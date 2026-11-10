الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 1 في المائة خلال الجلسة السابقة، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 4115.12 دولار للأونصة بحلول الساعة 2:38 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.2 في المائة إلى 4123.90 دولار.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»، إن التراجع يبدو أقرب إلى عمليات جني أرباح بعد بلوغ الأسعار مستويات مرتفعة خلال التعاملات الأميركية، وليس تحولاً جوهرياً في اتجاه السوق.

وأضاف أن استمرار النهج الأميركي الرامي إلى تجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، وما يترتب عليه من تراجع أسعار النفط، قد يكون عاملاً داعماً للذهب، عبر تأثيره على الدولار والتضخم وتوقعات أسعار الفائدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الاثنين، عزمه تعليق تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران في الوقت الراهن، استجابة لمناشدات من دول في المنطقة، بينها قطر. وتراجعت أسعار النفط الثلاثاء، مواصلة خسائر الجلسة السابقة.

وفي سياق السياسة النقدية، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، الاثنين، إن البنك المركزي ينبغي أن يتعامل بحذر عند تحديد مسار السياسة النقدية في مواجهة التضخم، الذي لا يزال يمثل أكبر المخاطر، مشيراً إلى أنه لا يملك تصوراً أساسياً محدداً بشأن القرار المناسب في اجتماع ديسمبر.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين يرجحون بنسبة 84 في المائة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر. وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً، ما يقلل جاذبيته للمستثمرين.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، المقرر صدورها في وقت لاحق الثلاثاء، على أن تعقبها بيانات أسعار المنتجين يوم الجمعة، بحثاً عن إشارات أوضح بشأن اتجاه التضخم والقرارات المقبلة للبنك المركزي.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 53.04 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3 في المائة إلى 1571.70 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1037.50 دولار.