أسهم كوريا الجنوبية تقفز بدعم طفرة الرقائق... والوون يسجل أعلى مستوى منذ مايو

ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الخميس، كما عزز الوون مكاسبه أمام الدولار الأميركي، بعدما جاء نمو الاقتصاد في الربع الثاني أعلى من التوقعات بفضل ازدهار صادرات أشباه الموصلات، إضافة إلى خطط إنفاق كبيرة أعلنتها شركات التكنولوجيا الأميركية.

وصعد مؤشر «كوسبي» القياسي بمقدار 206.54 نقطة، أو 3.04 في المائة، إلى 7004.24 نقطة بحلول الساعة 02:06 بتوقيت غرينتش، ليحقق مكاسب تتجاوز 7 في المائة خلال الجلسات الثلاث الأخيرة، رغم أنه لا يزال منخفضاً بنحو 23 في المائة مقارنة بمستواه القياسي المسجل في 22 يونيو (حزيران).

كما ارتفع الوون إلى 1467.6 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 11 مايو (أيار)، فيما سجل في التعاملات الخارجية 1468 ووناً للدولار، مرتفعاً بنسبة 0.6 في المائة.

وأظهرت البيانات أن اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، نما بنسبة 0.6 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو مقارنة بالربع السابق بعد احتساب العوامل الموسمية، متجاوزاً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى نمو بنسبة 0.4 في المائة.

ورغم تباطؤ النمو مقارنة بنسبة 1.8 في المائة المسجلة في الربع الأول، فإن الأداء يعكس استمرار قوة قطاع الرقائق الإلكترونية في دعم الاقتصاد، بالتزامن مع بدء بنك كوريا دورة تشديد السياسة النقدية هذا الشهر.

وقالت كريستال تان، خبيرة الاقتصاد الآسيوي في بنك «إيه إن زد»، إن «بيانات النمو الأقوى من المتوقع في الربع الثاني تعزز احتمالات إقدام بنك كوريا على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في أغسطس (آب)».

وأضافت أن «النشاط الاقتصادي لا يزال متماسكاً، بينما تشكل أسعار الطاقة المرتفعة مخاطر صعودية على التضخم، وهو ما يرجح كفة رفع الفائدة الشهر المقبل».

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب، إذ ارتفع سهم «إس كيه هاينكس» بنسبة وصلت إلى 6.5 في المائة، فيما صعد سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنحو 4.8 في المائة، وارتفع سهم «إل جي إنرجي سوليوشن» بنحو 4 في المائة.

كما عززت النتائج المالية لكل من «ألفابت» و«تسلا» التوقعات باستمرار الإنفاق القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يدعم الطلب على الرقائق المتقدمة وشرائح الذاكرة المستخدمة في مراكز البيانات، ويصب في مصلحة الموردين الآسيويين.

وفي القطاعات الأخرى، ارتفع سهم «هيونداي موتور» بنسبة 3.6 في المائة، و«كيا» بنسبة 1.9 في المائة، بينما صعد سهم «بوسكو هولدينغز» بنسبة 4 في المائة، وارتفع سهم «سامسونغ بايولوجيكس» بنسبة 2.1 في المائة.

ومن بين 913 سهماً جرى تداولها، ارتفعت أسهم 796 شركة مقابل تراجع 90 سهماً، فيما سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات بلغت قيمتها 1.06 تريليون وون (722.1 مليون دولار).

وفي سوق السندات، ارتفعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 0.01 نقطة إلى 102.71 نقطة، بينما تراجع العائد على السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 0.7 نقطة أساس إلى 3.909 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 4.378 في المائة.