدفقات النقدية الحرة انخفض بنسبة 30 في المائة على أساس فصلي خلال الربع الثالث.

وأضافت الشركة أن عدد موظفيها تراجع بنحو 28 في المائة بين الربعين الأول والثالث، وأنها حققت 800 مليون دولار من إجمالي التحسينات المستهدفة في التدفقات النقدية، والبالغة 1.4 مليار دولار خلال العام الحالي، من خلال خفض المخزون والتكاليف التشغيلية والإنفاق الرأسمالي.

وتشمل خطة التحول أيضاً إعادة تنظيم الهيكل الإداري، وتقليص المستويات الإدارية، وربط الحوافز بأربعة مشروعات ذات أولوية. كما انضم إلى الشركة في بداية الربع الثالث مسؤولون جدد عن التكنولوجيا والمالية وشؤون العملاء والتحول المؤسسي.

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الاقتصاد

ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز تسجل أعلى حركة شهرية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
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ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز تسجل أعلى حركة شهرية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

سجلت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحمّلة المغادرة عبر مضيق هرمز أعلى مستوياتها الشهرية خلال أكتوبر (تشرين الأول) منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإيرانية في فبراير (شباط) الماضي، في مؤشر على تحسن تدريجي لحركة صادرات الغاز من الخليج، رغم استمرار القيود والاضطرابات التي طالت الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن «إس آند بي غلوبال إنرجي» عبور 31 ناقلة محمّلة بالغاز الطبيعي المسال عبر المضيق خلال أكتوبر، مقارنة بـ23 ناقلة في سبتمبر (أيلول). وشملت الشحنات 23 ناقلة جرى تحميلها في ميناء رأس لفان القطري، وثماني ناقلات من جزيرة داس في الإمارات.

وقال إريك يب، كبير المحللين لدى «إس آند بي غلوبال إنرجي»، إن حركة العبور الإماراتية عادت إلى مستويات ما قبل الحرب، فيما استعادت قطر أكثر من 30 في المائة من مستويات العبور السابقة للنزاع.

وفي قراءة أخرى لحركة الشحن، أظهرت بيانات شركة «كبلر» ارتفاع عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المحمّلة خلال أكتوبر إلى 42 شحنة، مقارنة بـ27 شحنة في سبتمبر. كما بلغت عمليات التحميل في رأس لفان 35 شحنة، تجاوزت حمولتها 2.7 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب، وإن ظل أقل بكثير من صادرات قطر التي قاربت 6.2 مليون طن في فبراير.

وشهدت حركة الشحن أيضاً استخدام عمليات نقل الغاز من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل سلطنة عُمان، في مؤشر على لجوء الشركات إلى ترتيبات لوجستية بديلة لتسهيل وصول الشحنات إلى وجهاتها.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن ناقلتين غادرتا رأس لفان عبر المضيق ونفذتا عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة منطقة المخطاف في صحار. ونقلت الناقلة «إس سي بريستيج» حمولتها إلى «بي دبليو إن إن كريستال سكاي»، التي تتجه حالياً إلى كوريا الجنوبية.

كما نقلت الناقلة «المفير» شحنتها إلى الناقلتين «شاندونغ ريدوود» و«إجنان»، اللتين أوصلتا الشحنات إلى باكستان.

وفي المقابل، ظلت صادرات جزيرة داس الإماراتية مستقرة عند سبع عمليات تحميل خلال أكتوبر، دون تغيير عن سبتمبر، وفق بيانات «كبلر».

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الاقتصاد

مسودة مسحوبة تكشف عن طرح ضخم لـ«أنثروبيك» بقيمة 70 مليار دولار

شعار «أنثروبيك» معروض في مركز موسكوني خلال قمة دريم فورس 2026 للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)
شعار «أنثروبيك» معروض في مركز موسكوني خلال قمة دريم فورس 2026 للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)
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مسودة مسحوبة تكشف عن طرح ضخم لـ«أنثروبيك» بقيمة 70 مليار دولار

شعار «أنثروبيك» معروض في مركز موسكوني خلال قمة دريم فورس 2026 للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)
شعار «أنثروبيك» معروض في مركز موسكوني خلال قمة دريم فورس 2026 للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو (رويترز)

كشفت تفاصيل مسودة طرح عام أولي لشركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، جرى تداولها لفترة وجيزة مع عدد من البنوك قبل سحبها مساء الاثنين، عن خطط لاكتتاب قد تصل قيمته إلى نحو 70 مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات الإدراج المحتملة في قطاع التكنولوجيا.

وأظهرت المسودة، التي اطلعت عليها «رويترز»، أن الشركة تستهدف طرح نحو 866.7 مليون سهم من الفئة «أ»، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 70 و80 دولاراً للسهم، بما يرفع حصيلة الطرح إلى 69.3 مليار دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

وبحسب التفاصيل الأولية، كانت «أنثروبيك» تعتزم بيع نحو 843.3 مليون سهم، إلى جانب 23.3 مليون سهم إضافي من المساهمين الحاليين، في طرح يجمع بين الأسهم الجديدة والأسهم المعروضة من مستثمرين قائمين.

غير أن ممثلاً للشركة أرسل لاحقاً رسالة إلكترونية إلى البنوك أوضح فيها أن تفاصيل التسعير الواردة في المسودة غير دقيقة، مشيراً إلى أن الشركة ستقدم نسخة محدثة من الإفصاح لاحقاً. ولم تحدد الرسالة الأجزاء غير الصحيحة، كما امتنعت الشركة عن التعليق.

استثمارات بـ26 مليار دولار

وفي جانب آخر، كشفت المسودة الأولية عن ترتيبات لاستثمارات خاصة بقيمة 26 مليار دولار من مجموعة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بالتزامن مع الطرح العام الأولي، بما يعكس تشابك المصالح المالية بين الشركات التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي.

وشملت قائمة المستثمرين «غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت»، و«إنفيديا»، و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» (إيه إم دي)، و«برودكوم»، و«ميكرون تكنولوجي»، و«مايكروسوفت»، و«تي إس إم سي». وأشارت المسودة إلى أن هذه الشركات وافقت على المشاركة في اكتتاب خاص بأسهم عادية من الفئة «ن» بسعر الطرح العام، على أن تُستكمل الصفقة مباشرة بعد الإدراج.

وكان من المتوقع أن تبدأ «أنثروبيك» رسمياً الجولة الترويجية للطرح الثلاثاء، على أن يُحدد السعر النهائي للاكتتاب خلال الأسبوع التالي، وفق التفاصيل التي أوردتها «رويترز».

ويأتي الطرح المحتمل في وقت تواجه فيه شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تحديات في أسواق التمويل، دفعت بعضها إلى تأجيل أو سحب خطط الإدراج، وسط ارتفاع أسعار الفائدة وموجة بيع حادة طالت أسهم وسندات شركات تشغيل مراكز البيانات، من بينها «كور ويف»، إلى جانب تصاعد التساؤلات بشأن استدامة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

تقييمات مرتفعة ونمو متباطئ

وسبق أن ناقش مستثمرون تقييماً محتملاً لـ«أنثروبيك» يصل إلى تريليوني دولار، إلا أن التوقعات تراجعت لاحقاً، مع اعتبار مستوى 1.5 تريليون دولار الحد الأعلى للنطاق المتداول، وفق تقارير سابقة لـ«رويترز».

وتأسست الشركة عام 2021 على يد مسؤولين سابقين في «أوبن إيه آي»، من بينهم داريو أمودي وشقيقته دانييلا أمودي، التي تشغل حالياً منصب رئيسة الشركة. وبرزت «أنثروبيك» بوصفها إحدى الشركات الرائدة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال عائلة نماذج «كلود».

ويستند توسع الشركة بدرجة كبيرة إلى علاقاتها مع «غوغل» و«أمازون»، اللتين تؤديان في الوقت نفسه أدوار المستثمر ومزود القدرة الحاسوبية وشريك التوزيع، فضلاً عن كونهما منافستين في سوق الذكاء الاصطناعي.

وتعهدت «أنثروبيك» بالتزامات حاسوبية تقارب 900 مليار دولار مع شركائها، ومن بينهم «أمازون» و«غوغل»، بما يعكس حجم القدرات المستقبلية التي تحتاج إليها الشركة لمواصلة توسعها، واعتمادها على تمويلات وقدرات تشغيلية تتجاوز سيطرتها المباشرة.

ورغم أن إيرادات الشركة قاربت 17 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول)، فإن معدل نموها الفصلي تباطأ بصورة حادة، وفق إفصاح معدل قدمته الشركة في وقت سابق من الشهر.

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