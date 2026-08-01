كازاخستان: الوقف الكامل لعمليات اتحاد خط أنابيب بحر قزوين ليس محل دراسة

قالت وزارة الطاقة في كازاخستان السبت، إن الوقف الكامل لعمليات اتحاد خط أنابيب بحر قزوين ليس محل دراسة وإن الوضع الحالي تحت السيطرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون» يوم الجمعة، إن النفط يتدفق حالياً عبر خط الأنابيب وإن السفن تقوم بالتحميل هذا الأسبوع بعد أن أعلن اتحاد خط أنابيب بحر قزوين تعليق عمليات تحميل النفط يوم الخميس عقب هجوم بطائرة مسيَّرة على ناقلة نفط.

تمتلك شيفرون 50 في المائة من شركة «تنغيزشيفرويل» المشغلة لحقل تنجيز النفطي العملاق والمصدر الرئيسي عبر خط أنابيب اتحاد خط أنابيب بحر قزوين الذي ينقل ما يقرب من 2 في المائة من النفط العالمي والطريق الرئيسي لصادرات النفط الكازاخستانية.