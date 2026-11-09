تضخم المنتجين في الصين يسجل أعلى مستوى منذ 4 سنوات

كشفت بيانات رسمية صينية عن اتساع الفجوة بين أسعار المنتجين والمستهلكين في أكتوبر (تشرين الأول)، مع تسارع تضخم أسعار المصانع إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات ونصف السنة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية، في مقابل تباطؤ التضخم الاستهلاكي بفعل ضعف الطلب المحلي، الذي لا يزال يحد من قدرة الشركات على تمرير الزيادات في تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً توقعات المحللين بارتفاع قدره 5.3 في المائة. ويمثل ذلك أسرع معدل للزيادة منذ يونيو (حزيران) 2022، عندما ارتفع المؤشر 6.1 في المائة، وفق بيانات «إل إس إي جي».

في المقابل، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي، متراجعاً من 0.9 في المائة في الشهر السابق، وجاء دون توقعات المحللين البالغة 0.8 في المائة. كما تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى 0.8 في المائة من 1 في المائة في سبتمبر.

ويعكس هذا التباين تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، في ظل الحرب في الشرق الأوسط، على تكاليف الإنتاج، ولا سيما في قطاعات تعدين الفحم واستخراج النفط والغاز الطبيعي ومعالجتها، والصناعات الكيماوية وغيرها من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة. لكن هذه الضغوط لم تنتقل بالكامل إلى أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلكون، في ظل استمرار ضعف الإنفاق الأسري في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال نغوين هوانغ نام، الاقتصادي المختص بالشأن الصيني لدى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن صدمة الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط ستبقي التضخم مرتفعاً خلال الأشهر المقبلة، لكن تأثيرها يُتوقع أن يتراجع العام المقبل. ورجح عودة أسعار المنتجين إلى الانكماش، كما كان الحال قبل اندلاع الحرب، فيما توقع أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين 0.4 في المائة خلال 2027.

ضغوط انكماشية رغم انتعاش الصادرات

وتأتي البيانات في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الصيني يواجه اختلالاً بين قوة الإنتاج وضعف الطلب المحلي، رغم نموه بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث، بدعم من صمود الصادرات أمام التحديات التجارية وتباطؤ النشاط الاستهلاكي.

وحذر مسؤول في هيئة التخطيط الحكومية الصينية الشهر الماضي من أن الصدمات الخارجية باتت تؤثر بصورة أكبر على النشاط الاقتصادي، في ظل استمرار الفجوة بين العرض القوي والطلب المحلي الضعيف.

ويرى محللون أن الشركات الصينية تواجه صعوبة في تمرير الزيادة في أسعار الطاقة والمواد الأولية إلى العملاء والمستهلكين، ما يضغط على هوامش أرباحها، ويعكس استمرار الضغوط الانكماشية الكامنة في الاقتصاد، رغم عودة مؤشرات الأسعار إلى المنطقة الإيجابية.

وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين لدى شركة «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن بقاء تضخم أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي، مشيراً إلى أن السلطات لم تطلق حتى الآن حوافز اقتصادية كبيرة. وأضاف أن قوة نمو الصادرات قد تكون أحد الأسباب التي تجعل بكين غير مستعجلة لإقرار حزمة تحفيز جديدة.

وكان الاقتصاد الصيني قد واجه أكثر من ثلاث سنوات من الضغوط الانكماشية قبل أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتحريك مؤشرات أسعار المنتجين والمستهلكين نحو النمو الإيجابي. لكن تباطؤ سوق العقارات وضعف الاستهلاك لا يزالان يعرقلان تعافي الطلب المحلي.

وفي المقابل، أسهمت الضغوط الانكماشية وضعف العملة في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الصينية، ما زاد اعتماد صناع السياسات على الطلب الخارجي لدعم النمو، في وقت لا تزال فيه السلطات متحفظة إزاء إطلاق تحفيز مالي واسع النطاق. كما لم تنجح إجراءات دعم استقرار سوق رأس المال والحد من الارتفاع السريع لليوان، الذي يضغط على هوامش المصدرين، في إحداث تحسن ملموس في ثقة المستهلكين.

ويأتي ذلك أيضاً وسط تراجع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في السوق الصينية، بعد تقييمات مرتفعة ومخاوف بشأن الطلب على هذه التقنيات وقيود التصدير الأميركية، وهو ما قد يضيف ضغوطاً أخرى على إنفاق المستهلكين.