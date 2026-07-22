عدد السفن المبحرة عبر مضيق هرمز يتراجع أكثر مع استمرار الحرب

أظهرت بيانات بقطاع الشحن أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أكثر أمس الثلاثاء، في ظل استمرار المخاوف الأمنية وسط الهجمات المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن ثلاث سفن شحن عبرت المضيق يوم الثلاثاء، في انخفاض عن أربع في يوم الاثنين.

وأظهرت بيانات كبلر أن سفينة البضائع العامة (كايزر) غادرت المضيق محملة بالبضائع، في حين دخلت ناقلة البضائع السائبة الجافة (إتش 7 إس إم بي 8» المضيق وهي فارغة، مما يعني أنها ستحمل شحنة في الخليج. وقالت كبلر إن السفينة (هسين أوشن) دخلت المضيق أمس محملة بزيت النخيل المكرر.

ولم تشاهد أي ناقلات نفط خام عملاقة أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال تعبر المضيق أمس.

وأعلن الجيش الأميركي في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أنه نفذ أحدث غاراته على إيران في الليلة الحادية عشرة على التوالي من هذه الهجمات. ويشير هذا إلى أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران آخذ في الاتساع.