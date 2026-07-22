أزمة سلاسل الإمداد تعمّق خسائر «سبكيم» السعودية إلى 157.8 مليون دولار في الربع الثاني

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2026، حيث ارتفع صافي خسائرها خلال الربع الثاني بنسبة 249.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 591.9 مليون ريال (ما يعادل نحو 157.84 مليون دولار)، مقارنة بخسارة قدرها 169.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد الأداء النصف سنوي، تحولت الشركة إلى الخسارة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026 بتحقيقها صافي خسارة بلغت 807.2 مليون ريال (نحو 215.25 مليون دولار)، مقارنة بأرباح بلغت 26.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، لتبلغ بذلك خسارة السهم الواحد 1.11 ريال، وفق ما أظهرته نتائجها المالية المنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

وفي جانب المبيعات، سجَّلت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني انخفاضاً حاداً بنسبة 54.8 في المائة لتصل إلى 860.9 مليون ريال (نحو 229.57 مليون دولار)، مقارنة بـ1.906 مليار ريال في الربع المقابل من عام 2025م. كما تراجعت إيرادات النصف الأول بنسبة 46.1 في المائة لتصل إلى 2.088 مليار ريال (نحو 556.8 مليون دولار).

وأرجعت «سبكيم» تعمق خسائرها وتراجع إيراداتها - رغم الارتفاع الطفيف في متوسط أسعار بيع منتجاتها - إلى استمرار التحديات والاضطرابات في سلاسل الإمداد، مما أدى إلى تراجع كميات المبيعات وتراكم المخزون غير المباع، إلى جانب ارتفاع أسعار مواد اللقيم الرئيسية مثل البيوتان والإيثيلين والبروبان، وهو ما ضغط بقوة على هوامش الربحية.

وأضافت الشركة أن الخسائر تأثرت أيضاً بارتفاع خسائر حصتها من الاستثمارات في الشركات المشتركة والزميلة، وذلك نتيجة تنفيذ أعمال صيانة دورية مجدولة لأحد المصانع التابعة، بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة استثمارها في إحدى الشركات الزميلة بمبلغ 328 مليون ريال (ما يعادل 87.46 مليون دولار).