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الاقتصاد

انكماش قطاع الخدمات في روسيا خلال يوليو بأبطأ وتيرة منذ 3 أشهر

ناطحات سحاب في مركز موسكو الدولي للأعمال (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز موسكو الدولي للأعمال (رويترز)
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انكماش قطاع الخدمات في روسيا خلال يوليو بأبطأ وتيرة منذ 3 أشهر

ناطحات سحاب في مركز موسكو الدولي للأعمال (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز موسكو الدولي للأعمال (رويترز)

أظهر مسح للأعمال نُشر يوم الأربعاء أن قطاع الخدمات في روسيا انكمش في يوليو (تموز)، وإن كان بأبطأ وتيرة له في ثلاثة أشهر، حيث استمر ضعف الطلب في التأثير سلباً على النشاط والمبيعات الجديدة.

وأظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط قطاع الخدمات في روسيا ارتفع إلى 49 نقطة في يوليو من 48.2 نقطة في يونيو (حزيران). ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وانخفضت الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من أن الانخفاض كان طفيفاً، وهو الأقل حدة منذ أبريل (نيسان).

وخفض مقدمو الخدمات عدد موظفيهم مجدداً في يوليو، مما مدد موجة تسريح العمال الحالية إلى ستة أشهر. وتسارع تضخم تكاليف المدخلات مع ارتفاع تكاليف الموردين والنقل نتيجة لنقص الوقود.

ورفعت الشركات أسعار البيع بوتيرة أسرع لتمرير النفقات المتزايدة، لكن التضخم في الأسعار ظل منخفضاً مقارنةً بالمستويات التاريخية.

وتحسنت الثقة بشأن النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، مدفوعةً بآمال زيادة الطلب، وإطلاق منتجات جديدة، والاستثمار في المرافق. وارتفع مؤشر الإنتاج المركب إلى 49.6 من 48.9.

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شركات التضخم انكماش روسيا

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