السوق السعودية تتراجع 0.5 % إلى أدنى إغلاق منذ يناير

أنهت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على تراجع، مسجلة أدنى إغلاق منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وسط انخفاض أسهم قيادية، ومتوسطة، في تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسة «تاسي» جلسة الخميس بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 10.393 نقطة، فاقداً 48 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ يناير الماضي.

وأعلنت «تداول السعودية» تحديث آلية أوامر السوق في السوق الرئيسة و«نمو - السوق الموازية»، على أن يبدأ تطبيق التحديث اعتباراً من الأحد 4 أكتوبر (تشرين الأول).

وتراجع سهما «أكوا باور» و«البنك الأهلي السعودي» بنسبة 2 في المائة إلى 163.50 ريال و39.20 ريال، على التوالي.

كما أنهت أسهم «المراعي» و«بنك الرياض» و«اتحاد اتصالات» و«د. سليمان الحبيب» و«الأول» و«سابك للمغذيات الزراعية» و«جبل عمر» و«مكة» تداولاتها على تراجعات تراوحت نسبتها بين 1 و3 في المائة.

وتراجع سهم «مدينة المعرفة» بنسبة 6 في المائة، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية، فيما تصدر سهم «كيمانول» الأسهم المتراجعة، منخفضاً بأكثر من 9 في المائة.

في المقابل، تصدر سهم «ريدان» الأسهم المرتفعة بنسبة 8 في المائة، تلاه سهما «نسيج» و«رؤوم» بمكاسب تجاوزت 4 في المائة، ثم «دي بي إس» بنسبة 3 في المائة.