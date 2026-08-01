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الاقتصاد

كوريا الجنوبية تعتزم استيراد النفط من الأرجنتين بدءاً من 2027

شاحنات تسير بالقرب من صهاريج تخزين النفط في منشآت تكرير بمجمع دايسان للبتروكيماويات في مدينة سيوسان بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات تسير بالقرب من صهاريج تخزين النفط في منشآت تكرير بمجمع دايسان للبتروكيماويات في مدينة سيوسان بكوريا الجنوبية (رويترز)
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كوريا الجنوبية تعتزم استيراد النفط من الأرجنتين بدءاً من 2027

شاحنات تسير بالقرب من صهاريج تخزين النفط في منشآت تكرير بمجمع دايسان للبتروكيماويات في مدينة سيوسان بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات تسير بالقرب من صهاريج تخزين النفط في منشآت تكرير بمجمع دايسان للبتروكيماويات في مدينة سيوسان بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال مسؤول رئاسي رفيع المستوى إن كوريا الجنوبية تخطط لبدء استيراد النفط الخام من الأرجنتين العام المقبل، في إطار سعي سيول لتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد اضطرابات جراء حرب إيران.

وصرّح مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، وي سونغ لاك، بأن المشتريات المزمعة ستبلغ مبدئياً نحو 880 ألف برميل، وذلك بعد تجربة استيراد للنفط الخام الأرجنتيني قامت بها شركة كورية جنوبية هذا العام.

وقال وي للصحافيين خلال زيارة الرئيس لي جاي ميونغ إلى بوينس آيرس: «الكمية ليست كبيرة حتى الآن، لكنها ذات دلالة كبداية». وأضاف أن الواردات قد تتوسع مع زيادة الأرجنتين إنتاجها من النفط والغاز وتطويرها لقدرات تصديرية أكبر.

وأفاد وي بأن الرئيس الكوري الجنوبي أجرى محادثات مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، يوم الجمعة، واتفق خلالها على دعم إطلاق تجارة النفط الخام بشكل مستقر.

ويُعدّ هذا الاتفاق جزءاً من مسعى أوسع تبذله سيول للحد من المخاطر الجيوسياسية المرتبطة باعتمادها الكبير على نفط الشرق الأوسط. كما اتفقت كوريا الجنوبية والأرجنتين على استكشاف تعاون أوسع في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة النووية والمعادن الحيوية، بما في ذلك الليثيوم والنحاس.

وتعمل الأرجنتين على زيادة إنتاجها من الهيدروكربونات، لا سيما من تكوين فاكا مويرتا الصخري. وقال وي إن حكومة ميلي تتوقع ارتفاعاً كبيراً في صادرات الطاقة الأرجنتينية، مما يفسح المجال لتوسيع التعاون مع المشترين الكوريين الجنوبيين.

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نفط حرب إيران مضيق هرمز كوريا الجنوبية الأرجنتين

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