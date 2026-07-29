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الاقتصاد

«إنرجيان» و«كارلايل» من بين منافسين على أصول «بي بي» للغاز قبالة مصر

تسعى «بي بي» التي تنتج 60في المائة من الغاز في مصر إلى تبسيط محفظتها وخفض ديونها وتكاليفها (وزارة البترول المصرية)
تسعى «بي بي» التي تنتج 60في المائة من الغاز في مصر إلى تبسيط محفظتها وخفض ديونها وتكاليفها (وزارة البترول المصرية)
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«إنرجيان» و«كارلايل» من بين منافسين على أصول «بي بي» للغاز قبالة مصر

تسعى «بي بي» التي تنتج 60في المائة من الغاز في مصر إلى تبسيط محفظتها وخفض ديونها وتكاليفها (وزارة البترول المصرية)
تسعى «بي بي» التي تنتج 60في المائة من الغاز في مصر إلى تبسيط محفظتها وخفض ديونها وتكاليفها (وزارة البترول المصرية)

يتوقع أن تتقدم شركات «دراغون أويل» و«كارلايل غروب» و«إنرجيان» و«أرتيميس إنرجي»، وغيرها، بعروض هذا الأسبوع لشراء أصول شركة «بي بي» في مواقع إنتاج الغاز الطبيعي غرب دلتا النيل قبالة السواحل المصرية. حسبما نقلت «رويترز» عن 3 مصادر مطلعة على عملية البيع.

وتسعى «بي بي» البريطانية العملاقة للنفط، التي تنتج نحو 60 في المائة من الغاز الطبيعي في مصر من خلال مشاريع مشتركة في شرق دلتا النيل وحقول تشغلها في غرب دلتا النيل، إلى تبسيط محفظتها، وخفض ديونها، وتكاليفها.

ولم تتضح على الفور تفاصيل بشأن العروض التي أفادت المصادر بأنها ستقدم بحلول نهاية الأسبوع.

وأفادت «رويترز» نقلاً عن مصادر في مايو (أيار) بأن «بي بي» تدرس بيع بعض أصول الغاز في مصر.

ويواجه إنتاج الطاقة المحلي في مصر صعوبة في مواكبة الطلب المتزايد، بينما يستمر شح الإمدادات في أسواق الغاز العالمية خلال حرب إيران.

واستثمرت «بي بي» أكثر من 35 مليار دولار في مصر على مدى ستة عقود، وأنتجت 518 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي في البلاد العام الماضي، بانخفاض بنحو 40 في المائة عن 2024 وبنحو 60 في المائة عن 2023.

وأعلنت الشركة في أبريل (نيسان) عن اكتشاف غاز ومكثفات قبالة سواحل مصر، وحصلت في وقت سابق من العام على امتيازين للتنقيب البحري في شمال شرقي العلمين، وغرب الحماد.

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