كوريا الجنوبية تعتزم استيراد النفط من الأرجنتين بدءاً من 2027

قال مسؤول رئاسي رفيع المستوى إن كوريا الجنوبية تخطط لبدء استيراد النفط الخام من الأرجنتين العام المقبل، في إطار سعي سيول لتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد اضطرابات جراء حرب إيران.

وصرّح مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، وي سونغ لاك، بأن المشتريات المزمعة ستبلغ مبدئياً نحو 880 ألف برميل، وذلك بعد تجربة استيراد للنفط الخام الأرجنتيني قامت بها شركة كورية جنوبية هذا العام.

وقال وي للصحافيين خلال زيارة الرئيس لي جاي ميونغ إلى بوينس آيرس: «الكمية ليست كبيرة حتى الآن، لكنها ذات دلالة كبداية». وأضاف أن الواردات قد تتوسع مع زيادة الأرجنتين إنتاجها من النفط والغاز وتطويرها لقدرات تصديرية أكبر.

وأفاد وي بأن الرئيس الكوري الجنوبي أجرى محادثات مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، يوم الجمعة، واتفق خلالها على دعم إطلاق تجارة النفط الخام بشكل مستقر.

ويُعدّ هذا الاتفاق جزءاً من مسعى أوسع تبذله سيول للحد من المخاطر الجيوسياسية المرتبطة باعتمادها الكبير على نفط الشرق الأوسط. كما اتفقت كوريا الجنوبية والأرجنتين على استكشاف تعاون أوسع في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة النووية والمعادن الحيوية، بما في ذلك الليثيوم والنحاس.

وتعمل الأرجنتين على زيادة إنتاجها من الهيدروكربونات، لا سيما من تكوين فاكا مويرتا الصخري. وقال وي إن حكومة ميلي تتوقع ارتفاعاً كبيراً في صادرات الطاقة الأرجنتينية، مما يفسح المجال لتوسيع التعاون مع المشترين الكوريين الجنوبيين.