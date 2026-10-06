الذهب يتراجع مع قوة الدولار وقفزة عوائد السندات الأميركية

تراجعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، لكن الخسائر بقيت محدودة مع تراجع التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 4128.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:55 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي تقريباً عند 4156 دولاراً.

وحافظ الدولار على قوته، ما جعل السلع المقومة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها في 24 عاماً، الاثنين، مع استمرار ضعف سوق السندات وتأثيره في معنويات المستثمرين.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»، إن الأساسيات لا تزال داعمة للذهب على المدى الطويل، مشيراً إلى أن العامل المحفز الرئيسي التالي قد يأتي من المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأضاف أن حدوث تغير كبير في توقعات أسعار الفائدة الأميركية يمكن أن يعطي دفعة للصعود المقبل للذهب، ما يجعل كل بيانات الأسعار ذات أهمية بالنسبة إلى الأسواق.

وتراجعت توقعات رفع الفائدة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن أظهرت بيانات صدرت الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) بأكثر من المتوقع، إلى جانب تعديل بيانات الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بالخفض.

ولا تزال الأسواق تسعّر احتمالاً يبلغ 87 في المائة لرفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي». وترفع أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وفي مؤشر آخر على استمرار الضغوط التضخمية، أظهرت بيانات تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في سبتمبر، فيما أدى الطلب المحلي القوي إلى زيادة الضغط على سلاسل الإمداد، ودفع مقياس أسعار المدخلات التي تدفعها الشركات إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أعوام، ما يشير إلى احتمال بقاء التضخم مرتفعاً حتى عام 2027.

وفي الشرق الأوسط، أعلنت قوات الحكومة اليمنية أنها شنت تقدماً سريعاً لاستعادة الساحل المحيط بمضيق باب المندب وصولاً إلى مدينة المخا، ما أدى، وفق الحكومة، إلى إخراج الحوثيين المدعومين من إيران من معظم المناطق التي سيطروا عليها الشهر الماضي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 60.67 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.7 في المائة إلى 1710.08 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1170.15 دولار.