عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الاقتصاد

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من ضغوط تضخمية طويلة الأجل جراء أزمة الطاقة

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من ضغوط تضخمية طويلة الأجل جراء أزمة الطاقة

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

حذر كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، الجمعة، من خطر تراكم ضغوط تضخمية طويلة الأجل في الاقتصاد البريطاني بشكل تدريجي، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية.

وقال بيل، الذي عارض، الخميس، قرار بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن تصويت اللجنة بأغلبية 6 - 3، إن الجانب الإيجابي يتمثل في أن ارتفاع أسعار الطاقة لم يؤدِّ حتى الآن إلى «تراجع كبير» في ثقة الجمهور بهدف التضخم الذي حدده البنك عند 2 في المائة.

إلا أنه حذر من صعوبة تحديد ما إذا كانت «تأثيرات ثانوية أبطأ وأكثر تعقيداً» بدأت في الظهور إلا في وقت لاحق من العام، مع محاولة الشركات والعمال تعويض الخسائر الناجمة عن ارتفاع التضخم.

وكان محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قد أكد خلال المؤتمر الصحافي، الخميس، أن البنك لا يميل إلى رفع أسعار الفائدة، رغم تراجع أغلبية المصوتين لصالح الإبقاء عليها دون تغيير إلى 6 - 3 مقارنة بـ7 - 2 في يونيو (حزيران)، بعدما انضمت كاثرين مان إلى بيل وميغان غرين في دعم رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وأوضح بيلي أن تسعير الأسواق المالية لاحتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام يعكس مخاطر تصاعد الضغوط التضخمية نتيجة الحرب الأميركية - الإيرانية، وليس اعتقاداً بأن البنك المركزي بحاجة إلى رفع الفائدة للسيطرة على الضغوط السعرية الحالية.

ولا يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، قالت نائبة محافظ البنك كلير لومبارديلي، التي توقع بعض الاقتصاديين أن تنضم إلى الداعين لرفع الفائدة، إن قرارها دعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لم يكن صعباً.

وقال بيل إن استعداد بيلي للتعليق على مسار أسعار الفائدة يمثل «إشارة مهمة للغاية»، مضيفاً أن تصريحات لومبارديلي «تساعد أيضاً في تهدئة المخاوف من أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه نحو رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل أو في المستقبل القريب».

مواضيع
البنك المركزي التضخم طاقة حرب إيران بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

تباطؤ نمو أسعار المنازل البريطانية إلى 1.8 في المائة في يوليو

الاقتصاد صفوف من منازل الملونة في بريستول (رويترز)

تباطؤ نمو أسعار المنازل البريطانية إلى 1.8 في المائة في يوليو

أعلنت جمعية "نيشن وايد" للبناء، وهي مؤسسة متخصصة في التمويل العقاري، يوم الجمعة أن أسعار المنازل في بريطانيا سجلت أول ارتفاع لها خلال ثلاثة أشهر في يوليو.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد رجل يعد أوراقاً نقدية من العملة الهندية في كشك لتداول العملات على جانب الطريق في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)
الاقتصاد

الروبية الهندية عند أعلى مستوياتها في 3 أسابيع بدعم من تراجع النفط والدولار

استقرت الروبية الهندية قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل مكاسب تتجاوز 1 في المائة خلال الجلسات الخمس الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
الاقتصاد

بنك إنجلترا يحذر من احتمال عودة التضخم ويتوقع نمواً اقتصادياً ضعيفاً

حذر بنك إنجلترا، يوم الخميس، من احتمال عودة التضخم إلى الارتفاع في المملكة المتحدة، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
الاقتصاد

بنك إنجلترا يثبت الفائدة وسط انقسام داخلي ومخاوف من تداعيات الحرب

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً يوم الخميس، إلا أن انقسام لجنة السياسة النقدية اتسع، بعدما صوّت أحد الأعضاء لصالح رفع الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
الاقتصاد

ارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو قبيل قرار «بنك إنجلترا»

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، الخميس، قبيل قرار «بنك إنجلترا» بشأن أسعار الفائدة، لكنه تراجع أمام الدولار مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)