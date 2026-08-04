ارتفاع العقود الآجلة لـ«ناسداك» مدعومة بقوة طلب الذكاء الاصطناعي

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» يوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات قوية من شركتي «بالانتير تكنولوجيز» و«أون سيميكونداكتور» عززت ثقة المستثمرين في قوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بينما تركز اهتمام الأسواق على تطورات الشرق الأوسط، ونتائج الشركات الأميركية لتقييم متانة الاقتصاد وأداء الشركات.

وارتفع سهم «بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 17.2 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية مجدداً، في مؤشر على قوة الطلب الحكومي والتجاري على برامج تحليل البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما قفز سهم «أون سيميكونداكتور» لصناعة الرقائق بنسبة 7.5 في المائة بعدما توقعت إيرادات فصلية تتجاوز تقديرات السوق، مدعومة بالطلب المتزايد على رقائق إدارة الطاقة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

ويراقب المستثمرون نتائج الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال موسم الأرباح الحالي بحثاً عن مؤشرات تؤكد قدرة الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع على تحقيق عوائد. وشكلت النتائج القوية التي أعلنتها شركتا «مايكروسوفت» و«أمازون»، الرائدتان في مجال الذكاء الاصطناعي، الأسبوع الماضي، مصدر ارتياح للأسواق، وأسهمت في دعم مكاسب وول ستريت منذ ذلك الحين.

ويقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي من أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، بفارق نحو 21 نقطة، بينما أغلق مؤشر «داو جونز» للأسهم القيادية عند مستوى قياسي يوم الاثنين للمرة الأولى منذ يوليو (تموز).

وارتفعت أيضاً أسهم شركات أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ إذ صعد سهم «مايكرون» 2.3 في المائة، و«إنفيديا» 0.7 في المائة، و«مارفيل» 4.4 في المائة.

وفي الساعة 5:16 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 34 نقطة، أو 0.06 في المائة، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خمس نقاط، أو 0.07 في المائة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» 129.25 نقطة، أو 0.45 في المائة.

وبوجه عام، جاء موسم إعلان الأرباح أفضل من المتوسطات التاريخية حتى الآن؛ فمن بين 304 شركات مدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، أعلنت نتائج الربع الثاني حتى يوم الجمعة، تجاوزت 85.2 في المائة منها توقعات الأرباح، مقارنة بمتوسط طويل الأجل يبلغ 67.5 في المائة.

وقفز سهم «سناب» بنسبة 8.1 في المائة بعدما تجاوزت الشركة توقعات إيرادات الربع الثاني، بدعم من زيادة الإنفاق الإعلاني خلال كأس العالم لكرة القدم، إلى جانب تكثيف كبار المعلنين في أميركا الشمالية حملاتهم الإعلانية.

ومن بين أبرز الشركات المقرر أن تعلن نتائجها يوم الثلاثاء؛ شركتا الأدوية «ميرك» و«فايزر»، وشركة «كاتربيلر» ذات الارتباط الوثيق بالنشاط الاقتصادي العالمي، إضافة إلى «ماراثون بتروليوم» وعملاق الوجبات السريعة «ماكدونالدز».

وتصدر نتائج «ماكدونالدز» في وقت تفاقم فيه تفشي داء السيكلوسبورا، الذي يُحتمل ارتباطه بالخس، ليصبح الأكبر من نوعه في البلاد، مع تسجيل ولاية ميشيغان أكبر عدد من الحالات المتضررة.

كما ستعلن شركة «سبايس إكس»، التابعة لإيلون ماسك، أول تقرير أرباح لها منذ طرحها العام، وذلك بعد إغلاق الأسواق. وارتفع سهم الشركة بنسبة 1 في المائة.

البيانات الاقتصادية

سينصب اهتمام المستثمرين لاحقاً اليوم على البيانات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يُظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS)، الصادر عن وزارة العمل والمقرر نشره في الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أن الاقتصاد وفر نحو 7.4 مليون وظيفة في يونيو (حزيران)، بانخفاض من 7.6 مليون وظيفة في الشهر السابق.

وقد توفر أيضاً بيانات طلبات المصانع والتجارة لشهر يونيو، إلى جانب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميد، مؤشرات إضافية على قوة الاقتصاد.

وسيحلل المستثمرون هذه البيانات لتقييم توقعات أسعار الفائدة، في وقت تبقي فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، أسعار النفط الخام مرتفعة، بينما لم يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوى إشارات محدودة بشأن مسار السياسة النقدية.

وأظهرت أداة «فيد ووتش» أن المتداولين يرون احتمالاً بنسبة 63.4 في المائة لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس عندما يجتمع الشهر المقبل.