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الاقتصاد

«التجارة» السعودية أول جهة حكومية تُدشّن منظومة «إنفيديا بي 300» عبر سحابة «هيوماين»

مبنى وزارة التجارة بالسعودية (الشرق الأوسط)
مبنى وزارة التجارة بالسعودية (الشرق الأوسط)
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«التجارة» السعودية أول جهة حكومية تُدشّن منظومة «إنفيديا بي 300» عبر سحابة «هيوماين»

مبنى وزارة التجارة بالسعودية (الشرق الأوسط)
مبنى وزارة التجارة بالسعودية (الشرق الأوسط)

أصبحت وزارة التجارة أول جهة حكومية في السعودية تعتمد مجموعة «إنفيديا بي 300» للذكاء الاصطناعي، عبر «سحابة هيوماين» السيادية، في خطوةٍ تعكس توجه القطاع الحكومي نحو توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي.

وقالت الوزارة إن اعتماد المنصة يأتي امتداداً لجهودها في تطوير الخدمات المقدَّمة لقطاع الأعمال، بما يشمل تسريع إصدار السجلات التجارية، وحجز الأسماء التجارية، واستكمال إجراءات تأسيس الشركات والمؤسسات، إلى جانب تقديم خدمات ذكية تعزز الامتثال للأنظمة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد على المستثمرين ورواد الأعمال.

كما تستهدف الوزارة توظيف القدرات الحاسوبية المتقدمة للمنصة في رفع كفاءة أعمال الرقابة والتفتيش، من خلال تحسين توجيه الجولات الميدانية، وتسريع معالجة البلاغات التجارية، وتعزيز عمليات الكشف عن المخالفات، ولا سيما المرتبطة بالتستر التجاري، والغش التجاري، والتجارة الإلكترونية.

وفي جانب دعم السياسات الاقتصادية، تعتمد الوزارة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير شراكتها مع القطاع الخاص، عبر تحليل التحديات بصورة أكثر سرعة ودقة، وبناء مؤشرات اقتصادية مستدامة تستند إلى البيانات، ومتابعة سلاسل الإمداد، وتحليل حركة الأسواق العالمية، ورصد تغيرات الأسعار، بما يدعم اتخاذ القرار المبنيّ على البيانات.

وتوفر «سحابة هيوماين» السيادية بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، تشمل أحدث وحدات معالجة الرسومات ضِمن مجموعة «إنفيديا بي 300»، إلى جانب خدمات متكاملة تتيح للجهات الحكومية والشركات تطوير حلول ذكاء اصطناعي تتناسب مع متطلبات أعمالها.

وأوضحت الشركة أنها صممت منصاتها بالتعاون مع شركاء عالميين لإتاحة الوصول إلى أحدث التقنيات، بما يعزز سيادة النماذج والتطبيقات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتُعد مجموعة «إنفيديا بي 300» من أحدث بيئات الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي، إذ توفر قدرات عالية الأداء لتدريب النماذج المتقدمة وتحسينها وتشغيلها على نطاق واسع.

يأتي هذا التعاون ضمن «عام الذكاء الاصطناعي»، في إطار مستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات، وتسريع تبني التقنيات التحويلية في القطاعين الحكومي والخاص.

مواضيع
الاقتصاد السعودي الذكاء الاصطناعي رؤية 2030 السعودية

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