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الاقتصاد

النفط يهبط بأكثر من 6 % بعد توقف الهجمات الأميركية الإيرانية

حفارة تعمل في حقل نفط بالقرب من ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل في حقل نفط بالقرب من ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
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النفط يهبط بأكثر من 6 % بعد توقف الهجمات الأميركية الإيرانية

حفارة تعمل في حقل نفط بالقرب من ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل في حقل نفط بالقرب من ميدلاند بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

هبطت أسعار النفط بأكثر من 6 في المائة، خلال تعاملات جلسة الاثنين، بداية تداولات الأسبوع، بعدما أوقفت الولايات المتحدة وإيران، مطلع الأسبوع، تبادل الهجمات التي دارت رحاها على مدى أسبوعين، مما عزّز آمال التوصل إلى حل دبلوماسي من شأنه خفض التصعيد والسماح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 6.20 دولار، أو 6.4 في المائة، إلى 90.58 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفضت لفترة وجيزة دون مستوى الدعم الرئيسي عند 90 دولاراً، في وقت سابق من الجلسة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.80 دولار، بما يعادل 6.5 في المائة، إلى 83.51 دولار للبرميل.

ويجري تداول كلا العقدين عند أدنى مستوياتهما في نحو أسبوع، بعد ارتفاعهما خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتس، في تصريحات لبرنامج «فوكس نيوز صنداي» ووسائل إعلام أميركية أخرى، إن الرئيس دونالد ترمب قرر وقف الهجمات مؤقتاً لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.

وذكر محللون لدى «آي إن جي»، في مذكرة للعملاء: «انخفضت أسعار النفط كثيراً، خلال التعاملات المبكرة، في ظل تهدئة التحركات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مما قدَّم أول مؤشرات ملموسة على احتمال تخفيف حدة التوتر».

وأضافوا: «تعكس حركة أسعار النفط، هذا الصباح، بوضوحٍ حاجة السوق الشديدة للأنباء الإيجابية».

ورغم توقف الهجمات، أظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة «كبلر» أن أقل من 10 سفن تحمل سلعاً أولية عبَرَت يومياً مضيق هرمز، مطلع هذا الأسبوع.

ولا يزال بعض المحللين يتوقعون تلقّي الأسواق دعماً إذا استمر تأثر إمدادات الخام بمخاطر الشحن المستمرة في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقالت أوكرانيا إنها استهدفت مواقع عدة للنفط في روسيا، خلال مطلع الأسبوع.

مواضيع
نفط حرب إيران مضيق هرمز أميركا إيران

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