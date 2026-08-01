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الاقتصاد

تركيا والعراق يوقعان اتفاقاً لمدة عام لاستخدام خط أنابيب النفط

جانب من توقيع الاتفاقية بين تركيا والعراق لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين (حساب وزير الطاقة التركي على إكس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين تركيا والعراق لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين (حساب وزير الطاقة التركي على إكس)
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تركيا والعراق يوقعان اتفاقاً لمدة عام لاستخدام خط أنابيب النفط

جانب من توقيع الاتفاقية بين تركيا والعراق لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين (حساب وزير الطاقة التركي على إكس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين تركيا والعراق لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين (حساب وزير الطاقة التركي على إكس)

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، السبت، إن تركيا والعراق وقَّعا اتفاقاً لمدة عام واحد، لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين.

وأضاف الوزير في منشور على «إكس»: «في الوقت الذي تتواصل فيه جهودنا للتوصل إلى اتفاق جديد طويل الأجل بشأن هذا الخط... قمنا بتطبيق هذا الترتيب الخاص بعمليات العبور، والذي يغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل».

وأوضح الوزير أنه عقد «اجتماعاً مثمراً مع باسم محمد خضير، وزير النفط العراقي، والوفد المرافق له، السبت، وعقب الاجتماع، وقَّعنا اتفاقية لمدة عام بين شركة النفط العراقية (بوتاش) وشركتَي النفط الحكوميتين العراقيتين (سومو) والمؤسسة الوطنية للنفط (الشركة الوطنية للنفط) لضمان الاستخدام الأمثل لخط أنابيب النفط الخام العراقي التركي».

ويحتل هذا الخط، الذي ينقل النفط العراقي إلى الأسواق العالمية بأمان ودون انقطاع عبر ميناء جيهان التركي، مكانة استراتيجية أكثر من أي وقت مضى، فيما يتعلق بأمن إمدادات الطاقة الإقليمية والعالمية.

وقال الوزير: «هدفنا هو الاستفادة الكاملة من هذه البنية التحتية القوية بكامل طاقتها، مما يتيح؛ ليس فقط موارد الطاقة في العراق، ولكن أيضاً موارد المنطقة للوصول إلى الأسواق العالمية عبر جيهان، ولإدخال حقبة جديدة من التعاون الشامل وطويل الأمد في شراكة الطاقة بين تركيا والعراق».

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