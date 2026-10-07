الأسهم الأوروبية تتراجع قليلاً بعد 3 أيام من المكاسب

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلاً يوم الأربعاء، بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، مع تأثير ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد السندات العالمية على معنويات المستثمرين.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الأوسع نطاقاً 0.4 في المائة إلى 633.98 نقطة بحلول الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش، مع تصدُّر أسهم شركات التكنولوجيا والتعدين قائمة الخاسرين، وفق «رويترز».

وارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المائة، كما ارتفعت عوائد السندات في الولايات المتحدة وأوروبا قليلاً. كذلك اتسعت فروق العوائد الفرنسية في ظل استمرار المخاوف بشأن تدهور الوضع المالي في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وعلى صعيد الأسهم، تراجع سهم «بينون غروب» البريطانية 15.4 في المائة، بعد أن أطلقت شركة خدمات المياه إصدار حقوق أولوية مضموناً بالكامل بقيمة 550 مليون جنيه إسترليني (728.5 مليون دولار)، وخفضت توزيعاتها النقدية، في محاولة لمعالجة مشكلات تشغيلية.