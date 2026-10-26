النحاس يتراجع في لندن بفعل ارتفاع المخزونات ومخاوف الطلب وتكاليف الطاقة

تراجعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن، يوم الاثنين، تحت ضغط ارتفاع المخزونات في المستودعات، ما خفّف المخاوف بشأن الإمدادات، إلى جانب القلق من ارتفاع أسعار الطاقة.

وانخفض سعر النحاس القياسي لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.56 في المائة، ليبلغ 14.242.5 دولار للطن المتري، بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

في المقابل، ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.55 في المائة، إلى 108.720 يوان (16.299.36 دولار) للطن، متتبعاً المكاسب التي سجلتها أسعار النحاس في بورصة لندن، خلال تعاملات ليلة الجمعة.

وسجّلت مخزونات النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن ارتفاعاً حاداً، الأسبوع الماضي، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) الماضي، عقب وصول دفعات من المعدن إلى مستودعات معتمَدة لدى البورصة، يقع معظمها في أميركا الشمالية.

كانت التوقعات بفرض رسوم جمركية محتملة على واردات الولايات المتحدة من النحاس المكرّر قد دفعت كميات من المعدن إلى السوق الأميركية، ما أدى إلى تراجع المخزونات في مناطق أخرى، ودفع أسعار النحاس في بورصة لندن إلى مستوى قياسي بلغ 14875 دولاراً للطن، في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي.

قال أليستير مونرو، كبير استراتيجيي المعادن بشركة «ماريكس»، في مذكرة، إن المخاوف المرتبطة بالاقتصاد الكلي والتوقعات بتحوّل مسار تدفقات النحاس إلى الولايات المتحدة تسهم في تشكيل بيئة ضاغطة على الأسعار.

في غضون ذلك، بدأت أسعار النفط الأسبوع على انخفاض، لكنها بقيت عند مستويات مرتفعة، وسط مخاوف من تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وتؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى تراجع الثقة بآفاق الاقتصاد العالمي، كما تضغط على توقعات الطلب على النحاس، الذي يرتبط استهلاكه بالنمو الاقتصادي ويُستخدم في قطاعات الكهرباء والبناء والسلع الاستهلاكية.

في المقابل، تلقّت الأسعار بعض الدعم من ارتفاع علاوة النحاس في يانغشان، وهي مؤشر على شهية الصين لاستيراد المعدن. فقد بلغت هذه العلاوة 168 دولاراً للطن، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2014.

وفي الصين؛ أكبر مستهلك للنحاس في العالم، تخضع بعض المصاهر لأعمال صيانة، في حين تراجعت المخزونات في المستودعات الخاضعة لمراقبة بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بأكثر من الربع، الأسبوع الماضي، لتصل إلى 54356 طناً.

أداء المعادن الأخرى

على صعيد المعادن المتداولة ببورصة لندن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.41 في المائة، والزنك بنسبة 0.09 في المائة، والرصاص بنسبة 0.18 في المائة، والنيكل بنسبة 1.19 في المائة، والقصدير بنسبة 0.24 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي، فارتفع الألمنيوم بنسبة 0.89 في المائة، والزنك بنسبة 0.93 في المائة، والقصدير بنسبة 0.98 في المائة، في حين انخفض الرصاص بنسبة 0.12 في المائة، والنيكل بنسبة 2.06 في المائة.