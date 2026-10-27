«إديسون»: «قطر للطاقة» لن تسلمنا شحنات غاز طبيعي مسال حتى نهاية ديسمبر

قالت شركة «إديسون» الإيطالية، الثلاثاء، إن شركة «قطر للطاقة» لن تتمكن من تسليمها شحنات غاز طبيعي مسال حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي رسالة نُشرت على منصة «جي إم إي (GME)» -الجهة المسؤولة عن إدارة أسواق الطاقة في إيطاليا- أوضحت «إديسون» أن «قطر للطاقة» أبلغتها بتمديد حالة «القوة القاهرة» المتعلقة بشحنات الغاز الطبيعي المسال، بعد أن كان من المقرر انتهاء التعليق في وقت مبكر من شهر ديسمبر.

وأشارت «إديسون» إلى أن ثلاث شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، كانت مخصصة للشركة الإيطالية -التي تُعد من أكبر عملاء قطر في أوروبا- ستتأثر بهذا التعليق.

وكانت «قطر للطاقة» قد أخطرت «إديسون» لأول مرة بإلغاء شحنات الغاز الطبيعي المسال في أبريل (نيسان)، وذلك في أعقاب اضطرابات تجارية وأضرار لحقت بمنشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر، جراء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران التي اندلعت في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

وترتبط «إديسون» بعقد طويل الأجل مع «قطر للطاقة» لتوريد 6.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى إيطاليا، وهو ما يمثل نحو 10 في المائة من إجمالي استهلاك البلاد.

ويُذكر أن هذا العقد، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2009، يمتد لفترة إجمالية قدرها 25 عاماً.